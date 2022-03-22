Local Football Fixtures, for 26/27 March and 2/3 April

By Richard Beale….
Below are “selected ” local football fixtures, for the next two weekends, which may be in Expats locations. Matches marked *** are what I think are the “pick of the weekend” games.
MATCHES KICK OFF 3-30pm UNLESS STATED
SL = AKSA Super League. LI = AKSA League 1. BTM = BTM League (3rd division).
|Sat Mar 26
|Mağusa Türk Gücü
|v
|Girne Halk Evi
|SL
|Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium
|Sat Mar 26
|Merit Alsancak Yeşilova
|v
|Göçmenköy İYSK
|SL
|Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel)
|Sat Mar 26
|Düzkaya KOSK
|v
|Bostancı Bağcıl SK
|L1
|Çatalköy Nihat Bağcier Stadium (behind Old Tempo Supermarket)
|Sat Mar 26
|L. Gençler Birliği SK
|v
|Yeniboğaziçi DSK ***
|L1
|Iskele Cumhuriyet Stadium
|Sat Mar 26
|Mehmetçik SK
|v
|Yenierenköy SK ***
|BTM
|Mehmetçik Stadium
|Sat Mar 26
|Geçitkale SK
|v
|Türkmenköy
|BTM
|Geçitkale Stadium
|Sun Mar 27
|Yenicamı AK
|v
|Binatlı YSK
|SL
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Sun Mar 27
|Türk Ocak
|v
|Yonpaş Dumlupınar YSK ***
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sun Mar 27
|Maraş GSK
|v
|Çetinkaya TSK
|L1
|Famağusta Necip Halil Kartal Stadium k
|Sun Mar 27
|Tatlısu HOBSK
|v
|Ozanköy SK ***
|BTM
|Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stadium ko 11-00am
|Sun Mar 27
|Karaoğlanoğlu SK
|v
|Dikmen Gücü SK
|BTM
|Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) ko 11-00
|Sun Mar 27
|Sadrazam Kayalar SK
|v
|Doğancı SK
|BTM
|Lapta Şht Şevket Kadir Stadium ko 11-00am
|Sat Apr 2
|Doğan Türk Birliği
|v
|Yenicamı ***
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sat Apr 2
|Yonpaş Dumlupınar
|v
|Merit Alsancak Yeşilova ***
|SL
|Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium
|Sat Apr 2
|Karşıyaka ASK
|v
|Düzkaya KOSK
|L1
|Karşıyaka Ergin Şahdur Stadium
|Sat Apr 2
|Lapta TBSK
|v
|Denizli SK
|BTM
|Lapta Şht Şevket Kadir Stadium ko 11-00am
|Sat Apr 2
|Ozanköy SK
|v
|Karaoğlanoğlu SK ***
|BTM
|Ozanköy Mustafa Özkayım Stadium ko 11-00am
|Sun Apr 3
|Girne Halk Evi
|v
|Türk Ocak ***
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sun Apr 3
|Esentepe KKSK
|v
|L. Gençler Birliği SK ***
|L1
|Esentepe Erdal Barut Stadium
|Sun Apr 3
|Çanakkale TSK
|v
|China Bazaar Gençlik Gücü
|L1
|Famağusta Muharrem Döveç Stadium
|Sun Apr 3
|Yenierenköy TSK
|v
|Düzkova GSK
|BTM
|Yenierenköy Stadium
|Sun Apr 3
|İskele Trabzon
|v
|Geçitkale GSK
|BTM
|Iskele Cumhuriyet Stadium ko 11-00am
Categories: Entertainment, Sport
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