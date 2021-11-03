Entertainment

Local Football Fixtures For 6/7 November 2021

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By Richard Beale….

Week 8: Below are the local football fixtures for next weekend the 6/7 November.

The matches marked in red are what I think are the “pick of the week” matches.

ALL MATCHES KICK OFF AT 2-30pm

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AKSA SUPER LEAGUE

Nov 6 Küçük Kaymaklı TSK v Binatlı YSK Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadium
Nov 6 Merit Alsancak Yeşilova SK v Hamitköy ŞHSK Karoğlanoğlu Orhan Dural Stadium
Nov 6 Lefke TSK v Gönyeli SK 16 Ağustos St
Nov 6 Yonpaş Dumlupınar TSK v Göçmenköy İYSK Famağusta Dr Fazıl Küçük St
Nov 7 Yenicamı AK v Girne Halk Evi Lefkoşa Atatürk Stad.
Nov 7 Türk Ocak v Mağusa Türk Gücü Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stad.
Nov 7 Baf Ülkü Yurdu v Cihangir GSK Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
Nov 7 Mesarya SK v Doğan Türk Birliği Paşaköy 100 Yıl Stadium

AKSA LEAGUE 1

Nov 6 Düzkaya KOSK v Esentepe KKSK Çatalköy Nihat Bağcıer St
Nov 6 Yalova SK v Yeniboğaziçi DSK Bostancı Tashin Mertekçi St.
Nov 6 Mormeneşke v Maraş Cemal Balses Stadium
Nov 6 İncirli SK v Çetinkaya TŞK Hüseyin Altıncıoğlu St
Nov 6 China Bazaar Gençlik Gücü v Karşıyaka ASK Lefkoşa Atatürk Stad
Nov 7 L. Gençler Birliği SK v Miracle Değirmenlik SK İskele Cumhuriyet Stadium
Nov 7 Çanakkale TŞK v Dörtyol SK Famağusta Muharrem Döveç Stad.
Nov 7 Görneç KSK v Bostancı Bagcıl SK Görneç Üç Şehitler Stad

 

Categories: Entertainment, Sport

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