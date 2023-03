Local Football Fixtures For Weekend 10/11/12 March

By Richard Beale….

This weekend the AKSA League matches are the 20th week of the season and the BTM League enters its 12th week.

I have chosen matches in possible ex-pat locations, with matches marked **** of what I think are games that are the “pick of the weekend”.

ALL KİCK OFFS 3-00pm, unless stated.

SL = Super League, L1 =League 1, BTM = BTM League 1

Fri Mar 10 Doğan Türk Birliği SL Gönyeli SK **** Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium. kick off 6-00pm Fri Mar 10 Çetinkaya TSK SL Turk Ocak **** Lefkoşa Atatürk Stadium kick off 6-00pm Sat Mar 11 C B Gençlik Gücü SL Mağusa Türk Gücü **** Lefkoşa Atatürk Stadium Sat Mar 11 Lapta TBSK L1 Miracle Kaslıyaka ASK **** Lapta Şht Şevket Kadir Stadium Sat Mar 11 Pera L.Gençler Birliği SK L1 Yilmazköy SK İskele Cumhuriyet Stadium Sat Mar 11 Kaplıca Karadeniz 61 BTM Vadili TÇBSK Kapılca Emre Genç Stadium ko 11-30am Sat Mar 11 Mehmetçik TÇBSK BTM Turkmenköy ASK Mehmetçik Stadium ko 11-30 Sat Mar11 Karaoğlanoğlu SK BTM Ortaköy SK Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) Sun Mar 12 Yonpaş Dumlupınar SL Hamitköy ŞHSK Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium Sun Mar 12 Yeniböğaziçi DSK L1 Dörtyol SK Yeniböğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium Sun Mar 12 Binatlı YSK L1 Yenierenköy TSK Güzelyurt Üner Berkalp Stadium Sun Mar 12 Düzkaya KOSK L1 Baf Ülkü Yurdu **** Çatalköy Nıhat Bağcıer Stadium (behind old Tempo Supermarket) Sun Mar12 Unimar Maraş GSK L1 Mormeneşke GBSK Famağusta Necip Halil Kartal Stadium Sun Mar12 Dems Con Çanakkale TSK BTM German Gold Akova Vurdu Famağusta Muhareem Döveç Stadium ko 11-30am Sun Mar 12 Geçitkale GSK BTM Pile TSK Geçitkale Stadium ko 11-30am Sun Mar 12 Tatlısu HOBSK BTM Gülgün Süt Duzova Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stadium ko 11-30am

