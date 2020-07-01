TRNC Football match dates for 4/5 and 8 July

By Richard Beale……
Again plenty of local football being played this weekend on Saturday, Sunday and Wednesday. Kick-off time for most matches has been brought forward to 5-45pm, matches that start at 8-00 pm of course are being played under floodlights.
This is LIVE FOOTBALL with atmosphere, no sterile empty stadiums, come along and sample it.
Many matches to choose from but the outstanding fixtures I have marked with *****
ENJOY YOUR TASTE OF LOCAL FOOTBALL
K-PET SUPER LEAGUE
|Sat
|04/07
|17:45
|Küçük Kaymaklı TSK ****
|v
|Hamitköy ŞHSK
|Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadium
|Sat
|04/07
|17:45
|Cihangir GSK
|v
|Gençlik Güçü TSK
|Cihangir Stadium
|Sat
|04/07
|17:45
|Merit Alsancak Yeşilova ****
|v
|Gönyeli SK
|Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium
|Sat
|04/07
|20:00
|Göçmenköy İYSK
|v
|Düzkaya KOSK
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Sun
|05/07
|17:45
|Mağusa Türk Gücü ****
|v
|Yenicami AK
|Gazamağusa Canbulat Stadium
|Sun
|05/07
|20:00
|Türk Ocağı Limasol
|v
|Binatlı YSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır St
|Sun
|05/07
|20:00
|Çetinkaya TSK
|v
|Lefke TSK
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Sun
|05/07
|20:00
|Baf Ülkü Yurdu
|v
|Doğan Türk Birliği
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
K-PET LEAGUE 1
|Sat
|04/07
|17:45
|Esentepe KKSK ****
|v
|Yalova SK
|Erdal Barut Stadium
|Sat
|04/07
|20:00
|Girne Halk Evi ****
|v
|Dörtyol SK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stad.
|Sat
|04/07
|17:45
|Bostancı Bağcıl SK
|v
|Mormenekşe GBSK
|Bostancı Stadium
|Sat
|04/07
|20:00
|L. Gençler Birliği SK
|v
|Ozanköy SK
|Iskele Cumhuriyet Stadium
|Sat
|04/07
|17:45
|Çanakkale TSK
|v
|Karşıyaka ASK
|Gazamağusa Muharrem Döveç Stad.
|Sat
|04/07
|17:45
|Görneç KSK
|v
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|Üç Şehitler Stadium
|Sat
|04/07
|17:45
|Maraş GSK ****
|v
|Mesarya SK
|Maraş Necip Halil Kartal Stadium
|Wed
|08/07
|17:45
|Ozanköy SK ****
|v
|Bostancı Bağcıl SK
|Mustafa Özkayım Stadium
|Wed
|08/07
|17:45
|Yalova SK ****
|v
|Girne Halk Evi
|Bostancı Tashin Mertekçi Stadium
|Wed
|08/07
|17:45
|Mormenekşe GBSK
|v
|Esentepe KKSK
|Cemal Balses Stadium
|Wed
|08/07
|17:45
|Dörtyol SK
|v
|Lapta TBSK
|Dörtyol Stadium
|Wed
|08/07
|17:45
|Karşıyaka ASK ****
|v
|L. Gençler Birliği SK
|Karşıyaka Ergin Şahdur Stadium
|Wed
|08/07
|17:45
|Mesarya SK
|v
|Görneç KSK
|Paşaköy 100 Yil Stadium
|Wed
|08/07
|20:00
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|v
|Çanakkale TSK
|Gazamağusa Dr Fazıl Küçük Stad.
Categories: Entertainment, Sport
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