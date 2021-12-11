Local Football Results And League Tables at 5th December 2021

By Richard Beale….
Week 12; The two joint leading teams on 25 points won at the weekend Mağusa Türk Gücü winning 3-1 at home to Gönyeli. Second place Merit Alsancak traveled to Güzelyurt where they beat the bottom club Baf Ülkü Yurdu, who are still winless 1-0.
In League 1 Iskele team L. Gençler Birliği are still a point ahead of Çetinkaya. LGB won again with their specialist score 1-0, their miserly defence having only conceded 7 goals in 12 matches. Görneç are still firmly rooted at the bottom, still winless and were hammered 6-0 at home by Gençlik Gücü.
AKSA SUPER LEAGUE RESULTS.
|Baf Ülkü Yurdu
|0-1
|Merit Alsancak Yeşilova
|Girne Halk Evi
|1-3
|Doğan Türk Birliği
|Küçük Kaymaklı TSK
|2-1
|Hamitköy ŞYSK
|Lefke
|1-0
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|Mağusa Türk Gücü
|3-1
|Gönyeli SK
|Mesarya SK
|1-2
|Göçmenköy İYSK
|Türk Ocak
|3-0
|Binatlı YSK
|Yenicamı AK
|4-0
|Cihangir ASK
AKSA LEAGUE 1 RESULTS
|Çetinkaya TSK
|5-3
|Yeniboğaziçi DSK
|Düzkaya KOSK
|3-2
|Çanakkale TSK
|Görneç KSK
|0-6
|China Bazaar Gençlik Gücü
|İncirli SK
|2-3
|Bostancı Bağcıl SK
|L. Gençler Birliği SK
|1-0
|Karşıyaka ASK
|Maraş GSK
|2-4
|Esentepe KKSK
|Mormeneşke GBSK
|2-1
|Miracle Değırmenlik SK
|Yalova
|1-1
|SFC Dörtyol
AKSA SUPER LEAGUE
|Total Team Results
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
PTS
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|
12
|
8
|
1
|
3
|
32
|
13
|
19
|
25
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|
12
|
7
|
4
|
1
|
27
|
16
|
11
|
25
|3.
|Lefke TSK
|
12
|
7
|
3
|
2
|
17
|
11
|
6
|
24
|4.
|Küçük Kaymaklı TSK
|
12
|
6
|
4
|
2
|
18
|
9
|
9
|
22
|5.
|Doğan Türk Birliği
|
12
|
6
|
3
|
3
|
22
|
15
|
7
|
21
|6.
|Türk Ocağı Limasol
|
12
|
6
|
3
|
3
|
18
|
13
|
5
|
21
|7.
|Gönyeli SK
|
12
|
6
|
3
|
3
|
16
|
14
|
2
|
21
|8.
|Göçmenköy İYSK
|
12
|
6
|
2
|
4
|
17
|
16
|
1
|
20
|9.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|
12
|
5
|
2
|
5
|
20
|
14
|
6
|
17
|10.
|Mesarya SK
|
12
|
5
|
1
|
6
|
11
|
11
|
0
|
16
|11.
|Cihangir GSK
|
12
|
4
|
3
|
5
|
18
|
21
|
-3
|
15
|12.
|Yenicami AK
|
12
|
3
|
5
|
4
|
19
|
14
|
5
|
14
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|
12
|
3
|
2
|
7
|
12
|
17
|
-5
|
11
|14.
|Binatlı YSK
|
12
|
2
|
2
|
8
|
9
|
26
|
-17
|
8
|15.
|Girne Halk Evi
|
12
|
1
|
1
|
10
|
12
|
32
|
-20
|
4
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|
12
|
0
|
3
|
9
|
6
|
32
|
-26
|
3
AKSA LEAGUE 1
|Total Team Results
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
PTS
|1.
|L. Gençler Birliği SK
|
12
|
9
|
1
|
2
|
16
|
7
|
9
|
28
|2.
|Çetinkaya TSK
|
12
|
9
|
0
|
3
|
30
|
13
|
17
|
27
|3.
|SFC Dörtyol SK
|
12
|
6
|
5
|
1
|
31
|
12
|
19
|
23
|4.
|Karşıyaka ASK
|
12
|
7
|
2
|
3
|
31
|
16
|
15
|
23
|5.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|
12
|
7
|
2
|
3
|
23
|
12
|
11
|
23
|6.
|Miracle Değirmenlik SK
|
12
|
7
|
1
|
4
|
19
|
13
|
6
|
22
|7.
|Esentepe KKSK
|
12
|
5
|
2
|
5
|
18
|
16
|
2
|
17
|8.
|Yeniboğaziçi DSK
|
12
|
4
|
5
|
3
|
18
|
17
|
1
|
17
|9.
|Mormenekşe GBSK
|
12
|
4
|
5
|
3
|
13
|
17
|
-4
|
17
|10.
|Düzkaya KOSK
|
12
|
4
|
2
|
6
|
11
|
18
|
-7
|
14
|11.
|Yalova SK
|
12
|
3
|
4
|
5
|
13
|
16
|
-3
|
13
|12.
|İncirli SK
|
12
|
3
|
3
|
6
|
16
|
21
|
-5
|
12
|13.
|Bostancı Bağcıl SK
|
12
|
3
|
3
|
6
|
7
|
17
|
-10
|
12
|14.
|Maraş GSK
|
12
|
3
|
2
|
7
|
12
|
23
|
-11
|
11
|15.
|Çanakkale TSK
|
12
|
2
|
2
|
8
|
16
|
24
|
-8
|
8
|16.
|Görneç KSK
|
12
|
0
|
1
|
11
|
7
|
39
|
-32
|
1
Categories: Entertainment, Sport
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