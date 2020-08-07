TRNC Football match dates for 8/9 August

By Richard Beale……
The only League still trying to finish off the season 2019-20 is the BTM League 2, this is League 3 and the lowest level of TRNC football. Don’t let that put you off there are some good teams and players playing at this level, which is mainly villages and City district teams.
BTM LEAGUE 2, Group 1
|09/08
|17:45
|Ergazi GSK
|v
|Sipahi TSK
|Iskele Cumhuriyet Stadium
|09/08
|17:45
|Yeni Erenköy TSK
|v
|Yedikonuk SK
|Yeni Erenköy Stadium
|09/08
|17:45
|Bafra SK
|v
|Kumyalı SK
|Mehmetçik Stadium
BTM LEAGUE 2, Group 2
|08/08
|17:45
|Karadeniz 61 SB
|v
|Civisil SK
|Mormeneşke Cemal Balses St.
|08/08
|17:45
|Boğaziçi SK
|v
|Ardahan SD
|Akova Eray Vudali Stadium
BTM LEAGUE 2, Group 3
|08/08
|17:45
|Güvercinlik İYSK
|v
|Mutluyaka HSK
|Dörtyol Stadium
|08/08
|17:45
|Yenişehir SK
|v
|Çayönü SK
|Gazimağusa Canbulat Stadium
|08/08
|17:45
|Pergama SD
|v
|Pile TSK
|Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadium
BTM LEAGUE 2, Group 4
|09/08
|17:45
|Akıncılar GSK
|v
|Dilekkaya ASK
|Akdoğan Özgürlük Stadium
|09/08
|17:45
|Kırıkkale TSK
|v
|Gaziköy SK
|Balikesir Stadium
|09/08
|17:45
|Gönendere ŞSKSK
|v
|Yeniceköy ZSK
|Serdarlı 14 Ağustos Stadium
BTM LEAGUE 2, Group 5
|09/08
|17:45
|Ağırdağ Boğaz TSK
|v
|Haspolat SGSK
|Göçmenköy Stadium
|09/08
|17:45
|Alayköy SKKD
|v
|Bahçeli SK
|Yilmazköy Mustafa Üçöz Stad.
|09/08
|17:45
|Demirhan SK
|v
|Pınarbaşı ÇSK
|Degirmenlik Sadık Cemil Stad.
BTM LEAGUE 2, Group 6
|08/08
|17:45
|Tepebaşı SK
|v
|Çamlıbel SKD
|Tepebaşı Stadium
|08/08
|17:45
|Sadrazam Kayalar SK
|v
|Kalkanlı SK
|Lapta Şht Şevket Kadir Stadium
BTM LEAGUE 2, Group 7
|09/08
|17:45
|Akçay SK
|v
|Gaziveren SK
|Akçay Stadium
|09/08
|17:45
|Gayretköy GSK
|v
|Mevlevi SK
|Bostancı Tashin Mertekçi Stad.
|09/08
|17:45
|Serhatköy SK
|v
|Yeşilyurt SD
|Güzelyurt Stadium
Categories: Entertainment, Sport
Leave a Reply