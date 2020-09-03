Local Football Fixtures for 5/6/8/9 and 10th September

By Richard Beale ….
After a weeks break the BTM League 2 returns with wall to wall football, still playing on despite the hot weather!
BTM LEAGUE 2, GROUP 1
|Sat
|05/09
|17:00
|Kumyalı SK
|v
|Bafra SK
|Mehmetçik Stadium
|Sun
|06/09
|17:00
|Yedikonuk SK
|v
|Yeni Erenköy TSK
|Mehmetçik Stadium
|Sun
|06/09
|17:00
|Sipahi TSK
|v
|Ergazi GSK
|Yeni Erenköy Stadium
|Wed
|09/09
|17:00
|Ergazi GSK
|v
|Yedikonuk SK
|İskele Cumhuriyet Stadium
|Wed
|09/09
|17:00
|Sipahi TSK
|v
|Kumyalı SK
|Yeni Erenköy Stadium
|Wed
|09/09
|17:00
|Bafra SK
|v
|Yeni Erenköy TSK
|Mehmetçik Stadium
GROUP 2
|Sat
|05/09
|17:00
|Civisil SK
|v
|Karadeniz 61 SB
|Iskele Cumhuriyet Stadium
|Sun
|06/09
|17:00
|Ardahan SD
|v
|Boğaziçi SK
|Geçitkale Stadium
|Tues
|08/09
|17:00
|Ötüken TKOSK
|v
|Karadeniz 61 SB
|Mormeneşke Cemal Balses Stadium
|Wed
|09/09
|17:00
|Boğaziçi SK
|v
|Civisil SK
|Akova Eray Vudalı Stadium
GROUP 3
|Sun
|06/09
|17:00
|Pile TSK
|v
|Pergama SD
|Geçitkale Stadium
|Sun
|06/09
|17:00
|Çayönü SK
|v
|Yenişehir SK
|Dörtyol Stadium
|Sun
|06/09
|17:00
|Mutluyaka HSK
|v
|Güvercinlik İYSK
|Yeniboğazici Osman Ergün Mehmet St
|Wed
|09/09
|17:00
|Mutluyaka HSK
|v
|Çayönü SK
|Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet St
|Wed
|09/09
|17:00
|Güvercinlik İYSK
|v
|Pile TSK
|Dörtyol Stadium
|Wed
|09/09
|17:00
|Yenişehir SK
|v
|Pergama SD
|Gazimağusa Canbulat Stadium
GROUP 4
|Sat
|05/09
|17:00
|Gaziköy SK
|v
|Kırıkkale TSK
|Paşaköy 100 Yil Stadium
|Sat
|05/09
|17:00
|Dilekkaya ASK
|v
|Akıncılar GSK
|Değirmenlik Sadik Cemil Stadium
|Sat
|05/09
|Sat
|Yeniceköy ZSK
|v
|Gönendere ŞSKSK
|Cihangir Stadium
|Tues
|08/09
|17:00
|Akıncılar GSK
|v
|Gaziköy SK
|Beyarmudu Taner Yalluri Stadium
|Tues
|08/09
|17:00
|Dilekkaya ASK
|v
|Yeniceköy ZSK
|Paşaköy 100 Yil Stadium
|Tues
|08/09
|17:00
|Gönendere ŞSKSK
|v
|Kırıkkale TSK
|Görneç Üç Şehitler Stadium
GROUP 5
|Sun
|06/09
|17:00
|Haspolat SGSK
|v
|Ağırdağ Boğaz TSK
|Göçmenköy Stadium
|Sun
|06/09
|17:00
|Pınarbaşı ÇSK
|v
|Demirhan SK
|Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadium
|Sun
|06/09
|17:00
|Bahçeli SK
|v
|Alayköy SKKD
|Çatalköy Nıhat Bağcier Stadium
|Wed
|09/09
|17:00
|Haspolat SGSK
|v
|Bahçeli SK
|Göçmenköy Stadium
|Wed
|09/09
|17:00
|Alayköy SKKD
|v
|Demirhan SK
|Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadium
|Thur
|10/09
|17:00
|Ağırdağ Boğaz
|v
|Pınarbaşı ÇSK
|Göçmenköy Stadium
GROUP 6
|Sun
|06/09
|17:00
|Kalkanlı SK
|v
|Sadrazam Kayalar SK
|Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Training Stadium
|Sun
|06/09
|17:00
|Çamlıbel SKD
|v
|Tepebaşı SK
|Çamlıbel Ahmet Ratip Okkan Stad.
|Wed
|09/09
|17:00
|Kalkanlı SK
|v
|Akdeniz KSD
|Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Training Stadium
|Wed
|09/09
|17:00
|Sadrazam Kayalar SK
|v
|Çamlıbel SKD
|Lapta Şht Şevket Kadir Stadium
GROUP 7
|Sat
|05/09
|17:00
|Gaziveren SK
|v
|Akçay SK
|Denizli Bilal İyigün Stadium
|Sat
|05/09
|17:00
|Yeşilyurt SD
|v
|Serhatköy SK
|Doğancı Emek Stadium
|Sat
|05/09
|17:00
|Mevlevi SK
|v
|Gayretköy GSK
|Zümrütköy Stadium
|Tues
|08/09
|17:00
|Akçay SK
|v
|Mevlevi SK
|Akçay Stadium
|Tues
|08/09
|17:00
|Gaziveren SK
|v
|Yeşilyurt SD
|Denizli Bilal İyigün Stadium
|Tues
|08/09
|17:00
|Serhatköy SK
|v
|Gayretköy GSK
|Güzelyurt Synthetic Stadium
Categories: Entertainment, Sport
Leave a Reply