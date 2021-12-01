Entertainment

Local Football Results and League Tables at 28th November 2021

By on ( Leave a comment )

By Richard Beale ……

Week 11: AKSA SUPER LEAGUE  – At last one of the big 3 teams Mağusa Türk Gücü after a modest start to the season are coming into form, they climbed to the top of the table beating Doğan Türk Birliği 2-0 in the big floodlit match on Monday evening. Last week’s leaders Merit Alsancak were beaten 2-0 at home by Türk Ocak. At the bottom Güzelyurt team Baf Ülkü Yurdu are still winless.

AKSA LEAGUE 1  – Despite being held to a 0-0 draw to lowly Bostancı, League leaders Gençler Birliği have a slender 1 point lead over second place Çetinkaya.  Bottom team Görneç are still winless going down 3-0 at Çanakkale.

AKSA SUPER LEAGUE RESULTS

Binatlı 2-1 Girne Halk Evi
Cihangir 1-4 Küçük Kaymaklı TSK
Doğan Türk Birliği 0-2 Mağusa Türk Gücü
Göçmenköy İYSK 1-0 Lefke
Gönyeli SK 0-3 Yenicamı AK
Hamitköy ŞHSK 1-0 Mesarya SK
Merit Alsancak Yeşilova SK 1-2 Türk Ocak
Yonpaş Dumlupınar 6-0 Baf Ülkü Yurdu

AKSA LEAGUE 1

Bostancı Bağcıl 0-0 L. Gençler Birliği SK
Çanakkale TSK 3-0 Görneç KSK
China Bazaar Gençlik Gücü 2-1 Mormeneşke GBSK
Esentepe KKSK 2-0 İncirli SK
Karşıyaka ASK 3-0 Yalova SK
Miracle Değirmenlik SK 0-3 Çetinkaya TSK
SFC Dörtyol 1-1 Düzkaya KOSK
Yeniboğaziçi DSK 2-0 Maraş GBSK

AKSA SUPER LEAGUE TABLE.

  TOTAL TEAM RESULTS

P

W

D

L

GS

GA

GD

PTS
1. Mağusa Türk Gücü

11

7

1

3

29

12

17

22
2. Merit Alsancak Yeşilova SK

11

6

4

1

26

16

10

22
3. Lefke TSK

11

6

3

2

16

11

5

21
4. Gönyeli SK

11

6

3

2

15

11

4

21
5. Küçük Kaymaklı TSK

11

5

4

2

16

8

8

19
6. Doğan Türk Birliği

11

5

3

3

19

14

5

18
7. Türk Ocağı Limasol

11

5

3

3

15

13

2

18
8. Yonpaş Dumlupınar TSK

11

5

2

4

20

13

7

17
9. Göçmenköy İYSK

11

5

2

4

15

15

0

17
10. Mesarya SK

11

5

1

5

10

9

1

16
11. Cihangir GSK

11

4

3

4

18

17

1

15
12. Yenicami AK

11

2

5

4

15

14

1

11
13. Hamitköy ŞHSK

11

3

2

6

11

15

-4

11
14. Binatlı YSK

11

2

2

7

9

23

-14

8
15. Girne Halk Evi

11

1

1

9

11

29

-18

4
16. Baf Ülkü Yurdu

11

0

3

8

6

31

-25

3

AKSA LEAGUE 1 TABLE

  Total Team Results

P

W

D

L

GS

GA

GD

PTS
1. L. Gençler Birliği SK

11

8

1

2

15

7

8

25
2. Çetinkaya TSK

11

8

0

3

25

10

15

24
3. Karşıyaka ASK

11

7

2

2

31

15

16

23
4. SFC Dörtyol SK

11

6

4

1

30

11

19

22
5. Miracle Değirmenlik SK

11

7

1

3

18

11

7

22
6. China Bazaar Gençlik Gücü TSK

11

6

2

3

17

12

5

20
7. Yeniboğaziçi DSK

11

4

5

2

15

12

3

17
8. Esentepe KKSK

11

4

2

5

14

14

0

14
9. Mormenekşe GBSK

11

3

5

3

11

16

-5

14
10. Yalova SK

11

3

3

5

12

15

-3

12
11. İncirli SK

11

3

3

5

14

18

-4

12
12. Düzkaya KOSK

11

3

2

6

8

16

-8

11
13. Maraş GSK

11

3

2

6

10

19

-9

11
14. Bostancı Bağcıl SK

11

2

3

6

4

15

-11

9
15. Çanakkale TSK

11

2

2

7

14

21

-7

8
16. Görneç KSK

11

0

1

10

7

33

-26

1

Categories: Entertainment, Sport

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.