TRNC Football match dates for 18,19, and 22 July

By Richard Beale……

The final round of matches for the K-Pet Super and League 1 are for this weekend with a few relegations and “playoff places” still to be decided.

Just when you thought it was all over soon, the delayed BTM League 2 gets underway also at the weekend. This is League 4 of the TRNC football Leagues involving mainly village teams rather than town or city teams. Best of luck to all teams still playing football in this heat!

This is LIVE FOOTBALL with atmosphere, no sterile empty stadiums, come along, and sample it.

Many matches to choose from but the outstanding fixtures I have marked with *****

ENJOY YOUR TASTE OF LOCAL FOOTBALL

K-PET SUPER LEAGUE Sun 19/07 20:30 Yenicami AK **** v Küçük Kaymaklı TSK Lefkoşa Atatürk Stadium Sun 19/07 17:45 Doğan Türk Birliği v Gönyeli SK Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium Sun 19/07 17:45 Hamitköy ŞHSK v Göçmenköy İYSK Hamitköy Esat Erdoğmus Stadium Sun 19/07 17:45 Düzkaya KOSK *** v Mağusa Türk Gücü Ç atalköy Nihat Bağcıer Stadium Sun 19/07 17:45 Binatlı YSK **** v Baf Ülkü Yurdu Güzelyurt Üner Berkalp Stadium Sun 19/07 17:45 Cihangir GSK v Türk Ocağı Limasol Cihangir Stadium Sun 19/07 17:45 Gençlik Gücü TSK v Çetinkaya TSK Lefkoşa Atatürk Stadium Sun 19/07 17:45 Lefke TSK v Merit Alsancak Yeşilova Lefke 16 Ağustos Stadium Wed 22/07 17:45 Mağusa Türk Gücü v Cihangir GSK Gazimağusa Canbulat Stadium Wed 22/07 17:45 Gönyeli SK v Lefke TSK Gönyeli Stadium Wed 22/07 20:30 Çetinkaya TSK v Düzkaya KOSK Lefkoşa Atatürk Stadium Wed 22/07 17:45 Hamitköy ŞHSK v Doğan Türk Birliği Hamitköy Esat Erdoğmus Stadium Wed 22/07 17:45 Küçük Kaymaklı TSK v Binatlı YSK Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadium Wed 22/07 !7:45 Baf Ülkü Yurdu v Gençlik Gücü TSK Güzelyurt Üner Berkalp Stadium Wed 22/07 17:45 Merit Alsancak Yeşilova ***** v Yenicami AK Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium Wed 22/07 17:45 Göçmenköy İYSK v Türk Ocağı Limasol Lefkoşa Atatürk Stadium K-PET LEAGUE 1 Sun 19/07 17:45 Esentepe KKSK **** v Yonpaş Dumlupınar TSK Esentepe Erdal Barut Stadium Sun 19/07 20:30 Girne Halk Evi v Karşıyaka ASK Girne 20 Temmuz Mete Adanır St Sun 19/07 17:45 Lapta TBSK v Ozanköy SK XXXX Lapta Şht Şevket Kadir Stadium Sun 19/07 17:45 Bostancı Bağcıl SK v Çanakkale TSK Bostanciı Bağcıl Stadium Sun 19/07 17:45 Görneç KSK v L. Gençler Birliği SK Görneç Üç Şehitler Stadium Sun 19/07 17:45 Maraş GSK **** v Mormenekşe GBSK Maraş Necip Halıl Kartal Stadium Sun 19/07 17:45 Mesarya SK **** v Yalova SK Paşaköy 100 Yil Stadium XXXX Match may not be played. BTM LEAGUE 2 Sat 18/07 17:45 Yeni Erenköy TSK v Kumyalı SK Yeni Erenköy Stadium Sat 18/07 17:45 Bafra SK v Ergazi GSK Mehmetçik Stadium Sun 19/07 17:45 Yedikonuk SK v Sipahi TSK Yedikonuk Stadium Sat 18/07 17:45 Ötüken TKOSK v Boğaziçi SK Akova Eray Vudalı Stadium Sun 19/07 17:45 Civisil SK v Ardahan SD İ skele Cumhuriyet Stadium Sat 18/07 17:45 Pergama SD v Çayönü SK Beyarmurdu Mustafa Taner Yalluri Stadium Sun 19/07 17:45 Pile TSK v Mutluyaka HSK Venue Unknown at present Sun 19/07 17:45 Yenişehir SK v Güvercinlik İYSK Gazimağusa Canbulat Stadium Sat 18/07 17:45 Kırıkkale TSK v Yeniceköy ZSK Balıkesir Stadium Sun 19/07 17:45 Gaziköy SK v Dilekkaya ASK Balikesir Stadium Sun 19/07 17:45 Gönendere ŞSKSK v Akıncılar GSK Serdarlı 14 Ağustos Stadium

Sat 18/07 17:45 Alayköy SKKD v Ağırdağ Boğaz TSK Venue unknown at present Sat 18/07 17:45 Demirhan SK v Bahçeli SK Değirmenlik Sadık Cemil Stadıum Sun 19/07 17:45 Pınarbaşı ÇSK v Haspolat SGSK Gönyeli Stadium

Sat 18/07 17:45 Tepebaşı SK v Akdeniz KSD Tepebaşı Stadium Sun 19/07 17:45 Çamlıbel SKD v Kalkanlı SK Ç amlıbel Ahmet Ratip Okkan St

Sat 18/07 17:45 Serhatköy SK v Akçay SK Güzelyurt Sahası Sun 19/07 17:45 Gayretköy GSK v Yeşilyurt SD Venue unknown at present Sun 19/07 17:45 Mevlevi SK v Gaziveren SK Zümrütköy Stadium