Local Football Fixtures for February 12/13 and 19/20

By Richard Beale….
Below are “selected ” local football fixtures, for the next two weekends, which maybe in Expats locations. Matches marked *** are what I think are the”pick of the weekend” games.
ALL MATCHES KİCK OFF AT 2-00 PM UNLESS STATED.
SL = AKSA Super League. LI = AKSA League 1. BTM = BTM League (3rd division).
|Sat Feb 12
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|v
|Girne Halk Evi ***
|SL
|Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel)
|Sat Feb 12
|Düzkaya KOSK
|v
|İncirli SK
|L1
|Çatalköy Nihat Bağcıer Stadium (behind Tempo Supermarket)
|Sat Feb 12
|Çanakkale TSK
|v
|Miracle Değirmenlik
|L1
|Famağusta Canbulat Stadium
|Sun Feb 13
|Türk Ocak
|v
|Cihangir GSK
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sun Feb 13
|Yonpaş Dumlupınar
|v
|Binatlı
|SL
|Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
|Sun Feb 13
|Karşıyaka ASK
|v
|Esentepe KKSK***
|L1
|Karşıyaka Ergin Şahdur Stadium
|Sat Feb 19
|Mağusa Türk Gücü
|v
|Lefke TSK
|SL
|Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
|Sat Feb 19
|Doğan Türk Birliği
|v
|Yonpaş Dumlupınar ***
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sat Feb 19
|Esentepe KKSK
|v
|SFC Dörtyol ***
|L1
|Esentepe Erdal Barut Stadium
|Sat Feb 19
|Özanköy SK
|v
|Doğancı SK
|BTM
|Özanköy Mustafa Özkayim Stad. 10-30 am kick off.
|Sun Feb 20
|Girne Halk Evi
|v
|Baf Ülkü Yurdu***
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sun Feb 20
|L. Gençler Birliği SK
|v
|Mormeneşke ***
|L1
|İskele Cumhuriyet Stadium
|Sun Feb 20
|Maraş GSK
|v
|Düzkaya KOSK
|L1
|Famağusta Necip Halil Kartal Stadium
|Sun Feb 20
|Yenierenköy SK
|v
|Türkmenköy ASK
|BTM
|Yenierenköy Stadium
|Sun Feb 20
|Lapta TBSK
|v
|Karaoğlanöğlu SK***
|BTM
|Lapta Şht Şevket Kadir Stad. 10-30am ko
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Categories: Entertainment, Sport
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