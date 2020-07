TRNC Football results and tables at 8th July 2020

By Richard Beale……

Congratulations to Mağusa Türk Güçu who became the first club to win silverware in this long stop go season. The Famagusta club have now won the Super League title for the second consecutive season. Needed just a point to secure the Championship they achieved that drawing at home 3-3 with Yenicami.

K-PET SUPER LEAGUE RESULTS

04/07 Küçük Kaymaklı TSK 2 -3 Hamitköy ŞHSK 04/07 Cihangir GSK 7 -2 Gençlik Gücü TSK 04/07 Merit Alsancak Yeşilova 5 -2 Gönyeli SK 04/07 Göçmenköy İYSK 4 -3 Düzkaya KOSK 05/07 Mağusa Türk Gücü 3 -3 Yenicami AK 05/07 Türk Ocağı Limasol 2 -2 Binatlı YSK 05/07 Çetinkaya TSK 1 2 Lefke TSK 05/07 Baf Ülkü Yurdu 1 -1 Doğan Türk Birliği

K-PET SUPER LEAGUE TABLE

P W D L F A Gd Pts 1. Mağusa Türk Gücü 26 20 4 2 86 29 57 64 C 2. Merit Alsancak Yeşilova 26 16 3 7 70 43 27 51 3. Doğan Türk Birliği 26 15 5 6 51 32 19 50 4. Yenicami AK 26 13 6 7 75 49 26 45 5. Türk Ocağı Limasol 26 12 9 5 44 32 12 45 6. Cihangir GSK 26 13 4 9 62 44 18 43 7. Lefke TSK 26 11 5 10 44 48 -4 38 8. Küçük Kaymaklı TSK 26 10 5 11 46 49 -3 34 9. Göçmenköy İYSK 26 9 6 11 37 48 -11 33 10. Baf Ülkü Yurdu 26 9 5 12 34 49 -15 32 11. Hamitköy ŞHSK 26 9 4 13 45 61 -16 31 RPO 12. Binatlı YSK 26 8 6 12 42 49 -7 30 RPO 13. Gönyeli SK 26 9 2 15 50 65 -15 29 RPO 14. Çetinkaya TSK 26 6 5 15 33 49 -16 23 RPO 15. Düzkaya KOSK 26 6 3 17 34 71 -37 21 AR 16. Gençlik Gücü TSK 26 3 6 17 28 63 -35 15 AR

C = CHAMPIONS. RPO = Relegation play off place

AR = Automatic relegation.

K-PET LEAGUE 1

Lapta TBSK ***** 3 -0 Doğancı SK 04/07 Esentepe KKSK 2 -0 Yalova SK 04/07 Girne Halk Evi 1 -0 Dörtyol SK 04/07 Bostancı Bağcıl SK 2 – 1 Mormenekşe GBSK 04/07 L. Gençler Birliği SK 9 – 0 Ozanköy SK 04/07 Çanakkale TSK 1 – 1 Karşıyaka ASK 04/07 Görneç KSK 0 – 3 Yonpaş Dumlupınar TSK 04/07 Maraş GSK 0 – 2 Mesarya SK

08/07 Ozanköy SK 1 -7 Bostancı Bağcıl SK 08/07 Yalova SK 0 1 Girne Halk Evi 08/07 Mormenekşe GBSK 0 -3 Esentepe KKSK 08/07 Dörtyol SK 0 -3 Lapta TBSK 08/07 Karşıyaka ASK 1 -1 L. Gençler Birliği SK 08/07 Mesarya SK 9 0 Görneç KSK 08/07 Yonpaş Dumlupınar TSK 5 0 Çanakkale TSK Doğancı SK ***** 0 -3 Maraş GSK

*****Matches awarded to Lapta and Maraş as Doğancı unable to fulfill their fixtures



K-PET LEAGUE 1 TABLE

1. Mesarya SK 27 19 7 1 67 17 50 64 AP 2. Yonpaş Dumlupınar TSK 27 18 5 4 55 11 44 59 AP 3. Girne H a lk Evi 27 15 8 4 52 27 25 53 PPP 4. L. Gençler Birliği SK 27 15 4 8 59 34 25 49 PPP 5. Yalo v a SK 27 13 7 7 41 23 18 46 PPP 6. Maras GSK 27 12 7 8 44 33 8 43 PPP 7. Esentepe KKSK 27 11 8 8 43 35 8 41 8. Dörtyol SK 27 11 7 9 44 38 6 40 9. Karşıyaka ASK 27 9 10 8 32 35 -3 37 10. Mormen e kşe GBSK 27 10 5 12 38 47 -9 35 11. Görneç KSK 27 8 7 12 47 57 -10 31 RPP 12. Lapta TBSK 27 9 3 15 39 45 -6 30 RPP 13. Çanakkale T S K 27 7 7 13 34 55 -21 28 RPP 14. Bostancı Bağcıl SK 27 6 8 13 37 41 -4 26 15. Ozanköy SK 27 5 3 19 27 80 -53 18 AR 16. Doğancı SK 27 0 0 27 0 -81 -81 0 AR

AP= automatic promotion. PPP= Promotion Play Off Place RPP= Relegation Play Off Place. AR= Automatic Relegation.