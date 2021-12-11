Entertainment

Local Football Results And League Tables at 5th December 2021

By on ( Leave a comment )

By Richard Beale….

Week 12; The two joint leading teams on 25 points won at the weekend Mağusa Türk Gücü winning 3-1 at home to Gönyeli. Second place Merit Alsancak traveled to Güzelyurt where they beat the bottom club Baf Ülkü Yurdu, who are still winless 1-0.

In League 1 Iskele team L. Gençler Birliği are still a point ahead of Çetinkaya. LGB won again with their specialist score 1-0, their miserly defence having only conceded  7 goals in 12 matches. Görneç are still firmly rooted at the bottom, still winless and were hammered 6-0 at home by Gençlik Gücü.

AKSA SUPER LEAGUE RESULTS.

Baf Ülkü Yurdu 0-1 Merit Alsancak Yeşilova
Girne Halk Evi 1-3 Doğan Türk Birliği
Küçük Kaymaklı TSK 2-1 Hamitköy ŞYSK
Lefke 1-0 Yonpaş Dumlupınar TSK
Mağusa Türk Gücü 3-1 Gönyeli SK
Mesarya SK 1-2 Göçmenköy İYSK
Türk Ocak 3-0 Binatlı YSK
Yenicamı AK 4-0 Cihangir ASK

AKSA LEAGUE 1 RESULTS

Çetinkaya TSK 5-3 Yeniboğaziçi DSK
Düzkaya KOSK 3-2 Çanakkale TSK
Görneç KSK 0-6 China Bazaar Gençlik Gücü
İncirli SK 2-3 Bostancı Bağcıl SK
L. Gençler Birliği SK 1-0 Karşıyaka ASK
Maraş GSK 2-4 Esentepe KKSK
Mormeneşke GBSK 2-1 Miracle Değırmenlik SK
Yalova 1-1 SFC Dörtyol

AKSA SUPER LEAGUE

  Total Team Results

P

W

D

L

GS

GA

GD

PTS
1. Mağusa Türk Gücü

12

8

1

3

32

13

19

25
2. Merit Alsancak Yeşilova SK

12

7

4

1

27

16

11

25
3. Lefke TSK

12

7

3

2

17

11

6

24
4. Küçük Kaymaklı TSK

12

6

4

2

18

9

9

22
5. Doğan Türk Birliği

12

6

3

3

22

15

7

21
6. Türk Ocağı Limasol

12

6

3

3

18

13

5

21
7. Gönyeli SK

12

6

3

3

16

14

2

21
8. Göçmenköy İYSK

12

6

2

4

17

16

1

20
9. Yonpaş Dumlupınar TSK

12

5

2

5

20

14

6

17
10. Mesarya SK

12

5

1

6

11

11

0

16
11. Cihangir GSK

12

4

3

5

18

21

-3

15
12. Yenicami AK

12

3

5

4

19

14

5

14
13. Hamitköy ŞHSK

12

3

2

7

12

17

-5

11
14. Binatlı YSK

12

2

2

8

9

26

-17

8
15. Girne Halk Evi

12

1

1

10

12

32

-20

4
16. Baf Ülkü Yurdu

12

0

3

9

6

32

-26

3

AKSA LEAGUE 1

  Total Team Results

P

W

D

L

GS

GA

GD

PTS
1. L. Gençler Birliği SK

12

9

1

2

16

7

9

28
2. Çetinkaya TSK

12

9

0

3

30

13

17

27
3. SFC Dörtyol SK

12

6

5

1

31

12

19

23
4. Karşıyaka ASK

12

7

2

3

31

16

15

23
5. China Bazaar Gençlik Gücü TSK

12

7

2

3

23

12

11

23
6. Miracle Değirmenlik SK

12

7

1

4

19

13

6

22
7. Esentepe KKSK

12

5

2

5

18

16

2

17
8. Yeniboğaziçi DSK

12

4

5

3

18

17

1

17
9. Mormenekşe GBSK

12

4

5

3

13

17

-4

17
10. Düzkaya KOSK

12

4

2

6

11

18

-7

14
11. Yalova SK

12

3

4

5

13

16

-3

13
12. İncirli SK

12

3

3

6

16

21

-5

12
13. Bostancı Bağcıl SK

12

3

3

6

7

17

-10

12
14. Maraş GSK

12

3

2

7

12

23

-11

11
15. Çanakkale TSK

12

2

2

8

16

24

-8

8
16. Görneç KSK

12

0

1

11

7

39

-32

1

Categories: Entertainment, Sport

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.