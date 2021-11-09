Entertainment

Local Football Results and League Tables to 7th November 2021

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By Richard Beale….

WEEK 8: AKSA Super League saw no real surprises with League leaders Gönyeli being held to a 1-1 draw in Lefke. Second place Merit Alsancak were also held to 1-1 draw at home to lowly Hamitköy.

AKSA League 1 L. Gençler Birliği regained top spot winning 2-0 over Değirmenlik. Performance of the weekend was Karşıyaka winning 4-2 at Lefkoşa over Gençlik Güçü.

AKSA SUPER LEAGUE RESULTS.

Baf Ülkü Yurdu 2-1 Cihangir GSK
Küçük Kaymaklı TSK 3-0 Binatlı YSK
Lefke TSK 1-1 Gönyeli SK
Merit Alsancak Yeşilova 1-1 Hamitköy ŞHSK
Mesarya SK 0-1 Doğan Türk Birliği
Türk Ocak 3-2 Mağusa Türk Gücü
Yenicamı AK 5-0 Girne Halk Evi
Yonpaş Dumlupınar 1-1 Göçmenköy İYSK

AKSA LEAGUE 1

Çanakkale TSK 2-2 Dörtyol SK
China Bazaar Gençlik Gücü 2-4 Karşıyaka ASK
Düzkaya KOSK 2-1 Esentepe KKSK
Görneç KSK 0-1 Bostancı Bağcıl SK
İncirli SK 1-3 Çetinkaya TSK
L. Gençler Birliği SK 2-0 Miracle Değirmenlik SK
Mormeneşke GBSK 1-1 Maraş GSK
Yalova SK 0-0 Yeniboğaziçi DSK

AKSA SUPER LEAGUE TABLE

   Total team results

W

D

L

GS

GA

GD

PTS 
. Gönyeli SK

8

5

2

1

11

6

5

17
2. Merit Alsancak Yeşilova SK

8

4

4

0

22

13

9

16
3. Cihangir GSK

8

4

3

1

16

10

6

15
4. Lefke TSK

8

4

3

1

13

10

3

15
5. Doğan Türk Birliği

8

4

2

2

17

11

6

14
6. Küçük Kaymaklı TSK

8

4

2

2

10

5

5

14
7. Yonpaş Dumlupınar TSK

8

4

2

2

14

11

3

14
8. Mağusa Türk Gücü

8

4

1

3

20

11

9

13
9. Mesarya SK

8

4

1

3

8

5

3

13
10. Göçmenköy İYSK

8

3

2

3

11

13

-2

11
11. Türk Ocağı Limasol

8

2

3

3

9

10

-1

9
12. Yenicami AK

8

1

4

3

10

11

-1

7
13. Hamitköy ŞHSK

8

1

2

5

8

13

-5

5
14. Binatlı YSK

8

1

1

6

6

18

-12

4
15. Girne Halk Evi

8

1

1

6

7

20

-13

4
16. Baf Ülkü Yurdu

8

0

3

5

6

21

-15

3

AKSA LEAGUE 1

   Total Team Results

 P

W

D

L

GS

GA

GD

PTS 
1. L. Gençler Birliği SK

8

7

0

1

14

6

8

21
2. Dörtyol SK

8

5

3

0

21

8

13

18
3. Çetinkaya TSK

8

6

0

2

17

7

10

18
4. Karşıyaka ASK

8

5

2

1

22

12

10

17
5. Miracle Değirmenlik SK

8

5

1

2

12

8

4

16
6. China Bazaar Gençlik Gücü TSK

8

3

2

3

11

10

1

11
7. Maraş GSK

8

3

2

3

10

9

1

11
8. Yalova SK

8

3

2

3

9

8

1

11
9. İncirli SK

8

3

2

3

13

13

0

11
10. Yeniboğaziçi DSK

8

2

4

2

11

11

0

10
11. Esentepe KKSK

8

2

2

4

9

11

-2

8
12. Mormenekşe GBSK

8

1

5

2

6

13

-7

8
13. Düzkaya KOSK

8

2

1

5

5

13

-8

7
14. Çanakkale TSK

8

1

2

5

10

18

-8

5
15. Bostancı Bağcıl SK

8

1

1

6

2

14

-12

4
16. Görneç KSK

8

0

1

7

6

17

-11

1

Categories: Entertainment, Sport

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