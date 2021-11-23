Local Football Fixtures for weekend 27/28/29 November

By Richard Beale ….
Week 11: Below are the local football fixtures for next weekend the 27th 28th and 29th November.
The matches marked in red are what I think are the “pick of the week” matches.
ALL MATCHES KICK OFF AT 2-00pm unless stated otherwise
PLEASE SUPPORT LOCAL FOOTBALL
AKSA SUPER LEAGUE
|Nov 27
|Gönyeli SK
|v
|Yenicamı AK
|Gönyeli Stadium
|Nov 27
|Hamitköy ŞHSK
|v
|Mesarya SK
|Esat Erdoğmuş Stadium
|Nov 27
|Cihangir TSK
|v
|Küçük Kaymaklı
|Cihangir Stadium
|Nov 27
|Binatlı YSK
|v
|Girne Halk Evi
|Güzelyurt Üner Berkalp Stad.
|Nov 28
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|v
|Türk Ocak
|Karaoğlanoğlu Orhan Dural St
|Nov 28
|Göçmenköy İYSK
|v
|Lefke
|Lefkoşa Atatürk Stad.
|Nov 28
|Yonpaş Dumlupınar
|v
|Baf Ülkü Yurdu
|Famağusta Dr Fazıl Küçük St
|Nov 29
|Doğan Türk Birliği
|v
|Mağusa Türk Gücü
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır St (ko 6-00pm)
AKSA LEAGUE 1
|Nov 27
|Esentepe KKSK
|v
|İncirli SK
|Erdal Barut Stad
|Nov 27
|Yeniboğaziçi DSK
|v
|Maraş GSK
|Osman Ergün Mehmet Stad
|Nov 27
|Bostancı Bağcıl
|v
|L. Gençler Birliği SK
|Doğancı Emek Stadium
|Nov 27
|Çanakkale TSK
|v
|Görneç KSK
|Famağusta Muharrem Döveç Stadium
|Nov 27
|China Bazaar Gençlik Gücü
|v
|Mormeneşke
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Nov 28
|Dörtyol SK
|v
|Düzkaya KOSK
|Dörtyol Adem Nural Stadium
|Nov 28
|Karşıyaka ASK
|v
|Yalova SK
|Karşıyaka Ergin Şahdur Stadium
|Nov 28
|Miracle Değirmenlik SK
|v
|Çetinkaya TSK
|Değirmenlik Sadık Cemil Stad
Categories: Entertainment, Sport
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