Football Fixtures For September 30 and October 1/2/3/7/8/9 and 10.

September 27, 2022

By Richard Beale….

FOOTBALL IS BACK !  Last weekend saw the opening of the TRNC football season, great to see LIVE LOCAL FOOTBALL again, below are further fixtures.

As usual we have published fixtures for this weekend and the following weekend.  The matches selected are what I consider  to be in ex – pat locations  and those marked  **** are the “Pick of the bunch”. SUPPORT LOCAL FOOTBALL.

MATCHES KICK OFF 4-30pm UNLESS  STATED  SL = Super League, L1 = League 1

Fri Sept 30 Doğan Türk Birliği v Yonpaş Dumlupınar **** SL Girne 20 Temmuz Mete Adanir Stadium. k o 7-00pm
Sat Oct 1 Gönyeli SK v Türk Ocak SL Gönyeli  Stadium
Sat Oct 1 C B Gençlik Gücü TSK v Merit Alsancak Yeşilova **** SL Lefkoşa Atatürk Stadium
Sat Oct 1 Lapta TBSK v Yenierenköy L1 Lapta Şht Şevket Kadır Stadium
Sat Oct 1 Düzkaya KOSK  v Pera L. Gençlik Birliği **** L1 Çatalköy Nihat Bağcier Stadium (behind old Tempo Supermarket)
Sun Oct 2 Çetinkaya TSK v Hamitköy  SL Lefkoşa Atatürk Stadium
Sun Oct 2 Küçük Kaymaklı v Yenicami AK **** SL Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadium
Sun Oct 2 Girne Halk Evi v Mormeneşke L1 Girne 20 Temmuz Mete Adanir Stadium.
Sun Oct 2 Baf Ülkü Yurdu v Esentepe KKSK L1 Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
Sun Oct 2 Maraş GBSK Dörtyol SK **** L1 Famağusta Necip Halil Stadium
Mon Oct 3 Mağusa Türk Gücü v Miracle Değirmenlik **** SL Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium. ko 7-00pm
Fri Oct 7 Yenicami AK v Çentinkaya **** SL  Lefkoşa Atatürk Stadium ko 7-00pm
Sat Oct 8 Merit Alsancak Yeşilova  v Küçük Kaymaklı SL Lapta Şht Şevket Kadır Stadium
Sat Oct 8 Girne Halk Evi v Düzkaya KOSK**** L1 Girne 20 Temmuz Mete Adanir Stadium.
Sat Oct 8 Yenierenköy TSK v Yeniboğaziçi  L1 Yenierenköy 8 Ağustos Stadium
Sun Oct 9 Türk Ocak v CB Gençlik Gücü SL Girne 20 Temmuz Mete Adanir Stadium.
Sun Oct 9 Göçmenköy İYSK v Cihangir  SL Lefkoşa Atatürk Stadium
Sun Oct 9 Esentepe KKSK v Yalova SK L1 Esentepe Erdal Barut Stadium.
Su Oct 9 Binatlı YSK V Pera L Gençler Birliği **** L1 Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
Sun Oct 9 Miracle Karşıyaka ASK v Maraş GSK L1 Karşıyaka Şengül Törehan Stadium
Mon Oct 10 Mağusa Türk Gücü v Dogan Türk Birliği **** SL Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium. ko 7-00pm
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