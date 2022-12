Local Football Fixtures For Weekend December 10/11.

By Richard Beale….

Week 12. Please find below the fixtures for this coming weekend. The matches selected are what I consider to be in ex-pat locations and those marked **** are the “Pick of the bunch”. Include fixtures from the BTM League 1 ( 3rd tier of football in the TRNC) which started last week featuring mostly village or district teams. SUPPORT LOCAL FOOTBALL.

MATCHES KICK OFF 2-00pm UNLESS STATED SL = Super League, L1 = League 1. BTM = BTM League.

Sat Dec 10 Doğan Türk Birliği v Merit Alsancak Yeşilova SK **** SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium Sat Dec 10 Göçmenköy İYSK v Mağusa Türk Gücü SL Lefkoşa Atatürk Stadium Sat Dec 10 Yeniboğaziçi DSK v Maraş GSK L1 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium Sat Dec 10 Düzkaya KOSK v Miracle Karşıyaka **** L1 Nihat Bağcıer Stadium (behind old Tempo Supermarket) Sat Dec 10 Yenierenköy TSK v Girne Halk Evi L1 Yenierenköy 8 Ağustos Stadium Sat Dec 10 Binatlı TSK v Baf Ülkü Yurdu **** L1 Güzelyurt Üner Berkalp Stadium Sat Dec 10 Mehmetçik TCBSK v Geçitkale GSK BTM Mehmetçik Stadium Sat Dec 10 Çanakkale TSK v Pile TSK BTM Famağusta Muharrem DöveçStadium ko 10-30am Sat Dec 10 Tatlisu HOBSK v Dikmen Gücü BTM Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stadium ko 10-30am Sun Dec 11 Yenicamı AK v Türk Ocak **** SL Lefkoşa Atatürk Stadium Sun Dec 11 Yonpaş Dumlupınar TSK v CB Gençlik Gücü SL Fanağusta Dr Fazıl Küçük Stadium Sun Dec 11 Lapta TSK v İncirli SK L1 Lapta Şht Şevket Kadir Stadium Sun Dec 11 Pera L. Gençler Birliği SK v Yalova SK **** L1 İskele Cumhuriyet Stadium Sun Dec 11 Karaoğlanoğlu SK v Mevievi SK BTM Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) kick off 10-30 am Sun Dec 11 Kaplıca Karadeniz 61 v Akova Vurdu BTM Kaplıca Emre Genç Stadium kick off 10-30am

