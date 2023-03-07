Local Football Fixtures For Weekend 10/11/12 March
By Richard Beale….
This weekend the AKSA League matches are the 20th week of the season and the BTM League enters its 12th week.
I have chosen matches in possible ex-pat locations, with matches marked **** of what I think are games that are the “pick of the weekend”.
ALL KİCK OFFS 3-00pm, unless stated.
SL = Super League, L1 =League 1, BTM = BTM League 1
|Fri Mar 10
|Doğan Türk Birliği
|SL
|Gönyeli SK****
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium. kick off 6-00pm
|Fri Mar 10
|Çetinkaya TSK
|SL
|Turk Ocak****
|Lefkoşa Atatürk Stadium kick off 6-00pm
|Sat Mar 11
|C B Gençlik Gücü
|SL
|Mağusa Türk Gücü****
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Sat Mar 11
|Lapta TBSK
|L1
|Miracle Kaslıyaka ASK ****
|Lapta Şht Şevket Kadir Stadium
|Sat Mar 11
|Pera L.Gençler Birliği SK
|L1
|Yilmazköy SK
|İskele Cumhuriyet Stadium
|Sat Mar 11
|Kaplıca Karadeniz 61
|BTM
|Vadili TÇBSK
|Kapılca Emre Genç Stadium ko 11-30am
|Sat Mar 11
|Mehmetçik TÇBSK
|BTM
|Turkmenköy ASK
|Mehmetçik Stadium ko 11-30
|Sat Mar11
|Karaoğlanoğlu SK
|BTM
|Ortaköy SK
|Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel)
|Sun Mar 12
|Yonpaş Dumlupınar
|SL
|Hamitköy ŞHSK
|Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium
|Sun Mar 12
|Yeniböğaziçi DSK
|L1
|Dörtyol SK
|Yeniböğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium
|Sun Mar 12
|Binatlı YSK
|L1
|Yenierenköy TSK
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
|Sun Mar 12
|Düzkaya KOSK
|L1
|Baf Ülkü Yurdu****
|Çatalköy Nıhat Bağcıer Stadium (behind old Tempo Supermarket)
|Sun Mar12
|Unimar Maraş GSK
|L1
|Mormeneşke GBSK
|Famağusta Necip Halil Kartal Stadium
|Sun Mar12
|Dems Con Çanakkale TSK
|BTM
|German Gold Akova Vurdu
|Famağusta Muhareem Döveç Stadium ko 11-30am
|Sun Mar 12
|Geçitkale GSK
|BTM
|Pile TSK
|Geçitkale Stadium ko 11-30am
|Sun Mar 12
|Tatlısu HOBSK
|BTM
|Gülgün Süt Duzova
|Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stadium ko 11-30am