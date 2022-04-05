Entertainment

Local Football Fixtures For 9/10 and 16/17/19/20 April 2022

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By Richard Beale ….

Below are “selected ” local football fixtures, for the next two weekends, which may be in Expats locations. Matches marked  *** are what I think are the “pick of the weekend” games.

MATCHES KICK OFF 3-30pm UNLESS  STATED

SL =  AKSA Super League.   LI = AKSA League 1.  BTM = BTM League (3rd division). KK = Kibris Cup Semi-Final 1st leg.

Sat Apr 9 Türk Ocak v Merit Alsancak Yeşilova *** SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Sat Apr 9 Düzkaya KOSK v SFC Dörtyol *** L1 Çatalköy Nihat Bağcier Stadium (behind old Tempo Supermarket)
Sat Apr 9 L. Gençler Birliği SK v Bostancı Bağcıl SK L1 İskele Cumhuriyet Stadium
Sat Apr 9 Maraş GSK v Yeniboğaziçi DSK *** L1 Famağusta Necip Halil Kartal Stadium
Sat Apr 9 Mehmetçik TÇBSK v Akova Vurdu BTM Mehmetçik Stadium  ko 11-30am
Sun Apr 10 Yenicamı AK v Gönyeli SK *** SL Lefkoşa Atatürk Stadium
Sun Apr 10 Mağusa Türk Gücü v Doğan Türk Birliği *** SL Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium
Sun Apr 10 Girne Halk Evi v Binatlı TSK *** SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Sun Apr 10 Tatlisu HOBSK v Lapta TBSK *** BTM Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stadium ko 11-30am
Sun Apr 10 Karaoğlanoğlu v Yılmazköy BTM Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (Behind Mountain View Hotel) ko 11-30am
Sun Apr 10 Sadrazam Kayalar SK v Ozanköy SK BTM Lapta Şht Şevket Kadir Stadium ko 11-30am
Sat Apr 16 Gönyeli SK v Mağusa Türk Gücü *** SL Gönyeli Stadium
Sat Apr 16 Doğan Türk Birliği v Girne Halk Evi *** SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Sat Apr 16 Esentepe KKSK v Maraş GSK L1 Esentepe Erdal Barut Stadium
Sun Apr 17 Merit Alsancak Yeşilova SK v Baf Ülkü Yurdu SL Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (Behind Mountain View Hotel)
Sun Apr 17 Yonpaş Dumlupınar v Lefke TSK SL Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium
Sun Apr 17 Çanakkale TSK v Düzkaya KOSK L1 Famagusta Muhareem Doveç Stadium
Sun Apr 17 Karşıyaka ASK L.Gençler Birliği SK *** L1 Karşıyaka Ergın Şahdur Stadium
Tues Apr 19 Yenicamı ASK v Mağusa Türk Gücü *** KK Lefkoşa Atatürk Stadium
Wed Apr 20 Doğan Türk Birliği v Küçük Kaymaklı TSK *** KK Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium

Categories: Entertainment, Sport

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