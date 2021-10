Local Football Results and League Tables at 10th October 2021

By Richard Beale….

Week 5 : Super League leaders were knocked off their top spot when they were beaten 0-3 at home to Doğan Türk Birliği. Merit Alsancak continued their good start to the season thrashing Binatli 5-0.

In League 1 Iskele team L. Gençler Birliği is the only team with a 100% record winning 1-0 at nearby Mormeneşke.

AKSA SUPER LEAGUE RESULTS

Baf Ülkü Yurdu 1-2 Girne Halk Evi Göçmenköy İYSK 2-4 Gönyeli SK Hamitköy ŞHSK 1-4 Cihangir GSK Lefke TSK 3-2 Mağusa Türk Güçü Merit Alsancak Yeşilova 5-0 Binatlı YSK Mesarya SK 1-0 Yenicamı AK Türk Ocak 0-1 Küçük Kaymaklı TSK Yonpaş Dumlupınar TSK 0-3 Doğan Türk Birliği

AKSA LEAGUE 1

Çanakkale TSK 1-2 Yeniboğaziçi DSK China Bazaar Gençlik Güçü 1-1 Miracle Değirmenlik SK Dörtyol SK 2-1 Esentepe KKSK Düzkaya KOSK 1-0 Maraş GSK Görneç GSK 0-3 Çetinkaya TSK Karşıyaka ASK 3-0 Bostancı Bağcıl SK Mormeneşke 0-1 L. Gençler Birliği SK Yalova SK 2-1 İncirli SKÇ

AKSA SUPER LEAGUE

AKSA LEAGUE 1