TRNC Football match dates for 10/11/12/15 and 16 July

By Richard Beale……
Again plenty of local football being played this weekend on Friday, Saturday, Sunday, Wednesday, and Thursday. Kick off time for most matches has been brought forward to 5-45pm, matches that start at 8-00 pm of course are being played under floodlights.
This is LIVE FOOTBALL with atmosphere, no sterile empty stadiums, come along and sample it.
Many matches to choose from but the outstanding fixtures I have marked with *****
ENJOY YOUR TASTE OF LOCAL FOOTBALL
K-PET SUPER LEAGUE
|Fri
|10/07
|20:00
|Yenicami AK ****
|v
|Çetinkaya TSK
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Fri
|10/07
|17:45
|Gönyeli SK
|v
|Göçmenköy İYSK
|Gönyeli Stadium
|Fri
|10/07
|20:00
|Doğan Türk Birliği
|v
|Küçük Kaymaklı TSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır St
|Fri
|10/07
|20:00
|Lefke TSK
|v
|Baf Ülkü Yurdu
|Lefke 16 Ağustos Stadium
|Sat
|11/07
|17:45
|Hamitköy ŞHSK
|v
|Merit Alsancak Yeşilova
|Hamitköy Esat Erdoğan Stadium
|Sat
|11/07
|17:45
|Düzkaya KOSK ****
|v
|Cihangir GSK
|Çatalköy Nihat Bağcıer Stadium
|Sat
|11/07
|20:00
|Binatlı YSK
|v
|Mağusa Türk Gücü
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
|Sat
|11/07
|20:00
|Gençlik Gücü TSK
|v
|Türk Ocağı Limasol
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Wed
|15/07
|20:00
|Mağusa Türk Gücü
|v
|Gençlik Gücü TSK
|Famagusta Dr Fazıl Küçük Stad.
|Wed
|15/07
|20:00
|Türk Ocağı **** Limasol
|v
|Düzkaya KOSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Wed
|15/07
|17:45
|Gönyeli SK ****
|v
|Hamitköy ŞHSK
|Gönyeli Stadium
|Wed
|15/07
|20:00
|Çetinkaya TSK
|v
|Binatlı YSK
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Wed
|15/07
|17:45
|Küçük Kaymaklı TSK
|v
|Lefke TSK
|Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadium
|Wed
|15/07
|20:00
|Baf Ülkü Yurdu
|v
|Yenicami AK
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
|Wed
|15/07
|17:45
|Merit Alsancak Yeşilova ****
|v
|Doğan Türk Birliği
|Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium
|Thur
|16/07
|20:00
|Göçmenköy İYSK
|v
|Cihangir GSK
|Lefkoşa Atatürk Stadium
K-PET LEAGUE 1
|Sun
|12/07
|17:45
|Esentepe KKSK
|v
|Ozanköy SK
|Esentepe Erdal Barut Stadium
|Sun
|12/07
|20:00
|Girne Halk Evi
|v
|Mormenekşe GBSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır St
|Sun
|12/07
|17:45
|Lapta TBSK
|v
|Yalova SK
|Lapta Şht Şevket Kadir Stadium
|Sun
|12/07
|17:45
|Bostancı Bağcıl SK
|v
|Karşıyaka ASK
|Bostancı Bağcıl Stadium
|Sun
|12/07
|20:00
|L. Gençler Birliği SK ****
|v
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|Iskele Cumhuriyet Stadium
|Sun
|12/07
|17:45
|Görneç KSK
|v
|Çanakkale TSK
|Görneç Üç Şehitler Stadium
|Sun
|12/07
|17:45
|Maraş SK ****
|v
|Dörtyol SK
|Maraş Necip Halil Kartal Stadium
Categories: Entertainment, Sport
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