Entertainment

Local Football Fixtures For April 22/23/24/29 and 30.

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By Richard Beale ….

The main two football leagues of the TRNC are rapidly drawing to a close, however we are at the “nitty gritty” time of the season with promotion and relegation places still to be played for.

Below are “selected ” local football fixtures, for the next two weekends, which may be in Expats locations. Matches marked  *** are what I think are the “pick of the weekend” games.

MATCHES KICK OFF 4pm UNLESS  STATED

SL =  AKSA Super League.   LI = AKSA League 1.  

Fri Apr 22 Mağusa Türk Gücü v Cihangir GSK *** SL Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium. kick off 8-00pm Floodlights
Sat Apr 23 Girne Halk Evi v Gönyeli SK SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Sat Apr 23 Çetinkaya TSK v Esentepe KKSK *** L1 Lefkoşa Atatürk Stadium
Sat Apr 23 Maraş GSK v Bostancı Bağcıl SK L1 Famağusta Necip Halil Kartal Stadium
Sat Apr 23  L. Gençler Birliği SK v SFC Dörtyol SK *** L1 İskele Cumhuriyet Stadium
Sat Apr 23 Düzkaya KOSK v China Bazaar Gençlik Gücü L1 Çatalköy Nihat Bağcier Stadium (behind old Tempo Supermarket)
Sun Apr 24 Yenicami AK v Hamitköy ŞHSK *** SL Lefkoşa Atatürk Stadium
Sun Apr 24 Türk Ocak v Baf Ülkü Yurdu *** SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Sat Apr 29 Merit Alsancak Yeşilova SK v Mesarya SK SL Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (Behind Mountain View Hotel) 
Sat Apr 29 Göçmenköy v Yenicami AK SL Lefkoşa Atatürk Stadium
Sat Apr 29 Çanakkale v L. Gençler Birliği SK L1 Famağusta Muhareem Doveç Stadium
Sun Apr 30 Yonpaş Dumlupınar v Küçük Kaymaklı TSK SL Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium.
Sun Apr 30 Doğan Türk Birliği v Türk Ocak*** SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Sun Apr 30 Esentepe KKSK v Miracle Değirmenlik SK*** L1 Esentepe Erdal Barut Stadium
Sun Apr 30 China Bazaar Gençlik Gücü v Yalova SK *** L1 Lefkoşa Atatürk Stadium
Sun Apr 30 Karşıyaka ASK*** v Maraş GSK L1 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadium

Categories: Entertainment, Sport

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