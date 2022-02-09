Entertainment

Local Football Fixtures for February 12/13 and 19/20

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By Richard Beale….

Below are “selected ” local football fixtures, for the next two weekends, which maybe in Expats locations. Matches marked  *** are what I think are the”pick of the weekend” games.

ALL MATCHES KİCK OFF AT 2-00 PM UNLESS STATED.

SL =  AKSA Super League.   LI = AKSA League 1.  BTM = BTM League (3rd division). 

Sat Feb 12 Merit Alsancak Yeşilova SK v Girne Halk Evi *** SL Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel)
Sat Feb 12 Düzkaya KOSK v İncirli SK L1 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadium (behind Tempo Supermarket)
Sat Feb 12 Çanakkale TSK v Miracle Değirmenlik L1 Famağusta Canbulat Stadium
Sun Feb 13 Türk Ocak v Cihangir GSK SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Sun Feb 13 Yonpaş Dumlupınar v Binatlı SL Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
Sun Feb 13 Karşıyaka ASK v Esentepe KKSK*** L1 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadium
Sat Feb 19 Mağusa Türk Gücü v Lefke TSK SL Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
Sat Feb 19 Doğan Türk Birliği Yonpaş Dumlupınar *** SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Sat Feb 19 Esentepe KKSK v SFC Dörtyol *** L1 Esentepe Erdal Barut Stadium
Sat Feb 19 Özanköy SK Doğancı SK BTM Özanköy Mustafa Özkayim Stad. 10-30 am kick off.
Sun Feb 20 Girne Halk Evi v Baf Ülkü Yurdu*** SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Sun Feb 20 L. Gençler Birliği SK v Mormeneşke *** L1 İskele Cumhuriyet Stadium
Sun Feb 20 Maraş GSK v Düzkaya KOSK L1 Famağusta Necip Halil Kartal Stadium
Sun Feb 20 Yenierenköy SK v Türkmenköy ASK BTM Yenierenköy Stadium
Sun Feb 20 Lapta TBSK v Karaoğlanöğlu  SK*** BTM Lapta Şht Şevket Kadir Stad. 10-30am ko

 

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Categories: Entertainment, Sport

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