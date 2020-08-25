TRNC Football match dates for 29/30 Aug – 1/2 Sept

By Richard Beale……
After a short break the BTM League 2 recommences with matches being played on the weekend 29/30 August and also midweek on the 1/2 September as shown below.
BTM League 2, Group1
|Sat
|29/08
|17:00
|Kumyalı SK
|v
|Yeni Erenköy TSK
|Mehmetçik Stadium
|Sat
|29/08
|17:00
|Ergazi GSK
|v
|Bafra SK
|İskele Cumhuriyet Stadium
|Sat
|29/08
|17:00
|Sipahi TSK
|v
|Yedikonuk SK
|Yeni Erenköy Stadium
|Tues
|01/09
|17:00
|Yeni Erenköy TSK
|v
|Ergazi GSK
|Yeni Erenköy Stadium
|Tues
|01/09
|17:00
|Bafra SK
|v
|Sipahi TSK
|Mehmetçik Stadium
|Wed
|02/09
|17:00
|Yedikonuk SK
|v
|Kumyalı SK
|Mehmetçik Stadium
Group 2
|Sat
|29/08
|17:00
|Boğaziçi SK
|v
|Ötüken TKOSK
|Akova Eray Vudali Stadium
|Sun
|30/08
|17:00
|Ardahan SD
|v
|Civisil SK
|İskele Cumhuriyet Stadium.
|Tues
|01/09
|17:00
|Karadeniz 61 SB
|v
|Boğaziçi SK
|Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stad.
|Wed
|02/09
|17:00
|Ötüken TKOSK
|v
|Ardahan SD
|Mormeneşke Cemal Balses Stad.
Group 3
|Sun
|30/08
|17:00
|Çayönü SK
|v
|Pergama SD
|Geçitkale Stadium
|Sun
|30/08
|17:00
|Mutluyaka HSK
|v
|Pile TSK
|Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium
|Sun
|30/08
|17:00
|Güvercinlik İYSK
|v
|Yenişehir SK
|Dörtyol Stadium
|Wed
|02/09
|17:00
|Pile TSK
|v
|Çayönü SK
|Geçitkale Stadium
|Wed
|02/09
|17:00
|Yenişehir SK
|v
|Mutluyaka HSK
|Gazimağusa Canbulat Stadium
|Wed
|02/09
|17:00
|Pergama SD
|v
|Güvercinlik İYSK
|Beyarmuda Mustafa Taner Yalluri Stadium
Group 4
|Sat
|29/08
|17:00
|Akıncılar GSK
|v
|Gönendere ŞSKSK
|Beyarmuda Mustafa Taner Yalluri Stadium
|Sat
|29/08
|17:00
|Dilekkaya ASK
|v
|Gaziköy SK
|Paşaköy 100 Yil Stadium
|Sat
|29/08
|17:00
|Yeniceköy ZSK
|v
|Kırıkkale TSK
|Cihangir Stadium
|Tues
|01/09
|17:00
|Gaziköy SK
|v
|Yeniceköy ZSK
|Paşaköy 100 Yil Stadium
|Tues
|01/09
|17:00
|Kırıkkale TSK
|v
|Akıncılar GSK
|Balıkesir Stadium
|Tues
|01/09
|17:00
|Gönendere ŞSKSK
|v
|Dilekkaya ASK
|Görneç Üç Şehitler Stadium
Group 5
|Sat
|29/08
|17:00
|Haspolat SGSK
|v
|Pınarbaşı CSK
|Göçmenköy Stadium
|Sat
|29/08
|17:00
|Bahçeli SK
|v
|Demirhan SK
|Girne pıa Bella Stadium
|Sun
|30/08/
|17:00:
|Ağırdağ Boğaz T
|v
|Alayköy SKKD
|Göçmenköy Stadium
|Wed
|02/09
|17:00
|Alayköy SKKD
|v
|Haspolat SGSK
|Yılmazköy Mustafa Üçöz Stad
|Wed
|02/09
|17:00
|Pınarbaşı ÇSK
|v
|Bahçeli SK
|Stadium not allocated yet
|Wed
|02/09
|17:00
|Demirhan SK
|v
|Ağırdağ Boğaz TSK
|Değirmenlik Sadık Cemal Stad.
Group 6
|Sun
|30/08
|17:00
|Akdeniz KSD
|v
|Tepebaşı SK
|Lapta Şht Şevket Kadir Stadium
|Sun
|30/08
|17:00
|Kalkanlı SK
|v
|Çamlıbel SKD
|Güzelyurt BUY Aipay Volkan Training Stadium
|Wed
|02/09
|17:00
|Tepebaşı SK
|v
|Sadrazam Kayalar SK
|Tepebaşı Stadium
|Wed
|02/09
|17:00
|Çamlıbel SKD
|v
|Akdeniz KSD
|Çamlıbel Ahmet Ratip Okkan St.
Group 7
|Sat
|29/08
|17:00
|Akçay SK
|v
|Serhatköy SK
|Akçay Stadium
|Sat
|29/08
|17:00
|Gaziveren SK
|v
|Mevlevi SK
|Denizli Bilal İyigün Stadium
|Sat
|29/08
|17:00
|Yeşilyurt SD
|v
|Gayretköy GSK
|Doğancı Emek Stadium
|Tues
|01/09
|17:00
|Gayretköy GSK
|v
|Akçay SK
|Bostancı Tashin Mertekçi Stad.
|Tues
|01/09
|17:00
|SerhatköySK
|v
|Gaziveren SK
|Güzelyurt Stadium
|Tues
|01/09
|17:00
|Mevlevi SK
|v
|Yeşilyurt SD
|Zümrütköy Stadium
Categories: Entertainment, Sport
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