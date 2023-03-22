Local Football Fixtures For Weekend 25/26 March

March 22, 2023

By Richard Beale….

I have chosen matches in possible ex pat locations, with matches marked **** of what I think are games that are the “pick of the weekend”.

ALL KİCK OFFS 3-00pm, unless stated.

SL = Super League, L1 =League 1, BTM = BTM League 1

Sat Mar 25 Çetinkaya TSK SL Mağusa Türk Gücü Lefkoşa Atatürk Stadium
Sat Mar 25 Doğan Türk Birliği SL CB Gençlik Gücü Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium.
Sat Mar 25 Esentepe KKSK L1 Pera L.Gençler Birliği SK**** Esentepe Erdal Barut Stadium
Sat Mar 25 Miracle Kaslıyaka ASK L1 Binatlı YSK Karşıyaka Şengül Törehan Stad.
Sat Mar 25 Geçitkale GSK BTM Valdılı TCBSK**** Geçitkale Stadium ko 11-30am
Sat Mar 25 Kaplıca Karadeniz 61 SK BTM Türkmenkoy ASK **** Kaplıca Emre Genç Stadium ko 11-30am
Sat Mar 25 Tıatlsu HOBSK BTM Denizli SK Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stadium ko 11-30am
Sun Mar 26 Küçük Kaymaklı SL Gönyeli SK Lefkosa Hüseyin Ruso Stadium.
Sun Mar 26 Göçmenköy İYSK SL Hamitköy ŞHSK**** Lefkoşa Stadium
Sun Mar 26 Yonpaş Dumpulınar SL Merit Alsancak Yeşilova SK**** Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium
Sun Mar 26 Göçmenköy İYSK SL Doğan Türk Birliği Lefkoşa Atatürk Stadium
Sun Mar 26 Baf Ülkü Yurdu L1 İncirli SK Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
Sun Mar 26 Girne Halk Evi L1 Lapta TBSK**** Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium.
Sun Mar 26 Dem Çanakkale BTM 1461 İskele Trabzonspor Famağusta Murhareem Döveç Stadium ko 11-30am
Sun Mar 26 Karaoğlanoğlu SK BTM Miracle Demirhan SK Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) ko 11-30am
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