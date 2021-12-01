Local Football Results and League Tables at 28th November 2021

By Richard Beale ……
Week 11: AKSA SUPER LEAGUE – At last one of the big 3 teams Mağusa Türk Gücü after a modest start to the season are coming into form, they climbed to the top of the table beating Doğan Türk Birliği 2-0 in the big floodlit match on Monday evening. Last week’s leaders Merit Alsancak were beaten 2-0 at home by Türk Ocak. At the bottom Güzelyurt team Baf Ülkü Yurdu are still winless.
AKSA LEAGUE 1 – Despite being held to a 0-0 draw to lowly Bostancı, League leaders Gençler Birliği have a slender 1 point lead over second place Çetinkaya. Bottom team Görneç are still winless going down 3-0 at Çanakkale.
AKSA SUPER LEAGUE RESULTS
|Binatlı
|2-1
|Girne Halk Evi
|Cihangir
|1-4
|Küçük Kaymaklı TSK
|Doğan Türk Birliği
|0-2
|Mağusa Türk Gücü
|Göçmenköy İYSK
|1-0
|Lefke
|Gönyeli SK
|0-3
|Yenicamı AK
|Hamitköy ŞHSK
|1-0
|Mesarya SK
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|1-2
|Türk Ocak
|Yonpaş Dumlupınar
|6-0
|Baf Ülkü Yurdu
AKSA LEAGUE 1
|Bostancı Bağcıl
|0-0
|L. Gençler Birliği SK
|Çanakkale TSK
|3-0
|Görneç KSK
|China Bazaar Gençlik Gücü
|2-1
|Mormeneşke GBSK
|Esentepe KKSK
|2-0
|İncirli SK
|Karşıyaka ASK
|3-0
|Yalova SK
|Miracle Değirmenlik SK
|0-3
|Çetinkaya TSK
|SFC Dörtyol
|1-1
|Düzkaya KOSK
|Yeniboğaziçi DSK
|2-0
|Maraş GBSK
AKSA SUPER LEAGUE TABLE.
|TOTAL TEAM RESULTS
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
PTS
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|
11
|
7
|
1
|
3
|
29
|
12
|
17
|
22
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|
11
|
6
|
4
|
1
|
26
|
16
|
10
|
22
|3.
|Lefke TSK
|
11
|
6
|
3
|
2
|
16
|
11
|
5
|
21
|4.
|Gönyeli SK
|
11
|
6
|
3
|
2
|
15
|
11
|
4
|
21
|5.
|Küçük Kaymaklı TSK
|
11
|
5
|
4
|
2
|
16
|
8
|
8
|
19
|6.
|Doğan Türk Birliği
|
11
|
5
|
3
|
3
|
19
|
14
|
5
|
18
|7.
|Türk Ocağı Limasol
|
11
|
5
|
3
|
3
|
15
|
13
|
2
|
18
|8.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|
11
|
5
|
2
|
4
|
20
|
13
|
7
|
17
|9.
|Göçmenköy İYSK
|
11
|
5
|
2
|
4
|
15
|
15
|
0
|
17
|10.
|Mesarya SK
|
11
|
5
|
1
|
5
|
10
|
9
|
1
|
16
|11.
|Cihangir GSK
|
11
|
4
|
3
|
4
|
18
|
17
|
1
|
15
|12.
|Yenicami AK
|
11
|
2
|
5
|
4
|
15
|
14
|
1
|
11
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|
11
|
3
|
2
|
6
|
11
|
15
|
-4
|
11
|14.
|Binatlı YSK
|
11
|
2
|
2
|
7
|
9
|
23
|
-14
|
8
|15.
|Girne Halk Evi
|
11
|
1
|
1
|
9
|
11
|
29
|
-18
|
4
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|
11
|
0
|
3
|
8
|
6
|
31
|
-25
|
3
AKSA LEAGUE 1 TABLE
|Total Team Results
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
PTS
|1.
|L. Gençler Birliği SK
|
11
|
8
|
1
|
2
|
15
|
7
|
8
|
25
|2.
|Çetinkaya TSK
|
11
|
8
|
0
|
3
|
25
|
10
|
15
|
24
|3.
|Karşıyaka ASK
|
11
|
7
|
2
|
2
|
31
|
15
|
16
|
23
|4.
|SFC Dörtyol SK
|
11
|
6
|
4
|
1
|
30
|
11
|
19
|
22
|5.
|Miracle Değirmenlik SK
|
11
|
7
|
1
|
3
|
18
|
11
|
7
|
22
|6.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|
11
|
6
|
2
|
3
|
17
|
12
|
5
|
20
|7.
|Yeniboğaziçi DSK
|
11
|
4
|
5
|
2
|
15
|
12
|
3
|
17
|8.
|Esentepe KKSK
|
11
|
4
|
2
|
5
|
14
|
14
|
0
|
14
|9.
|Mormenekşe GBSK
|
11
|
3
|
5
|
3
|
11
|
16
|
-5
|
14
|10.
|Yalova SK
|
11
|
3
|
3
|
5
|
12
|
15
|
-3
|
12
|11.
|İncirli SK
|
11
|
3
|
3
|
5
|
14
|
18
|
-4
|
12
|12.
|Düzkaya KOSK
|
11
|
3
|
2
|
6
|
8
|
16
|
-8
|
11
|13.
|Maraş GSK
|
11
|
3
|
2
|
6
|
10
|
19
|
-9
|
11
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|
11
|
2
|
3
|
6
|
4
|
15
|
-11
|
9
|15.
|Çanakkale TSK
|
11
|
2
|
2
|
7
|
14
|
21
|
-7
|
8
|16.
|Görneç KSK
|
11
|
0
|
1
|
10
|
7
|
33
|
-26
|
1
|
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Categories: Entertainment, Sport
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