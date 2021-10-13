Local Football Results and League Tables at 10th October 2021

By Richard Beale….
Week 5 : Super League leaders were knocked off their top spot when they were beaten 0-3 at home to Doğan Türk Birliği. Merit Alsancak continued their good start to the season thrashing Binatli 5-0.
In League 1 Iskele team L. Gençler Birliği is the only team with a 100% record winning 1-0 at nearby Mormeneşke.
AKSA SUPER LEAGUE RESULTS
|Baf Ülkü Yurdu
|1-2
|Girne Halk Evi
|Göçmenköy İYSK
|2-4
|Gönyeli SK
|Hamitköy ŞHSK
|1-4
|Cihangir GSK
|Lefke TSK
|3-2
|Mağusa Türk Güçü
|Merit Alsancak Yeşilova
|5-0
|Binatlı YSK
|Mesarya SK
|1-0
|Yenicamı AK
|Türk Ocak
|0-1
|Küçük Kaymaklı TSK
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|0-3
|Doğan Türk Birliği
AKSA LEAGUE 1
|Çanakkale TSK
|1-2
|Yeniboğaziçi DSK
|China Bazaar Gençlik Güçü
|1-1
|Miracle Değirmenlik SK
|Dörtyol SK
|2-1
|Esentepe KKSK
|Düzkaya KOSK
|1-0
|Maraş GSK
|Görneç GSK
|0-3
|Çetinkaya TSK
|Karşıyaka ASK
|3-0
|Bostancı Bağcıl SK
|Mormeneşke
|0-1
|L. Gençler Birliği SK
|Yalova SK
|2-1
|İncirli SKÇ
AKSA SUPER LEAGUE
|Team Total Results
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
PTS
|1.
|Cihangir GSK
|
4
|
3
|
1
|
0
|
8
|
3
|
5
|
10
|2.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|
4
|
3
|
0
|
1
|
7
|
4
|
3
|
9
|3.
|Gönyeli SK
|
4
|
3
|
0
|
1
|
6
|
3
|
3
|
9
|4.
|Mesarya SK
|
4
|
3
|
0
|
1
|
5
|
2
|
3
|
9
|5.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|
4
|
2
|
2
|
0
|
13
|
6
|
7
|
8
|6.
|Doğan Türk Birliği
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6
|
3
|
3
|
7
|7.
|Küçük Kaymaklı TSK
|
4
|
2
|
1
|
1
|
3
|
2
|
1
|
7
|8.
|Lefke TSK
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5
|
5
|
0
|
7
|9.
|Göçmenköy İYSK
|
4
|
2
|
0
|
2
|
7
|
8
|
-1
|
6
|10.
|Mağusa Türk Gücü
|
4
|
1
|
1
|
2
|
12
|
7
|
5
|
4
|11.
|Hamitköy ŞHSK
|
4
|
1
|
1
|
2
|
3
|
5
|
-2
|
4
|12.
|Yenicami AK
|
4
|
0
|
3
|
1
|
4
|
5
|
-1
|
3
|13.
|Girne Halk Evi
|
4
|
1
|
0
|
3
|
5
|
10
|
-5
|
3
|14.
|Baf Ülkü Yurdu
|
4
|
0
|
2
|
2
|
3
|
11
|
-8
|
2
|15.
|Türk Ocağı Limasol
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2
|
5
|
-3
|
1
|16.
|Binatlı YSK
|
4
|
0
|
0
|
4
|
2
|
12
|
-10
|
0
AKSA LEAGUE 1
|Teams Total Results
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
PTS
|1.
|L. Gençler Birliği SK
|
4
|
4
|
0
|
0
|
7
|
3
|
4
|
12
|2.
|Dörtyol SK
|
4
|
3
|
1
|
0
|
6
|
2
|
4
|
10
|3.
|Karşıyaka ASK
|
4
|
3
|
0
|
1
|
10
|
4
|
6
|
9
|4.
|Maraş GSK
|
4
|
3
|
0
|
1
|
7
|
4
|
3
|
9
|5.
|Yeniboğaziçi DSK
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
5
|
2
|
7
|6.
|Miracle Değirmenlik SK
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6
|
4
|
2
|
7
|7.
|Yalova SK
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6
|
4
|
2
|
7
|8.
|İncirli SK
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
3
|
1
|
7
|9.
|Çetinkaya TSK
|
4
|
2
|
0
|
2
|
9
|
5
|
4
|
6
|10.
|Mormenekşe GBSK
|
4
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
0
|
5
|11.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5
|
6
|
-1
|
4
|12.
|Esentepe KKSK
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4
|
6
|
-2
|
4
|13.
|Düzkaya KOSK
|
4
|
1
|
1
|
2
|
1
|
3
|
-2
|
4
|14.
|Görneç KSK
|
4
|
0
|
0
|
4
|
2
|
8
|
-6
|
0
|15.
|Bostancı Bağcıl SK
|
4
|
0
|
0
|
4
|
1
|
9
|
-8
|
0
|16.
|Çanakkale TSK
|
4
|
0
|
0
|
4
|
3
|
12
|
-9
|
0
Categories: Entertainment, Sport
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