Local Football Fixtures For Weekend 18/19/20/21 March
By Richard Beale….
We have a bumper fixture list with some great matches, as football was suspended during the Turkey earthquake disaster, and League 1 is catching up on matches and will play on Tuesday 21 and Wednesday 22.
I have chosen matches in possible expat locations, with matches marked **** of what I think are games that are the “pick of the weekend”.
ALL KİCK OFFS are at 3-00pm, unless stated.
SL = Super League, L1 =League 1, BTM = BTM League 1
|Sat Mar 18
|Yenicamı AK
|SL
|Yonpaş Dumlupınar****
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Sat Mar 18
|Esentepe KKSK
|L1
|Lapta TBSK****
|Esentepe Erdal Barut Stadium
|Sat Mar 18
|Girne Halk Evi
|L1
|Unimar Maraş ****
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium.
|Sat Mar 18
|Miracle Kaslıyaka ASK
|L1
|Yeniboğaziçi DSK ****
|Karşıyaka Şengül Törehan Stad.
|Sat Mar 18
|Yenierenköy TSK
|L1
|Düzkaya KOSK
|Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium
|Sat Mar 18
|Ozanköy SK
|BTM
|Karaoğlanoğlu SK
|Mustafa Özkayım Stadium ko 11-30am
|Sun Mar 19
|Mağusa Türk Gucu
|SL
|Küçük Kaymaklı TSK
|Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium
|Sat Mar 19
|Türk Ocak
|SL
|Lefke TSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium.
|Sun Mar 19
|Gönyeli SK
|SL
|CB Gençlik Gücu****
|Gönyeli Stadium
|Sun Mar 19
|Merit Alsancak Yeşilova
|SL
|Cihangir GSK****
|Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadium
|Sun Mar 19
|Göçmenköy İYSK
|SL
|Doğan Türk Birliği
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Sun Mar 19
|Baf Ülkü Yurdu
|L1
|Yalova SK****
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
|Tues Mar 21
|Binatlı YSK
|L1
|Dörtyol SK
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadi
|Tues Mar 21
|Yeniboğaziçi DSK
|L1
|Esentepe KKSK****
|Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium
|Tues Mar 21
|Pera L Gençler Birliği
|L1
|Miracle Karşıyaka****
|İskele Cumhuriyet Stadium
|Wed Mar 22
|Düzkaya KOSK
|L1
|Yalova SK****
|Çatalköy Nıhat Bağcıer Stadium (behind old Tempo Supermarket)
|Wed Mar 22
|Unimar Maraş GSK
|L1
|Baf Ülkü Yurdu
|Famağusta Necip Halil Kartal Stadium