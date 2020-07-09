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TRNC Football results and tables at 8th July 2020

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By Richard Beale……

Congratulations to Mağusa Türk Güçu who became the first club to win silverware in this long stop go season. The Famagusta club have now won the Super League title for the second consecutive season. Needed just a point to secure the Championship they achieved that drawing at home 3-3 with Yenicami.

K-PET SUPER LEAGUE RESULTS

04/07 Küçük Kaymaklı TSK 2 -3 Hamitköy ŞHSK
04/07 Cihangir GSK 7 -2 Gençlik Gücü TSK
04/07 Merit Alsancak Yeşilova 5 -2 Gönyeli SK
04/07 Göçmenköy İYSK 4 -3 Düzkaya KOSK
05/07 Mağusa Türk Gücü 3 -3 Yenicami AK
05/07 Türk Ocağı Limasol 2 -2 Binatlı YSK
05/07 Çetinkaya TSK 1 2 Lefke TSK
05/07 Baf Ülkü Yurdu 1 -1 Doğan Türk Birliği

K-PET SUPER LEAGUE TABLE 

   

P

W

D

L

F

A

Gd

Pts

 
1. Mağusa Türk Gücü

26

20

4

2

86

29

57

64

C
2. Merit Alsancak Yeşilova

26

16

3

7

70

43

27

51
3. Doğan Türk Birliği

26

15

5

6

51

32

19

50
4. Yenicami AK

26

13

6

7

75

49

26

45
5. Türk Ocağı Limasol

26

12

9

5

44

32

12

45
6. Cihangir GSK

26

13

4

9

62

44

18

43
7. Lefke TSK

26

11

5

10

44

48

-4

38
8. Küçük Kaymaklı TSK

26

10

5

11

46

49

-3

34
9. Göçmenköy İYSK

26

9

6

11

37

48

-11

33
10. Baf Ülkü Yurdu

26

9

5

12

34

49

-15

32
11. Hamitköy ŞHSK

26

9

4

13

45

61

-16

31

RPO
12. Binatlı YSK

26

8

6

12

42

49

-7

30

RPO
13. Gönyeli SK

26

9

2

15

50

65

-15

29

RPO
14. Çetinkaya TSK

26

6

5

15

33

49

-16

23

RPO
15. Düzkaya KOSK

26

6

3

17

34

71

-37

21

AR
16. Gençlik Gücü TSK

26

3

6

17

28

63

-35

15

AR

C = CHAMPIONS. RPO = Relegation play off place

AR = Automatic relegation.

K-PET LEAGUE 1

Lapta TBSK ***** 3 -0 Doğancı SK
04/07 Esentepe KKSK 2 -0 Yalova SK
04/07 Girne Halk Evi 1 -0 Dörtyol SK
04/07 Bostancı Bağcıl SK 2 – 1 Mormenekşe GBSK
04/07 L. Gençler Birliği SK 9 – 0 Ozanköy SK
04/07 Çanakkale TSK 1 – 1 Karşıyaka ASK
04/07 Görneç KSK 0 – 3 Yonpaş Dumlupınar TSK
04/07 Maraş GSK 0 – 2 Mesarya SK

 

08/07 Ozanköy SK 1 -7 Bostancı Bağcıl SK
08/07 Yalova SK 0 1 Girne Halk Evi
08/07 Mormenekşe GBSK 0 -3 Esentepe KKSK
08/07 Dörtyol SK 0 -3 Lapta TBSK
08/07 Karşıyaka ASK 1 -1 L. Gençler Birliği SK
08/07 Mesarya SK 9 0 Görneç KSK
08/07 Yonpaş Dumlupınar TSK 5 0 Çanakkale TSK
Doğancı SK ***** 0 -3 Maraş GSK

*****Matches awarded to Lapta and Maraş as Doğancı unable to fulfill their fixtures

K-PET LEAGUE 1 TABLE

   

 

 

 
1. Mesarya SK

27

19

7

1

67

17

50

64

AP
2. Yonpaş Dumlupınar TSK

27

18

5

4

55

11

44

59

AP
3. Girne Halk Evi

27

15

8

4

52

27

25

53

PPP
4. L. Gençler Birliği SK

27

15

4

8

59

34

25

49

PPP
5. Yalova SK

27

13

7

7

41

23

18

46

PPP
6. Maras GSK

27

12

7

8

44

33

8

43

PPP
7. Esentepe KKSK

27

11

8

8

43

35

8

41
8. Dörtyol SK

27

11

7

9

44

38

6

40
9. Karşıyaka ASK

27

9

10

8

32

35

-3

37
10. Mormenekşe GBSK

27

10

5

12

38

47

-9

35
11. Görneç KSK

27

8

7

12

47

57

-10

31

RPP
12. Lapta TBSK

27

9

3

15

39

45

-6

30

RPP
13. Çanakkale TSK

27

7

7

13

34

55

-21

28

RPP
14. Bostancı Bağcıl SK

27

6

8

13

37

41

-4

26
15. Ozanköy SK

27

5

3

19

27

80

-53

18

AR
16. Doğancı SK

27

0

0

27

0

-81

-81

0

AR


AP= automatic promotion. PPP= Promotion Play Off Place

RPP= Relegation Play Off Place. AR= Automatic Relegation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Entertainment, Sport

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