Local Football Fixtures For Weekend 25/26 March
By Richard Beale….
I have chosen matches in possible ex pat locations, with matches marked **** of what I think are games that are the “pick of the weekend”.
ALL KİCK OFFS 3-00pm, unless stated.
SL = Super League, L1 =League 1, BTM = BTM League 1
|Sat Mar 25
|Çetinkaya TSK
|SL
|Mağusa Türk Gücü
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Sat Mar 25
|Doğan Türk Birliği
|SL
|CB Gençlik Gücü
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium.
|Sat Mar 25
|Esentepe KKSK
|L1
|Pera L.Gençler Birliği SK****
|Esentepe Erdal Barut Stadium
|Sat Mar 25
|Miracle Kaslıyaka ASK
|L1
|Binatlı YSK
|Karşıyaka Şengül Törehan Stad.
|Sat Mar 25
|Geçitkale GSK
|BTM
|Valdılı TCBSK****
|Geçitkale Stadium ko 11-30am
|Sat Mar 25
|Kaplıca Karadeniz 61 SK
|BTM
|Türkmenkoy ASK ****
|Kaplıca Emre Genç Stadium ko 11-30am
|Sat Mar 25
|Tıatlsu HOBSK
|BTM
|Denizli SK
|Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stadium ko 11-30am
|Sun Mar 26
|Küçük Kaymaklı
|SL
|Gönyeli SK
|Lefkosa Hüseyin Ruso Stadium.
|Sun Mar 26
|Göçmenköy İYSK
|SL
|Hamitköy ŞHSK****
|Lefkoşa Stadium
|Sun Mar 26
|Yonpaş Dumpulınar
|SL
|Merit Alsancak Yeşilova SK****
|Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium
|Sun Mar 26
|Göçmenköy İYSK
|SL
|Doğan Türk Birliği
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Sun Mar 26
|Baf Ülkü Yurdu
|L1
|İncirli SK
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
|Sun Mar 26
|Girne Halk Evi
|L1
|Lapta TBSK****
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium.
|Sun Mar 26
|Dem Çanakkale
|BTM
|1461 İskele Trabzonspor
|Famağusta Murhareem Döveç Stadium ko 11-30am
|Sun Mar 26
|Karaoğlanoğlu SK
|BTM
|Miracle Demirhan SK
|Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) ko 11-30am