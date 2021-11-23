Entertainment

Local Football Fixtures for weekend 27/28/29 November

By on ( Leave a comment )

By Richard Beale ….

Week 11: Below are the local football fixtures for next weekend the 27th 28th and 29th November.

The matches marked in red are what I think are the “pick of the week” matches.

ALL MATCHES KICK OFF AT 2-00pm unless stated otherwise

PLEASE SUPPORT LOCAL FOOTBALL

AKSA SUPER LEAGUE

Nov 27 Gönyeli SK v Yenicamı AK Gönyeli Stadium
Nov 27 Hamitköy ŞHSK v Mesarya SK Esat Erdoğmuş Stadium
Nov 27 Cihangir TSK v Küçük Kaymaklı Cihangir Stadium
Nov 27 Binatlı YSK v Girne Halk Evi Güzelyurt Üner Berkalp Stad.
Nov 28 Merit Alsancak Yeşilova SK v Türk Ocak Karaoğlanoğlu Orhan Dural St
Nov 28 Göçmenköy İYSK v Lefke Lefkoşa Atatürk Stad.
Nov 28 Yonpaş Dumlupınar v Baf Ülkü Yurdu Famağusta Dr Fazıl Küçük St
Nov 29 Doğan Türk Birliği v Mağusa Türk Gücü Girne 20 Temmuz Mete Adanır St      (ko 6-00pm)

AKSA LEAGUE 1

Nov 27 Esentepe KKSK v İncirli SK Erdal Barut Stad
Nov 27 Yeniboğaziçi DSK v Maraş GSK Osman Ergün Mehmet Stad
Nov 27 Bostancı Bağcıl v L. Gençler Birliği SK Doğancı Emek Stadium
Nov 27 Çanakkale TSK v Görneç KSK Famağusta Muharrem Döveç Stadium
Nov 27 China Bazaar Gençlik Gücü v Mormeneşke Lefkoşa Atatürk Stadium
Nov 28 Dörtyol SK v Düzkaya KOSK Dörtyol Adem Nural Stadium
Nov 28 Karşıyaka ASK v Yalova SK Karşıyaka Ergin Şahdur Stadium
Nov 28 Miracle Değirmenlik SK v Çetinkaya TSK Değirmenlik Sadık Cemil Stad

Categories: Entertainment, Sport

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.