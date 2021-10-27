Entertainment

Local Football Results and Tables to 24th October 2021

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By Richard Beale ….

Week 6: In the AKSA Super League leaders Cihangir were held to a 3-3 draw in Famagusta against Dumlupinar. The big 3 teams that normally contest the leadership Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği and Yenicamı have yet at present failed to make an impression.

In AKSA League 1 L. Gençler Birliği made it 6 wins out of 6 with a 1-0 win at home to Maraş. The match of the day was between second place Dörtyol and 5th place Karşıyaka who fought out a 4-4 draw.

AKSA SUPER LEAGUE RESULTS

Baf Ülkü Yurdu 0-3 Doğan Türk Birliği
Göçmenköy İYSK 2-1 Hamitköy ŞHSK
Küçük Kaymaklı TSK 1-2 Mağusa Türk Gücü
Lefke TSK 3-1 Binatlı YSK
Merit Alsancak Yeşilova SK 1-1 Gönyeli SK
Mesarya SK 3-1 Girne Halk Evi
Türk Ocak 1-1 Yenicamı AK
Yonpaş Dumlupınar TSK 3-3 Cihangir ASK

AKSA LEAGUE 1 RESULTS

Çanakkale TSK 3-0 Bostancı Bagcıl SK
China Bazaar Gençlik Gücü 2-0 Esentepe KKSK
Dörtyol SK 4-4 Karşıyaka ASK
Düzkaya HOSK 0-2 Miracle Değirmenlik
Görneç KSK 3-3 Yenibogaziçi DSK
L. Gençler Birliği SK 1-0 Maraş GSK
Yalova SK 0-1 Çetinkaya TŞK

AKSA SUPER LEAGUE

   Team Total Results

 P

W

D

L

GS

GS

GD

PTS 
1. Cihangir GSK

6

4

2

0

13

6

7

14
2. Gönyeli SK

6

4

1

1

8

4

4

13
3. Lefke TSK

6

4

1

1

9

6

3

13
4. Merit Alsancak Yeşilova SK

6

3

3

0

19

11

8

12
5. Mesarya SK

6

4

0

2

8

4

4

12
6. Mağusa Türk Gücü

6

3

1

2

15

8

7

10
7. Doğan Türk Birliği

6

3

1

2

13

8

5

10
8. Yonpaş Dumlupınar TSK

6

3

1

2

10

8

2

10
9. Küçük Kaymaklı TSK

6

3

1

2

6

4

2

10
10. Göçmenköy İYSK

6

3

0

3

9

11

-2

9
11. Türk Ocağı Limasol

6

1

2

3

5

7

-2

5
12. Yenicami AK

6

0

4

2

5

8

-3

4
13. Hamitköy ŞHSK

6

1

1

4

5

9

-4

4
14. Girne Halk Evi

6

1

0

5

6

14

-8

3
15. Binatlı YSK

6

1

0

5

6

15

-9

3
16. Baf Ülkü Yurdu

6

0

2

4

3

17

-14

2

AKSA LEAGUE 1 TABLE

   Team Total Results

 P

W

D

L

GS

GA

GD

 PTS
1. L. Gençler Birliği SK

6

6

0

0

12

5

7

18
2. Dörtyol SK

6

4

2

0

12

6

6

14
3. Miracle Değirmenlik SK

6

4

1

1

10

5

5

13
4. Çetinkaya TSK

6

4

0

2

13

6

7

12
5. Karşıyaka ASK

6

3

2

1

15

9

6

11
6. China Bazaar Gençlik Gücü TSK

6

3

1

2

9

6

3

10
7. İncirli SK

6

3

1

2

11

9

2

10
8. Yalova SK

6

3

1

2

8

6

2

10
9. Maraş GSK

6

3

0

3

8

7

1

9
10. Yeniboğaziçi DSK

6

2

2

2

10

10

0

8
11. Mormenekşe GBSK

6

1

4

1

5

5

0

7
12. Esentepe KKSK

6

1

2

3

5

9

-4

5
13. Çanakkale TSK

6

1

1

4

7

13

-6

4
14. Düzkaya KOSK

6

1

0

5

2

11

-9

3
15. Görneç KSK

6

0

1

5

6

13

-7

1
16. Bostancı Bağcıl SK

6

0

0

6

1

14

-13

0

Categories: Entertainment, Sport

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