Local Football Fixtures For 9/10 and 16/17/19/20 April 2022

By Richard Beale ….
Below are “selected ” local football fixtures, for the next two weekends, which may be in Expats locations. Matches marked *** are what I think are the “pick of the weekend” games.
MATCHES KICK OFF 3-30pm UNLESS STATED
SL = AKSA Super League. LI = AKSA League 1. BTM = BTM League (3rd division). KK = Kibris Cup Semi-Final 1st leg.
|Sat Apr 9
|Türk Ocak
|v
|Merit Alsancak Yeşilova ***
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sat Apr 9
|Düzkaya KOSK
|v
|SFC Dörtyol ***
|L1
|Çatalköy Nihat Bağcier Stadium (behind old Tempo Supermarket)
|Sat Apr 9
|L. Gençler Birliği SK
|v
|Bostancı Bağcıl SK
|L1
|İskele Cumhuriyet Stadium
|Sat Apr 9
|Maraş GSK
|v
|Yeniboğaziçi DSK ***
|L1
|Famağusta Necip Halil Kartal Stadium
|Sat Apr 9
|Mehmetçik TÇBSK
|v
|Akova Vurdu
|BTM
|Mehmetçik Stadium ko 11-30am
|Sun Apr 10
|Yenicamı AK
|v
|Gönyeli SK ***
|SL
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Sun Apr 10
|Mağusa Türk Gücü
|v
|Doğan Türk Birliği ***
|SL
|Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium
|Sun Apr 10
|Girne Halk Evi
|v
|Binatlı TSK ***
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sun Apr 10
|Tatlisu HOBSK
|v
|Lapta TBSK ***
|BTM
|Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stadium ko 11-30am
|Sun Apr 10
|Karaoğlanoğlu
|v
|Yılmazköy
|BTM
|Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (Behind Mountain View Hotel) ko 11-30am
|Sun Apr 10
|Sadrazam Kayalar SK
|v
|Ozanköy SK
|BTM
|Lapta Şht Şevket Kadir Stadium ko 11-30am
|Sat Apr 16
|Gönyeli SK
|v
|Mağusa Türk Gücü ***
|SL
|Gönyeli Stadium
|Sat Apr 16
|Doğan Türk Birliği
|v
|Girne Halk Evi ***
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sat Apr 16
|Esentepe KKSK
|v
|Maraş GSK
|L1
|Esentepe Erdal Barut Stadium
|Sun Apr 17
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|v
|Baf Ülkü Yurdu
|SL
|Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (Behind Mountain View Hotel)
|Sun Apr 17
|Yonpaş Dumlupınar
|v
|Lefke TSK
|SL
|Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium
|Sun Apr 17
|Çanakkale TSK
|v
|Düzkaya KOSK
|L1
|Famagusta Muhareem Doveç Stadium
|Sun Apr 17
|Karşıyaka ASK
|v
|L.Gençler Birliği SK ***
|L1
|Karşıyaka Ergın Şahdur Stadium
|Tues Apr 19
|Yenicamı ASK
|v
|Mağusa Türk Gücü ***
|KK
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Wed Apr 20
|Doğan Türk Birliği
|v
|Küçük Kaymaklı TSK ***
|KK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Categories: Entertainment, Sport
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