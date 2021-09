Local Football Fixtures for weekend September 25/26 and 27

By Richard Beale ….

The second week of the football season again shows matches with a 4.30pm kick off, giving you plenty of time to come home change and go out again.

Pick of these matches this weekend : Super League Alsancak take on the current League Champions Mağusa Türk Güçü in Karaoğlanoğlu on Sunday afternoon. (Stadium behind Mountain View Hotel).

Also on Sunday the stadium behind the old Tempo market in Çatalköy Düzkaya play hosts to L. Gençler Birliği.

AKSA SUPER LEAGUE

DATE TIME VENUE Sat Sep 25 Türk Ocak v Mesarya SK 7-00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stad. Sat Sep 25 Cihangir GSK v Gönyeli SK 4-30 Cihangir Stadium Sat Sep 25 Göçmenköy İYSK v Binatlı YSK 4-30 Göçmenköy Stadium Sat Sep 25 Yonpaş Dumlupınar v Girne Halk Evi 4-30 Famagusta Dr Fazıl Küçük Stad Sun Sep 26 Hamitköy ŞHSK v Dogan Türk Birliği 4-30 Esat Erdoğmuş Stad Sun Sep 26 Merit Alsancak Yeşilova v Mağusa Türk Güçü 4-30 Karaoğluoğlu Orhan Dural Stadium Sun Sep 26 Lefke TSK v Küçük Kaymaklı TSK 4-30 16 Ağustos Stadium Mon Sep 27 Baf Ülkü Yurdu v Yenicamı ASK 7.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadium

Subject to TRNC government. Covid regulations.

AKSA LEAGUE 1

Sat Sep 25 Bostancı Bağcıl SK v Esentepe KKSK 4-30 Bostancı Bağcıl Stad Sat Sep 25 Görneç KSK v İncirli SK 4-30 Üç Şehitler Stad Sat Sep 25 Dörtyol SK v Miracle Değirmenlik SK 4-30 Dörtyol Stadium Sat Sep 25 Karşıyaka ASK v Yeniboğaziçi DSK 4-30 Ergin Şahdur Stadium Sun Sep 26 Düzkaya KOSK v l. Gençler Birliği SK 4-30 Nihat Bağcier Stad Sun Sep 26 Mormeneşke GBSK v Yalova SK 4-30 Cemal Balses Stadium Sun Sep 26 Çanakkale TSK v Çetinkaya TSK 4-30 Muharrem Doveç St Sun Sep 26 China Bazaar Gençlık Güçü v Maraş GSK 4-30 Lefkoşa Atatürk Stadium