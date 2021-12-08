Entertainment

Local Football Fixtures For AKSA League matches on 11/12 December

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By Richard Beale….

Week 13: Below are fixtures for the AKSA Super League and AKSA League 1.

The matches highlighted in “red” are what I think the “Pick of the Weekend”

ALL MATCHES KICK OFF AT 2.00pm.

AKSA SUPER LEAGUE.

Dec 11 Doğan Türk Birliği v Binatlı YSK Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Dec 11 Hamitköy ŞHSK v Yenicamı AK Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadium
Dec 11 Cihangir GSK v Mağusa Türk Gücü Cihangir Stadium
Dec 11 Baf Ülkü Yurdu v Türk Ocak Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
Dec 12 Gönyeli SK v Girne Halk Evi Gönyeli Stadium
Dec12 Merit Alsancak Yeşilova  v Lefke  Karoğlanoğlu Orhan Dural Stadium
Dec 12 Göçmenköy İYSK v Kücük Kaymaklı TSK Lefkoşa Atatürk Stadium
Dec 12 Yonpaş Dumlupınar TSK v Mesarya SK Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium.

AKSA LEAGUE 1

Dec 11 Çanakkale TSK v Yalova SK Famağusta Muharrem Döveç Stadium
Dec 11 SFC Dörtyol v L. Gencler Birliği SK Dörtyol Adem Nural Stad
Dec 11 Karşıyaka ASK v İncirli SK Ergin Şahdur Stadium
Dec 11 Chına Bazaar Gençlik Gücü v Düzkaya KOSK Lefkoşa Atatürk Stadium
Dec 12 Esentepe KKSK v Çetinkaya TSK Erdal Barut Stadium
Dec 12 Yeniboğaziçi DSK v Miracle Değirmenlik Osman Ergün Mehmet St
Dec 12 Bostancı Bağcıl SK v Maraş GSK Doğancı Emek Stadium
Dec 12 Görneç KSK v Mormeneşke GBSK Üç Şehitler Stadium

Categories: Entertainment, Sport

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