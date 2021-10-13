Entertainment

Local Football Results and League Tables at 10th October 2021

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By Richard Beale….

Week 5 : Super League leaders were knocked off their top spot when they were beaten 0-3 at home to Doğan Türk Birliği.  Merit Alsancak continued their good start to the season thrashing Binatli 5-0.

In League 1 Iskele team L. Gençler Birliği  is the only team with a 100% record winning 1-0 at nearby Mormeneşke.

AKSA SUPER LEAGUE RESULTS

Baf Ülkü Yurdu 1-2 Girne Halk Evi
Göçmenköy İYSK 2-4 Gönyeli SK
Hamitköy ŞHSK 1-4 Cihangir GSK
Lefke TSK 3-2 Mağusa Türk Güçü
Merit Alsancak Yeşilova 5-0 Binatlı YSK
Mesarya SK 1-0 Yenicamı AK
Türk Ocak 0-1 Küçük Kaymaklı TSK
Yonpaş Dumlupınar TSK 0-3 Doğan Türk Birliği

AKSA LEAGUE 1

Çanakkale TSK 1-2 Yeniboğaziçi DSK
China Bazaar Gençlik Güçü 1-1 Miracle Değirmenlik SK
Dörtyol SK 2-1 Esentepe KKSK
Düzkaya KOSK 1-0 Maraş GSK
Görneç GSK 0-3 Çetinkaya TSK
Karşıyaka ASK 3-0 Bostancı Bağcıl SK
Mormeneşke 0-1 L. Gençler Birliği SK
Yalova SK 2-1 İncirli SKÇ

AKSA SUPER LEAGUE

   Team Total Results

 P

W

D

L

GS

GA

GD

 PTS
1. Cihangir GSK

4

3

1

0

8

3

5

10
2. Yonpaş Dumlupınar TSK

4

3

0

1

7

4

3

9
3. Gönyeli SK

4

3

0

1

6

3

3

9
4. Mesarya SK

4

3

0

1

5

2

3

9
5. Merit Alsancak Yeşilova SK

4

2

2

0

13

6

7

8
6. Doğan Türk Birliği

4

2

1

1

6

3

3

7
7. Küçük Kaymaklı TSK

4

2

1

1

3

2

1

7
8. Lefke TSK

4

2

1

1

5

5

0

7
9. Göçmenköy İYSK

4

2

0

2

7

8

-1

6
10. Mağusa Türk Gücü

4

1

1

2

12

7

5

4
11. Hamitköy ŞHSK

4

1

1

2

3

5

-2

4
12. Yenicami AK

4

0

3

1

4

5

-1

3
13. Girne Halk Evi

4

1

0

3

5

10

-5

3
14. Baf Ülkü Yurdu

4

0

2

2

3

11

-8

2
15. Türk Ocağı Limasol

4

0

1

3

2

5

-3

1
16. Binatlı YSK

4

0

0

4

2

12

-10

0

AKSA LEAGUE 1

   Teams Total Results

W

D

L

GS

GA

GD

PTS 
1. L. Gençler Birliği SK

4

4

0

0

7

3

4

12
2. Dörtyol SK

4

3

1

0

6

2

4

10
3. Karşıyaka ASK

4

3

0

1

10

4

6

9
4. Maraş GSK

4

3

0

1

7

4

3

9
5. Yeniboğaziçi DSK

4

2

1

1

7

5

2

7
6. Miracle Değirmenlik SK

4

2

1

1

6

4

2

7
7. Yalova SK

4

2

1

1

6

4

2

7
8. İncirli SK

4

2

1

1

4

3

1

7
9. Çetinkaya TSK

4

2

0

2

9

5

4

6
10. Mormenekşe GBSK

4

1

2

1

2

2

0

5
11. China Bazaar Gençlik Gücü TSK

4

1

1

2

5

6

-1

4
12. Esentepe KKSK

4

1

1

2

4

6

-2

4
13. Düzkaya KOSK

4

1

1

2

1

3

-2

4
14. Görneç KSK

4

0

0

4

2

8

-6

0
15. Bostancı Bağcıl SK

4

0

0

4

1

9

-8

0
16. Çanakkale TSK

4

0

0

4

3

12

-9

0

 

Categories: Entertainment, Sport

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