Local Football Results and League Tables to 7th November 2021

By Richard Beale….
WEEK 8: AKSA Super League saw no real surprises with League leaders Gönyeli being held to a 1-1 draw in Lefke. Second place Merit Alsancak were also held to 1-1 draw at home to lowly Hamitköy.
AKSA League 1 L. Gençler Birliği regained top spot winning 2-0 over Değirmenlik. Performance of the weekend was Karşıyaka winning 4-2 at Lefkoşa over Gençlik Güçü.
AKSA SUPER LEAGUE RESULTS.
|Baf Ülkü Yurdu
|2-1
|Cihangir GSK
|Küçük Kaymaklı TSK
|3-0
|Binatlı YSK
|Lefke TSK
|1-1
|Gönyeli SK
|Merit Alsancak Yeşilova
|1-1
|Hamitköy ŞHSK
|Mesarya SK
|0-1
|Doğan Türk Birliği
|Türk Ocak
|3-2
|Mağusa Türk Gücü
|Yenicamı AK
|5-0
|Girne Halk Evi
|Yonpaş Dumlupınar
|1-1
|Göçmenköy İYSK
AKSA LEAGUE 1
|Çanakkale TSK
|2-2
|Dörtyol SK
|China Bazaar Gençlik Gücü
|2-4
|Karşıyaka ASK
|Düzkaya KOSK
|2-1
|Esentepe KKSK
|Görneç KSK
|0-1
|Bostancı Bağcıl SK
|İncirli SK
|1-3
|Çetinkaya TSK
|L. Gençler Birliği SK
|2-0
|Miracle Değirmenlik SK
|Mormeneşke GBSK
|1-1
|Maraş GSK
|Yalova SK
|0-0
|Yeniboğaziçi DSK
AKSA SUPER LEAGUE TABLE
|Total team results
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
PTS
|.
|Gönyeli SK
|
8
|
5
|
2
|
1
|
11
|
6
|
5
|
17
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|
8
|
4
|
4
|
0
|
22
|
13
|
9
|
16
|3.
|Cihangir GSK
|
8
|
4
|
3
|
1
|
16
|
10
|
6
|
15
|4.
|Lefke TSK
|
8
|
4
|
3
|
1
|
13
|
10
|
3
|
15
|5.
|Doğan Türk Birliği
|
8
|
4
|
2
|
2
|
17
|
11
|
6
|
14
|6.
|Küçük Kaymaklı TSK
|
8
|
4
|
2
|
2
|
10
|
5
|
5
|
14
|7.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|
8
|
4
|
2
|
2
|
14
|
11
|
3
|
14
|8.
|Mağusa Türk Gücü
|
8
|
4
|
1
|
3
|
20
|
11
|
9
|
13
|9.
|Mesarya SK
|
8
|
4
|
1
|
3
|
8
|
5
|
3
|
13
|10.
|Göçmenköy İYSK
|
8
|
3
|
2
|
3
|
11
|
13
|
-2
|
11
|11.
|Türk Ocağı Limasol
|
8
|
2
|
3
|
3
|
9
|
10
|
-1
|
9
|12.
|Yenicami AK
|
8
|
1
|
4
|
3
|
10
|
11
|
-1
|
7
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|
8
|
1
|
2
|
5
|
8
|
13
|
-5
|
5
|14.
|Binatlı YSK
|
8
|
1
|
1
|
6
|
6
|
18
|
-12
|
4
|15.
|Girne Halk Evi
|
8
|
1
|
1
|
6
|
7
|
20
|
-13
|
4
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|
8
|
0
|
3
|
5
|
6
|
21
|
-15
|
3
AKSA LEAGUE 1
|Total Team Results
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
PTS
|1.
|L. Gençler Birliği SK
|
8
|
7
|
0
|
1
|
14
|
6
|
8
|
21
|2.
|Dörtyol SK
|
8
|
5
|
3
|
0
|
21
|
8
|
13
|
18
|3.
|Çetinkaya TSK
|
8
|
6
|
0
|
2
|
17
|
7
|
10
|
18
|4.
|Karşıyaka ASK
|
8
|
5
|
2
|
1
|
22
|
12
|
10
|
17
|5.
|Miracle Değirmenlik SK
|
8
|
5
|
1
|
2
|
12
|
8
|
4
|
16
|6.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|
8
|
3
|
2
|
3
|
11
|
10
|
1
|
11
|7.
|Maraş GSK
|
8
|
3
|
2
|
3
|
10
|
9
|
1
|
11
|8.
|Yalova SK
|
8
|
3
|
2
|
3
|
9
|
8
|
1
|
11
|9.
|İncirli SK
|
8
|
3
|
2
|
3
|
13
|
13
|
0
|
11
|10.
|Yeniboğaziçi DSK
|
8
|
2
|
4
|
2
|
11
|
11
|
0
|
10
|11.
|Esentepe KKSK
|
8
|
2
|
2
|
4
|
9
|
11
|
-2
|
8
|12.
|Mormenekşe GBSK
|
8
|
1
|
5
|
2
|
6
|
13
|
-7
|
8
|13.
|Düzkaya KOSK
|
8
|
2
|
1
|
5
|
5
|
13
|
-8
|
7
|14.
|Çanakkale TSK
|
8
|
1
|
2
|
5
|
10
|
18
|
-8
|
5
|15.
|Bostancı Bağcıl SK
|
8
|
1
|
1
|
6
|
2
|
14
|
-12
|
4
|16.
|Görneç KSK
|
8
|
0
|
1
|
7
|
6
|
17
|
-11
|
1
Categories: Entertainment, Sport
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