Entertainment

Local Football Fixtures, for 26/27 March and 2/3 April

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By Richard Beale….

Below are “selected ” local football fixtures, for the next two weekends, which may be in Expats locations. Matches marked  *** are what I think are the “pick of the weekend” games.

MATCHES KICK OFF 3-30pm UNLESS  STATED

SL =  AKSA Super League.   LI = AKSA League 1.  BTM = BTM League (3rd division). 

Sat Mar 26 Mağusa Türk Gücü v Girne Halk Evi SL Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium
Sat Mar 26 Merit Alsancak Yeşilova v Göçmenköy İYSK SL Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) 
Sat Mar 26 Düzkaya KOSK v Bostancı Bağcıl SK L1 Çatalköy Nihat Bağcier Stadium (behind Old Tempo Supermarket) 
Sat Mar 26 L. Gençler Birliği SK v Yeniboğaziçi DSK *** L1 Iskele Cumhuriyet Stadium 
Sat Mar 26 Mehmetçik SK v Yenierenköy SK *** BTM Mehmetçik Stadium 
Sat Mar 26 Geçitkale SK v Türkmenköy BTM Geçitkale Stadium 
Sun Mar 27 Yenicamı AK v Binatlı YSK SL Lefkoşa Atatürk Stadium 
Sun Mar 27 Türk Ocak v Yonpaş Dumlupınar YSK *** SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium 
Sun Mar 27 Maraş GSK v Çetinkaya TSK L1 Famağusta Necip Halil Kartal Stadium k
Sun Mar 27 Tatlısu HOBSK v Ozanköy SK *** BTM Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stadium ko 11-00am
Sun Mar 27 Karaoğlanoğlu SK v Dikmen Gücü SK BTM Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) ko 11-00
Sun Mar 27 Sadrazam Kayalar SK v Doğancı SK BTM Lapta Şht Şevket Kadir Stadium ko 11-00am
Sat Apr 2 Doğan Türk Birliği v Yenicamı *** SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium 
Sat Apr 2 Yonpaş Dumlupınar v Merit Alsancak Yeşilova *** SL Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium
Sat Apr 2 Karşıyaka ASK v Düzkaya KOSK L1 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadium
Sat Apr 2 Lapta TBSK v Denizli SK BTM Lapta Şht Şevket Kadir Stadium ko 11-00am
Sat Apr 2 Ozanköy SK v Karaoğlanoğlu SK *** BTM Ozanköy Mustafa Özkayım Stadium ko 11-00am
Sun Apr 3 Girne Halk Evi v Türk Ocak *** SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Sun Apr 3 Esentepe KKSK v L. Gençler Birliği SK *** L1 Esentepe Erdal Barut Stadium
Sun Apr 3 Çanakkale TSK v China Bazaar Gençlik Gücü L1 Famağusta Muharrem Döveç Stadium
Sun Apr 3 Yenierenköy TSK v Düzkova GSK BTM Yenierenköy Stadium
Sun Apr 3 İskele Trabzon v Geçitkale GSK BTM  Iskele Cumhuriyet Stadium ko 11-00am

Categories: Entertainment, Sport

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