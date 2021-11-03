Local Football Fixtures For 6/7 November 2021

By Richard Beale….
Week 8: Below are the local football fixtures for next weekend the 6/7 November.
The matches marked in red are what I think are the “pick of the week” matches.
ALL MATCHES KICK OFF AT 2-30pm
PLEASE SUPPORT LOCAL FOOTBALL
AKSA SUPER LEAGUE
|Nov 6
|Küçük Kaymaklı TSK
|v
|Binatlı YSK
|Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadium
|Nov 6
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|v
|Hamitköy ŞHSK
|Karoğlanoğlu Orhan Dural Stadium
|Nov 6
|Lefke TSK
|v
|Gönyeli SK
|16 Ağustos St
|Nov 6
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|v
|Göçmenköy İYSK
|Famağusta Dr Fazıl Küçük St
|Nov 7
|Yenicamı AK
|v
|Girne Halk Evi
|Lefkoşa Atatürk Stad.
|Nov 7
|Türk Ocak
|v
|Mağusa Türk Gücü
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stad.
|Nov 7
|Baf Ülkü Yurdu
|v
|Cihangir GSK
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
|Nov 7
|Mesarya SK
|v
|Doğan Türk Birliği
|Paşaköy 100 Yıl Stadium
AKSA LEAGUE 1
|Nov 6
|Düzkaya KOSK
|v
|Esentepe KKSK
|Çatalköy Nihat Bağcıer St
|Nov 6
|Yalova SK
|v
|Yeniboğaziçi DSK
|Bostancı Tashin Mertekçi St.
|Nov 6
|Mormeneşke
|v
|Maraş
|Cemal Balses Stadium
|Nov 6
|İncirli SK
|v
|Çetinkaya TŞK
|Hüseyin Altıncıoğlu St
|Nov 6
|China Bazaar Gençlik Gücü
|v
|Karşıyaka ASK
|Lefkoşa Atatürk Stad
|Nov 7
|L. Gençler Birliği SK
|v
|Miracle Değirmenlik SK
|İskele Cumhuriyet Stadium
|Nov 7
|Çanakkale TŞK
|v
|Dörtyol SK
|Famağusta Muharrem Döveç Stad.
|Nov 7
|Görneç KSK
|v
|Bostancı Bagcıl SK
|Görneç Üç Şehitler Stad
Categories: Entertainment, Sport
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