Local Football Results and Tables to 24th October 2021

By Richard Beale ….
Week 6: In the AKSA Super League leaders Cihangir were held to a 3-3 draw in Famagusta against Dumlupinar. The big 3 teams that normally contest the leadership Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği and Yenicamı have yet at present failed to make an impression.
In AKSA League 1 L. Gençler Birliği made it 6 wins out of 6 with a 1-0 win at home to Maraş. The match of the day was between second place Dörtyol and 5th place Karşıyaka who fought out a 4-4 draw.
AKSA SUPER LEAGUE RESULTS
|Baf Ülkü Yurdu
|0-3
|Doğan Türk Birliği
|Göçmenköy İYSK
|2-1
|Hamitköy ŞHSK
|Küçük Kaymaklı TSK
|1-2
|Mağusa Türk Gücü
|Lefke TSK
|3-1
|Binatlı YSK
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|1-1
|Gönyeli SK
|Mesarya SK
|3-1
|Girne Halk Evi
|Türk Ocak
|1-1
|Yenicamı AK
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|3-3
|Cihangir ASK
AKSA LEAGUE 1 RESULTS
|Çanakkale TSK
|3-0
|Bostancı Bagcıl SK
|China Bazaar Gençlik Gücü
|2-0
|Esentepe KKSK
|Dörtyol SK
|4-4
|Karşıyaka ASK
|Düzkaya HOSK
|0-2
|Miracle Değirmenlik
|Görneç KSK
|3-3
|Yenibogaziçi DSK
|L. Gençler Birliği SK
|1-0
|Maraş GSK
|Yalova SK
|0-1
|Çetinkaya TŞK
AKSA SUPER LEAGUE
|Team Total Results
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GS
|
GD
|
PTS
|1.
|Cihangir GSK
|
6
|
4
|
2
|
0
|
13
|
6
|
7
|
14
|2.
|Gönyeli SK
|
6
|
4
|
1
|
1
|
8
|
4
|
4
|
13
|3.
|Lefke TSK
|
6
|
4
|
1
|
1
|
9
|
6
|
3
|
13
|4.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|
6
|
3
|
3
|
0
|
19
|
11
|
8
|
12
|5.
|Mesarya SK
|
6
|
4
|
0
|
2
|
8
|
4
|
4
|
12
|6.
|Mağusa Türk Gücü
|
6
|
3
|
1
|
2
|
15
|
8
|
7
|
10
|7.
|Doğan Türk Birliği
|
6
|
3
|
1
|
2
|
13
|
8
|
5
|
10
|8.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|
6
|
3
|
1
|
2
|
10
|
8
|
2
|
10
|9.
|Küçük Kaymaklı TSK
|
6
|
3
|
1
|
2
|
6
|
4
|
2
|
10
|10.
|Göçmenköy İYSK
|
6
|
3
|
0
|
3
|
9
|
11
|
-2
|
9
|11.
|Türk Ocağı Limasol
|
6
|
1
|
2
|
3
|
5
|
7
|
-2
|
5
|12.
|Yenicami AK
|
6
|
0
|
4
|
2
|
5
|
8
|
-3
|
4
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|
6
|
1
|
1
|
4
|
5
|
9
|
-4
|
4
|14.
|Girne Halk Evi
|
6
|
1
|
0
|
5
|
6
|
14
|
-8
|
3
|15.
|Binatlı YSK
|
6
|
1
|
0
|
5
|
6
|
15
|
-9
|
3
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|
6
|
0
|
2
|
4
|
3
|
17
|
-14
|
2
AKSA LEAGUE 1 TABLE
|Team Total Results
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
PTS
|1.
|L. Gençler Birliği SK
|
6
|
6
|
0
|
0
|
12
|
5
|
7
|
18
|2.
|Dörtyol SK
|
6
|
4
|
2
|
0
|
12
|
6
|
6
|
14
|3.
|Miracle Değirmenlik SK
|
6
|
4
|
1
|
1
|
10
|
5
|
5
|
13
|4.
|Çetinkaya TSK
|
6
|
4
|
0
|
2
|
13
|
6
|
7
|
12
|5.
|Karşıyaka ASK
|
6
|
3
|
2
|
1
|
15
|
9
|
6
|
11
|6.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|
6
|
3
|
1
|
2
|
9
|
6
|
3
|
10
|7.
|İncirli SK
|
6
|
3
|
1
|
2
|
11
|
9
|
2
|
10
|8.
|Yalova SK
|
6
|
3
|
1
|
2
|
8
|
6
|
2
|
10
|9.
|Maraş GSK
|
6
|
3
|
0
|
3
|
8
|
7
|
1
|
9
|10.
|Yeniboğaziçi DSK
|
6
|
2
|
2
|
2
|
10
|
10
|
0
|
8
|11.
|Mormenekşe GBSK
|
6
|
1
|
4
|
1
|
5
|
5
|
0
|
7
|12.
|Esentepe KKSK
|
6
|
1
|
2
|
3
|
5
|
9
|
-4
|
5
|13.
|Çanakkale TSK
|
6
|
1
|
1
|
4
|
7
|
13
|
-6
|
4
|14.
|Düzkaya KOSK
|
6
|
1
|
0
|
5
|
2
|
11
|
-9
|
3
|15.
|Görneç KSK
|
6
|
0
|
1
|
5
|
6
|
13
|
-7
|
1
|16.
|Bostancı Bağcıl SK
|
6
|
0
|
0
|
6
|
1
|
14
|
-13
|
0
Categories: Entertainment, Sport
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