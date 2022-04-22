Local Football Fixtures For April 22/23/24/29 and 30.

By Richard Beale ….
The main two football leagues of the TRNC are rapidly drawing to a close, however we are at the “nitty gritty” time of the season with promotion and relegation places still to be played for.
Below are “selected ” local football fixtures, for the next two weekends, which may be in Expats locations. Matches marked *** are what I think are the “pick of the weekend” games.
MATCHES KICK OFF 4pm UNLESS STATED
SL = AKSA Super League. LI = AKSA League 1.
|Fri Apr 22
|Mağusa Türk Gücü
|v
|Cihangir GSK ***
|SL
|Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium. kick off 8-00pm Floodlights
|Sat Apr 23
|Girne Halk Evi
|v
|Gönyeli SK
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sat Apr 23
|Çetinkaya TSK
|v
|Esentepe KKSK ***
|L1
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Sat Apr 23
|Maraş GSK
|v
|Bostancı Bağcıl SK
|L1
|Famağusta Necip Halil Kartal Stadium
|Sat Apr 23
|L. Gençler Birliği SK
|v
|SFC Dörtyol SK ***
|L1
|İskele Cumhuriyet Stadium
|Sat Apr 23
|Düzkaya KOSK
|v
|China Bazaar Gençlik Gücü
|L1
|Çatalköy Nihat Bağcier Stadium (behind old Tempo Supermarket)
|Sun Apr 24
|Yenicami AK
|v
|Hamitköy ŞHSK ***
|SL
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Sun Apr 24
|Türk Ocak
|v
|Baf Ülkü Yurdu ***
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sat Apr 29
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|v
|Mesarya SK
|SL
|Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (Behind Mountain View Hotel)
|Sat Apr 29
|Göçmenköy
|v
|Yenicami AK
|SL
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Sat Apr 29
|Çanakkale
|v
|L. Gençler Birliği SK
|L1
|Famağusta Muhareem Doveç Stadium
|Sun Apr 30
|Yonpaş Dumlupınar
|v
|Küçük Kaymaklı TSK
|SL
|Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium.
|Sun Apr 30
|Doğan Türk Birliği
|v
|Türk Ocak***
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sun Apr 30
|Esentepe KKSK
|v
|Miracle Değirmenlik SK***
|L1
|Esentepe Erdal Barut Stadium
|Sun Apr 30
|China Bazaar Gençlik Gücü
|v
|Yalova SK ***
|L1
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Sun Apr 30
|Karşıyaka ASK***
|v
|Maraş GSK
|L1
|Karşıyaka Ergin Şahdur Stadium
Categories: Entertainment, Sport
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