Entertainment

TRNC Football match dates for 8/9 August

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By Richard Beale……

The only League still trying to finish off the season 2019-20 is the BTM League 2, this is League 3 and the lowest level of TRNC football. Don’t let that put you off there are some good teams and players playing at this level, which is mainly villages and City district teams.

BTM LEAGUE 2, Group 1

09/08 17:45 Ergazi GSK v Sipahi TSK Iskele Cumhuriyet Stadium
09/08 17:45 Yeni Erenköy TSK v Yedikonuk SK Yeni Erenköy Stadium
09/08 17:45 Bafra SK v Kumyalı SK Mehmetçik Stadium

BTM LEAGUE 2, Group 2

08/08 17:45 Karadeniz 61 SB v Civisil SK Mormeneşke Cemal Balses St.
08/08 17:45 Boğaziçi SK v Ardahan SD Akova Eray Vudali Stadium

BTM LEAGUE 2, Group 3

08/08 17:45 Güvercinlik İYSK v Mutluyaka HSK Dörtyol Stadium
08/08 17:45 Yenişehir SK v Çayönü SK Gazimağusa Canbulat Stadium
08/08 17:45 Pergama SD v Pile TSK Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadium

BTM LEAGUE 2, Group 4

09/08 17:45 Akıncılar GSK v Dilekkaya ASK Akdoğan Özgürlük Stadium
09/08 17:45 Kırıkkale TSK v Gaziköy SK Balikesir Stadium
09/08 17:45 Gönendere ŞSKSK v Yeniceköy ZSK Serdarlı 14 Ağustos Stadium

BTM LEAGUE 2, Group 5

09/08 17:45 Ağırdağ Boğaz TSK v Haspolat SGSK Göçmenköy Stadium
09/08 17:45 Alayköy SKKD v Bahçeli SK Yilmazköy Mustafa Üçöz Stad.
09/08 17:45 Demirhan SK v Pınarbaşı ÇSK Degirmenlik Sadık Cemil Stad.

BTM LEAGUE 2, Group 6

08/08 17:45 Tepebaşı SK v Çamlıbel SKD Tepebaşı Stadium
08/08 17:45 Sadrazam Kayalar SK v Kalkanlı SK Lapta Şht Şevket Kadir Stadium

BTM LEAGUE 2, Group 7

09/08 17:45 Akçay SK v Gaziveren SK Akçay Stadium
09/08 17:45 Gayretköy GSK v Mevlevi SK Bostancı Tashin Mertekçi Stad.
09/08 17:45 Serhatköy SK v Yeşilyurt SD Güzelyurt Stadium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Entertainment, Sport

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