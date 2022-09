Football Fixtures For September 30 and October 1/2/3/7/8/9 and 10.

By Richard Beale….

FOOTBALL IS BACK ! Last weekend saw the opening of the TRNC football season, great to see LIVE LOCAL FOOTBALL again, below are further fixtures.

As usual we have published fixtures for this weekend and the following weekend. The matches selected are what I consider to be in ex – pat locations and those marked **** are the “Pick of the bunch”. SUPPORT LOCAL FOOTBALL.

MATCHES KICK OFF 4-30pm UNLESS STATED SL = Super League, L1 = League 1

Fri Sept 30 Doğan Türk Birliği v Yonpaş Dumlupınar **** SL Girne 20 Temmuz Mete Adanir Stadium. k o 7-00pm Sat Oct 1 Gönyeli SK v Türk Ocak SL Gönyeli Stadium Sat Oct 1 C B Gençlik Gücü TSK v Merit Alsancak Yeşilova **** SL Lefkoşa Atatürk Stadium Sat Oct 1 Lapta TBSK v Yenierenköy L1 Lapta Şht Şevket Kadır Stadium Sat Oct 1 Düzkaya KOSK v Pera L. Gençlik Birliği **** L1 Çatalköy Nihat Bağcier Stadium (behind old Tempo Supermarket) Sun Oct 2 Çetinkaya TSK v Hamitköy SL Lefkoşa Atatürk Stadium Sun Oct 2 Küçük Kaymaklı v Yenicami AK **** SL Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadium Sun Oct 2 Girne Halk Evi v Mormeneşke L1 Girne 20 Temmuz Mete Adanir Stadium. Sun Oct 2 Baf Ülkü Yurdu v Esentepe KKSK L1 Güzelyurt Üner Berkalp Stadium Sun Oct 2 Maraş GBSK v Dörtyol SK **** L1 Famağusta Necip Halil Stadium Mon Oct 3 Mağusa Türk Gücü v Miracle Değirmenlik **** SL Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium. ko 7-00pm Fri Oct 7 Yenicami AK v Çentinkaya **** SL Lefkoşa Atatürk Stadium ko 7-00pm Sat Oct 8 Merit Alsancak Yeşilova v Küçük Kaymaklı SL Lapta Şht Şevket Kadır Stadium Sat Oct 8 Girne Halk Evi v Düzkaya KOSK **** L1 Girne 20 Temmuz Mete Adanir Stadium. Sat Oct 8 Yenierenköy TSK v Yeniboğaziçi L1 Yenierenköy 8 Ağustos Stadium Sun Oct 9 Türk Ocak v CB Gençlik Gücü SL Girne 20 Temmuz Mete Adanir Stadium. Sun Oct 9 Göçmenköy İYSK v Cihangir SL Lefkoşa Atatürk Stadium Sun Oct 9 Esentepe KKSK v Yalova SK L1 Esentepe Erdal Barut Stadium. Su Oct 9 Binatlı YSK V Pera L Gençler Birliği **** L1 Güzelyurt Üner Berkalp Stadium Sun Oct 9 Miracle Karşıyaka ASK v Maraş GSK L1 Karşıyaka Şengül Törehan Stadium Mon Oct 10 Mağusa Türk Gücü v Dogan Türk Birliği **** SL Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium. ko 7-00pm

