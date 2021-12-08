Local Football Fixtures For AKSA League matches on 11/12 December

By Richard Beale….
Week 13: Below are fixtures for the AKSA Super League and AKSA League 1.
The matches highlighted in “red” are what I think the “Pick of the Weekend”
ALL MATCHES KICK OFF AT 2.00pm.
AKSA SUPER LEAGUE.
|Dec 11
|Doğan Türk Birliği
|v
|Binatlı YSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Dec 11
|Hamitköy ŞHSK
|v
|Yenicamı AK
|Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadium
|Dec 11
|Cihangir GSK
|v
|Mağusa Türk Gücü
|Cihangir Stadium
|Dec 11
|Baf Ülkü Yurdu
|v
|Türk Ocak
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
|Dec 12
|Gönyeli SK
|v
|Girne Halk Evi
|Gönyeli Stadium
|Dec12
|Merit Alsancak Yeşilova
|v
|Lefke
|Karoğlanoğlu Orhan Dural Stadium
|Dec 12
|Göçmenköy İYSK
|v
|Kücük Kaymaklı TSK
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Dec 12
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|v
|Mesarya SK
|Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium.
AKSA LEAGUE 1
|Dec 11
|Çanakkale TSK
|v
|Yalova SK
|Famağusta Muharrem Döveç Stadium
|Dec 11
|SFC Dörtyol
|v
|L. Gencler Birliği SK
|Dörtyol Adem Nural Stad
|Dec 11
|Karşıyaka ASK
|v
|İncirli SK
|Ergin Şahdur Stadium
|Dec 11
|Chına Bazaar Gençlik Gücü
|v
|Düzkaya KOSK
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Dec 12
|Esentepe KKSK
|v
|Çetinkaya TSK
|Erdal Barut Stadium
|Dec 12
|Yeniboğaziçi DSK
|v
|Miracle Değirmenlik
|Osman Ergün Mehmet St
|Dec 12
|Bostancı Bağcıl SK
|v
|Maraş GSK
|Doğancı Emek Stadium
|Dec 12
|Görneç KSK
|v
|Mormeneşke GBSK
|Üç Şehitler Stadium
Categories: Entertainment, Sport
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