TRNC Football match dates for 15/16/18/19 August

By Richard Beale……
The BTM League 2 the only competitive League left still playing in the TRNC is frantically trying to finish the season hence matches this week being played on the weekend and in midweek.
BTM LEAGUE 2. GROUP 1
|Sat
|15/08
|17:45
|Yeni Erenköy TSK
|v
|Bafra SK
|Yeni Erenköy Stadium
|Sat
|15/08
|17:45
|Yedikonuk SK
|v
|Ergazi GSK
|Mehmetçik Stadium
|Sun
|16/08
|17:45
|Kumyalı SK
|v
|Sipahi TSK
|Mehmetçik Stadium
|Tues
|18/08
|17:45
|Bafra SK
|v
|Yedikonuk SK
|Methmetçik Stadium
|Wed
|19/08
|17:45
|Ergazi GSK
|v
|Kumyalı SK
|Iskele Cumhuriyet Stadium
|Wed
|19/08
|17:45
|Sipahi TSK
|v
|Yeni Erenköy TSK
|Yeni Erenköy Stadium
GROUP 2
|Sat
|15/08
|17:45
|Karadeniz 61 SB
|v
|Ötüken TKOSK
|Geçitkale Stadium
|Sun
|16/08
|17:45
|Civisil SK
|v
|Boğaziçi SK
|Iskele Cumhuriyet Stadiu
|Tues
|18/08
|17:45
|Ardahan SD
|v
|Karadeniz 61 SB
|Iskele Cumhuriyet Stadium
|Wed
|19/08
|17:45
|Ötüken TKOSK
|v
|Civisil SK
|Mormeneşke Cemal Balses Stadium
GROUP 3
|Sun
|16/08
|17:45
|Pile TSK
|v
|Güvercinlik İYSK
|Paşaköy 100 Yil Stadium
|Sun
|16/08
|17:45
|Çayönü SK
|v
|Mutluyaka HSK
|Geçitkale Stadium
|Sun
|16/08
|17:45
|Pergama SD
|v
|Yenişehir SK
|Beyarmudu Taner Yalluri Stadium
|Wed
|19/08
|17:45
|Güvercinlik İYSK
|v
|Çayönü SK
|Dörtyol Stadium
|Wed
|19/08
|17:45
|Yenişehir SK
|v
|Pile TSK
|Gazimağusa Canbulat Stadium
|Wed
|19/08
|17:45
|Mutluyaka HSK
|v
|Pergama SD
|Yenboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium
GROUP 4
|Sat
|15/08
|17:45
|Gazikoy SK
|v
|Akıncılar GSK
|Paşaköy 100 Yil Stadium
|Sat
|15/08
|17:45
|Yenieköy ZSK
|v
|Dilekkaya ASK
|Cihangir Stadium
|Sat
|15/08
|17:45
|Kırıkkale TSK
|v
|Gönendere ŞSKSK
|Balıkesir Stadium
|Tues
|18/08
|17:45
|Akıncilar GSKA
|v
|Yeniceköy ZSK
|Beyarmudu Taner Yalluri Stadium
|Tues
|18/08
|17:45
|Dilekkaya ASK
|v
|Kırıkkale TSK
|Paşaköy 100 Yil Stadium
|Tues
|18/08
|17:45
|Gönendere ŞSKSK
|v
|Gaziköy SK
|Görneç Üç Şehitler Stadium
GROUP 5
|Sat
|15/08
|17:45
|Pınarbaşı ÇSK
|v
|Ağırdağ Boğaz TSK
|Gönyeli Stadium
|Sat
|15/08
|17:45
|Bahçeli SK
|v
|Haspolat SGSK
|Girne Pia Bella Stadium
|Sat
|15/08
|17:45
|Demirhan SK
|v
|Alayköy SKKD
|Değirmenlik Sadık Cemil Stadium
|Tues
|18/08
|17:45
|Haspolat SGSK
|v
|Demirhan SK
|Göçmenköy Stadium
|Tues
|18/08
|17:45
|Alayköy SKKD
|v
|Pınarbaşı ÇSK
|Yilmazköy Mustafa Üçöz Stadium
|Wed
|19/08
|17:45
|Ağırdağ Boğaz TSK
|v
|Bahçeli SK
|Göçmenköy Stadium
GROUP 6
|Sat
|15/08
|17:45
|Akdeniz KSD
|v
|Kalkanlı SK
|Lapta Şht Şevket Kadir St
|Sat
|15/08
|17:45
|Çamlıbel SKD
|v
|Sadrazam Kayalar SK
|Çamlıbel Ahmet Ratip Okkan Stadium
|Tues
|18/08
|17:45
|Kalkanlı SK
|v
|Tepebaşı SK
|Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Training Stadium
|Tues
|18/08
|17:45
|Sadrazam Kayalar SK
|v
|Akdeniz KSD
|Lapta Şht Şevket Kadir St.
GROUP 7
|Sun
|16/08
|17:45
|Yeşilyurt SD
|v
|Gaziveren SK
|Doğancı Emek Stadium
|Sun
|16/08
|17:45
|Gayretköy GSK
|v
|Serhatköy SK
|Bostancı Tashin Mertekçi Stadium
|Sun
|16/08
|17:45
|Mevlevi SK
|v
|Akçay SK
|Zümrütköy Stadium
|Wed
|19/08
|17:45
|Akçay SK
|v
|Yeşilyurt SD
|Akçay Stadium
|Wed
|19/08
|17:45
|Gaziveren SK
|v
|Gayretköy GSK
|Denzli Bilal İyigün Stad
|Wed
|19/08
|17:45
|Serhatköy SK
|Mevlevi SK
|Güzelyurt Stadium
Categories: Entertainment, Sport
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