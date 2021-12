Local Football Results and League Tables at 28th November 2021

By Richard Beale ……

Week 11: AKSA SUPER LEAGUE – At last one of the big 3 teams Mağusa Türk Gücü after a modest start to the season are coming into form, they climbed to the top of the table beating Doğan Türk Birliği 2-0 in the big floodlit match on Monday evening. Last week’s leaders Merit Alsancak were beaten 2-0 at home by Türk Ocak. At the bottom Güzelyurt team Baf Ülkü Yurdu are still winless.

AKSA LEAGUE 1 – Despite being held to a 0-0 draw to lowly Bostancı, League leaders Gençler Birliği have a slender 1 point lead over second place Çetinkaya. Bottom team Görneç are still winless going down 3-0 at Çanakkale.

AKSA SUPER LEAGUE RESULTS

Binatlı 2-1 Girne Halk Evi Cihangir 1-4 Küçük Kaymaklı TSK Doğan Türk Birliği 0-2 Mağusa Türk Gücü Göçmenköy İYSK 1-0 Lefke Gönyeli SK 0-3 Yenicamı AK Hamitköy ŞHSK 1-0 Mesarya SK Merit Alsancak Yeşilova SK 1-2 Türk Ocak Yonpaş Dumlupınar 6-0 Baf Ülkü Yurdu

AKSA LEAGUE 1

Bostancı Bağcıl 0-0 L. Gençler Birliği SK Çanakkale TSK 3-0 Görneç KSK China Bazaar Gençlik Gücü 2-1 Mormeneşke GBSK Esentepe KKSK 2-0 İncirli SK Karşıyaka ASK 3-0 Yalova SK Miracle Değirmenlik SK 0-3 Çetinkaya TSK SFC Dörtyol 1-1 Düzkaya KOSK Yeniboğaziçi DSK 2-0 Maraş GBSK

AKSA SUPER LEAGUE TABLE.

Reply Forward