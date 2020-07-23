TRNC Football results and tables at 23rd July 2020

By Richard Beale……
Final Football Results and League tables this season for K-Pet Super League and K-Pet League 1. Promotion and relegation play offs are still being played.
K-PET SUPER LEAGUE RESULTS
|19/07
|Yenicami AK
|5 -1
|Küçük Kaymaklı TSK
|19/07
|Doğan Türk Birliği
|3 -2
|Gönyeli SK
|19/07
|Hamitköy ŞHSK
|0 2
|Göçmenköy İYSK
|19/07
|Düzkaya KOSK
|1 3
|Mağusa Türk Gücü
|19/07
|Binatlı YSK
|2 -4
|Baf Ülkü Yurdu
|19/07
|Cihangir GSK
|2 -4
|Türk Ocağı Limasol
|19/07
|Gençlik Gücü TSK
|4 -2
|Çetinkaya TSK
|19/07
|Lefke TSK
|2 -2
|Merit Alsancak Yeşilova
|22/07
|Mağusa Türk Gücü
|1 – 0
|Cihangir GSK
|22/07
|Gönyeli SK
|3 – 0
|Lefke TSK
|22/07
|Çetinkaya TSK
|0 – 0
|Düzkaya KOSK
|22/07
|Hamitköy ŞHSK
|2 – 2
|Doğan Türk Birliği
|22/07
|Küçük Kaymaklı TSK
|3 – 5
|Binatlı YSK
|22/07
|Baf Ülkü Yurdu
|5 – 1
|Gençlik Gücü TSK
|22/07
|Merit Alsancak Yeşilova
|7 – 3
|Yenicami AK
|22/07
|Göçmenköy İYSK
|3 – 2
|Türk Ocağı Limasol
K-PET SUPER LEAGUE FINAL TABLE
|
P
|
W
|
D
|
L
|
F
|
A
|
Gd
|
Pts
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|
30
|
24
|
4
|
2
|
104
|
31
|
73
|
76
|
C
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova
|
30
|
18
|
5
|
7
|
82
|
49
|
33
|
59
|
RU
|3.
|Doğan Türk Birliği
|
30
|
17
|
6
|
7
|
60
|
41
|
19
|
57
|4.
|Türk Ocağı Limasol
|
30
|
14
|
10
|
6
|
55
|
40
|
15
|
52
|5.
|Yenicami AK
|
30
|
15
|
6
|
9
|
86
|
60
|
26
|
51
|6.
|Baf Ülkü Yurdu
|
30
|
13
|
5
|
12
|
47
|
53
|
-6
|
44
|7.
|Cihangir GSK
|
30
|
13
|
4
|
13
|
66
|
57
|
9
|
43
|8.
|Göçmenköy İYSK
|
30
|
12
|
6
|
12
|
47
|
54
|
-7
|
42
|9.
|Lefke TSK
|
30
|
11
|
6
|
13
|
48
|
57
|
-9
|
39
|10.
|Küçük Kaymaklı TSK
|
30
|
11
|
5
|
14
|
54
|
63
|
-9
|
37
|11.
|Gönyeli SK
|
30
|
11
|
3
|
16
|
61
|
72
|
-11
|
36
|
RPO
|12.
|Binatlı YSK
|
30
|
9
|
7
|
14
|
50
|
62
|
-16
|
34
|
RPO
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|
30
|
9
|
7
|
14
|
50
|
68
|
-18
|
34
|
RPO
|14.
|Düzkaya KOSK
|
30
|
7
|
5
|
18
|
41
|
77
|
-36
|
26
|
RPO
|15.
|Çetinkaya TSK
|
30
|
6
|
7
|
17
|
36
|
56
|
-20
|
25
|
AR
|16.
|Gençlik Gücü TSK
|
30
|
4
|
6
|
20
|
34
|
81
|
-47
|
18
|
AR
C=Champions. RU=Runner up. RPO= Relegation Play Off Place.
AR= Automatic Relegation.
K-PET LEAGUE 1 RESULTS
|****
|Doğancı SK
|0 -3
|Dörtyol SK
|19/07/
|Esentepe KKSK
|3 -2
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|19/07
|Girne Halk Evi
|3 -1
|Karşıyaka ASK
|19/07
|Lapta TBSK
|8 -0
|Ozanköy SK
|19/07
|Bostancı Bağcıl SK
|5 -1
|Çanakkale TSK
|19/07
|Görneç KSK
|5 -2
|L. Gençler Birliği SK
|19/07
|Maraş GSK
|0 -1
|Mormenekşe GBSK
|19/07
|Mesarya SK
|3 -1
|Yalova SK
****Match awarded to Dörtyol as Doğancı unable to fulfill fixtures.
K-PET LEAGUE 1 Season 2019-20 TABLE
|
P
|
W
|
D
|
L
|
F
|
A
|
Gd
|
Pts
|1.
|Mesarya SK
|
30
|
22
|
7
|
1
|
75
|
18
|
57
|
73
|
C
|2.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|
30
|
20
|
5
|
5
|
62
|
14
|
48
|
65
|
AP
|3.
|Girne Halk Evi
|
30
|
18
|
8
|
4
|
68
|
28
|
40
|
62
|
PPO
|4.
|Esentepe KKSK
|
30
|
14
|
8
|
8
|
52
|
37
|
15
|
50
|
PPO
|5.
|L. Gençler Birliği SK
|
30
|
15
|
4
|
11
|
63
|
46
|
17
|
49
|
PPO
|6.
|Yalova SK
|
30
|
13
|
8
|
9
|
43
|
28
|
15
|
47
|
PPO
|7.
|Dörtyol SK
|
30
|
13
|
7
|
10
|
48
|
40
|
8
|
46
|8.
|Maraş GSK
|
30
|
12
|
8
|
10
|
45
|
36
|
9
|
44
|9.
|Mormenekşe GBSK
|
30
|
12
|
5
|
13
|
41
|
51
|
-10
|
41
|10.
|Görneç KSK
|
30
|
11
|
7
|
12
|
60
|
62
|
-2
|
40
|11.
|Karşıyaka ASK
|
30
|
9
|
11
|
10
|
34
|
42
|
-8
|
38
|
RPO
|12.
|Lapta TBSK
|
30
|
11
|
3
|
16
|
49
|
47
|
2
|
36
|
RPO
|13.
|Çanakkale TSK
|
30
|
8
|
7
|
15
|
41
|
67
|
-26
|
31
|
RPO
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|
30
|
7
|
9
|
14
|
43
|
44
|
-1
|
30
|
RPO
|15.
|Ozanköy SK
|
30
|
5
|
3
|
22
|
27
|
101
|
-74
|
15
|
AR
|16.
|Doğancı SK
|
30
|
0
|
0
|
30
|
0
|
90
|
-90
|
0
|
AR
C= CHAMPIONS. AP= Automatic Promotion. PPO= Promotion “play off” Place
RPO= Relegation “play off” place. AR=Automatic Relegation.
K-PET LEAGUE 1 PROMOTION PLAY OFF Match 1
|22/07
|Esentepe KKSK
|5 -1
|Yalova SK
|22/07
|Girne Halk Evi
|2 -3
|L. Gençler Birliği SK
K-PET LEAGUE 1 RELEGATION PLAY OFF Match 1
|22/07
|Lapta TBSK
|0 -1
|Bostancı Bağcıl SK
|22/07
|Karşıyaka ASK
|0 -2
|Çanakkale TSK
Categories: Entertainment, Sport
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