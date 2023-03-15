Local Football Fixtures For Weekend 18/19/20/21 March

March 15, 2023

By Richard Beale….

We have a bumper fixture list with some great matches, as football was suspended during the Turkey earthquake disaster, and League 1 is catching up on matches and will play on Tuesday 21 and Wednesday 22.

I have chosen matches in possible expat locations, with matches marked **** of what I think are games that are the “pick of the weekend”.

ALL KİCK OFFS are at 3-00pm, unless stated.

SL = Super League, L1 =League 1, BTM = BTM League 1

Sat Mar 18 Yenicamı AK SL Yonpaş Dumlupınar**** Lefkoşa Atatürk Stadium
Sat Mar 18 Esentepe KKSK L1 Lapta TBSK**** Esentepe Erdal Barut Stadium
Sat Mar 18 Girne Halk Evi L1 Unimar Maraş **** Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium.
Sat Mar 18 Miracle Kaslıyaka ASK L1 Yeniboğaziçi DSK **** Karşıyaka Şengül Törehan Stad.
Sat Mar 18 Yenierenköy TSK L1 Düzkaya KOSK Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium
Sat Mar 18 Ozanköy SK BTM Karaoğlanoğlu SK Mustafa Özkayım Stadium ko 11-30am
Sun Mar 19 Mağusa Türk Gucu SL Küçük Kaymaklı TSK Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium
Sat Mar 19 Türk Ocak SL Lefke TSK Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium.
Sun Mar 19 Gönyeli SK SL CB Gençlik Gücu**** Gönyeli Stadium
Sun Mar 19 Merit Alsancak Yeşilova SL Cihangir GSK**** Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadium
Sun Mar 19 Göçmenköy İYSK SL Doğan Türk Birliği Lefkoşa Atatürk Stadium
Sun Mar 19 Baf Ülkü Yurdu L1 Yalova SK**** Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
Tues Mar 21 Binatlı YSK L1 Dörtyol SK Güzelyurt Üner Berkalp Stadi
Tues Mar 21 Yeniboğaziçi DSK L1 Esentepe KKSK**** Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium
Tues Mar 21 Pera L Gençler Birliği L1 Miracle Karşıyaka**** İskele Cumhuriyet Stadium
Wed Mar 22 Düzkaya KOSK L1 Yalova SK**** Çatalköy Nıhat Bağcıer Stadium (behind old Tempo Supermarket)
Wed Mar 22 Unimar Maraş GSK L1 Baf Ülkü Yurdu Famağusta Necip Halil Kartal Stadium

 

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