TRNC Football results and tables at 8th July 2020

By Richard Beale……
Congratulations to Mağusa Türk Güçu who became the first club to win silverware in this long stop go season. The Famagusta club have now won the Super League title for the second consecutive season. Needed just a point to secure the Championship they achieved that drawing at home 3-3 with Yenicami.
K-PET SUPER LEAGUE RESULTS
|04/07
|Küçük Kaymaklı TSK
|2 -3
|Hamitköy ŞHSK
|04/07
|Cihangir GSK
|7 -2
|Gençlik Gücü TSK
|04/07
|Merit Alsancak Yeşilova
|5 -2
|Gönyeli SK
|04/07
|Göçmenköy İYSK
|4 -3
|Düzkaya KOSK
|05/07
|Mağusa Türk Gücü
|3 -3
|Yenicami AK
|05/07
|Türk Ocağı Limasol
|2 -2
|Binatlı YSK
|05/07
|Çetinkaya TSK
|1 2
|Lefke TSK
|05/07
|Baf Ülkü Yurdu
|1 -1
|Doğan Türk Birliği
K-PET SUPER LEAGUE TABLE
|
P
|
W
|
D
|
L
|
F
|
A
|
Gd
|
Pts
|
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|
26
|
20
|
4
|
2
|
86
|
29
|
57
|
64
|
C
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova
|
26
|
16
|
3
|
7
|
70
|
43
|
27
|
51
|3.
|Doğan Türk Birliği
|
26
|
15
|
5
|
6
|
51
|
32
|
19
|
50
|4.
|Yenicami AK
|
26
|
13
|
6
|
7
|
75
|
49
|
26
|
45
|5.
|Türk Ocağı Limasol
|
26
|
12
|
9
|
5
|
44
|
32
|
12
|
45
|6.
|Cihangir GSK
|
26
|
13
|
4
|
9
|
62
|
44
|
18
|
43
|7.
|Lefke TSK
|
26
|
11
|
5
|
10
|
44
|
48
|
-4
|
38
|8.
|Küçük Kaymaklı TSK
|
26
|
10
|
5
|
11
|
46
|
49
|
-3
|
34
|9.
|Göçmenköy İYSK
|
26
|
9
|
6
|
11
|
37
|
48
|
-11
|
33
|10.
|Baf Ülkü Yurdu
|
26
|
9
|
5
|
12
|
34
|
49
|
-15
|
32
|11.
|Hamitköy ŞHSK
|
26
|
9
|
4
|
13
|
45
|
61
|
-16
|
31
|
RPO
|12.
|Binatlı YSK
|
26
|
8
|
6
|
12
|
42
|
49
|
-7
|
30
|
RPO
|13.
|Gönyeli SK
|
26
|
9
|
2
|
15
|
50
|
65
|
-15
|
29
|
RPO
|14.
|Çetinkaya TSK
|
26
|
6
|
5
|
15
|
33
|
49
|
-16
|
23
|
RPO
|15.
|Düzkaya KOSK
|
26
|
6
|
3
|
17
|
34
|
71
|
-37
|
21
|
AR
|16.
|Gençlik Gücü TSK
|
26
|
3
|
6
|
17
|
28
|
63
|
-35
|
15
|
AR
C = CHAMPIONS. RPO = Relegation play off place
AR = Automatic relegation.
K-PET LEAGUE 1
|Lapta TBSK *****
|3 -0
|Doğancı SK
|04/07
|Esentepe KKSK
|2 -0
|Yalova SK
|04/07
|Girne Halk Evi
|1 -0
|Dörtyol SK
|04/07
|Bostancı Bağcıl SK
|2 – 1
|Mormenekşe GBSK
|04/07
|L. Gençler Birliği SK
|9 – 0
|Ozanköy SK
|04/07
|Çanakkale TSK
|1 – 1
|Karşıyaka ASK
|04/07
|Görneç KSK
|0 – 3
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|04/07
|Maraş GSK
|0 – 2
|Mesarya SK
|08/07
|Ozanköy SK
|1 -7
|Bostancı Bağcıl SK
|08/07
|Yalova SK
|0 1
|Girne Halk Evi
|08/07
|Mormenekşe GBSK
|0 -3
|Esentepe KKSK
|08/07
|Dörtyol SK
|0 -3
|Lapta TBSK
|08/07
|Karşıyaka ASK
|1 -1
|L. Gençler Birliği SK
|08/07
|Mesarya SK
|9 0
|Görneç KSK
|08/07
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|5 0
|Çanakkale TSK
|Doğancı SK *****
|0 -3
|Maraş GSK
*****Matches awarded to Lapta and Maraş as Doğancı unable to fulfill their fixtures
K-PET LEAGUE 1 TABLE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1.
|Mesarya SK
|
27
|
19
|
7
|
1
|
67
|
17
|
50
|
64
|
AP
|2.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|
27
|
18
|
5
|
4
|
55
|
11
|
44
|
59
|
AP
|3.
|Girne Halk Evi
|
27
|
15
|
8
|
4
|
52
|
27
|
25
|
53
|
PPP
|4.
|L. Gençler Birliği SK
|
27
|
15
|
4
|
8
|
59
|
34
|
25
|
49
|
PPP
|5.
|Yalova SK
|
27
|
13
|
7
|
7
|
41
|
23
|
18
|
46
|
PPP
|6.
|Maras GSK
|
27
|
12
|
7
|
8
|
44
|
33
|
8
|
43
|
PPP
|7.
|Esentepe KKSK
|
27
|
11
|
8
|
8
|
43
|
35
|
8
|
41
|8.
|Dörtyol SK
|
27
|
11
|
7
|
9
|
44
|
38
|
6
|
40
|9.
|Karşıyaka ASK
|
27
|
9
|
10
|
8
|
32
|
35
|
-3
|
37
|10.
|Mormenekşe GBSK
|
27
|
10
|
5
|
12
|
38
|
47
|
-9
|
35
|11.
|Görneç KSK
|
27
|
8
|
7
|
12
|
47
|
57
|
-10
|
31
|
RPP
|12.
|Lapta TBSK
|
27
|
9
|
3
|
15
|
39
|
45
|
-6
|
30
|
RPP
|13.
|Çanakkale TSK
|
27
|
7
|
7
|
13
|
34
|
55
|
-21
|
28
|
RPP
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|
27
|
6
|
8
|
13
|
37
|
41
|
-4
|
26
|15.
|Ozanköy SK
|
27
|
5
|
3
|
19
|
27
|
80
|
-53
|
18
|
AR
|16.
|Doğancı SK
|
27
|
0
|
0
|
27
|
0
|
-81
|
-81
|
0
|
AR
AP= automatic promotion. PPP= Promotion Play Off Place
RPP= Relegation Play Off Place. AR= Automatic Relegation.
Categories: Entertainment, Sport
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