K-PET Super League and League 1 Results and Tables 29 Feb and 1 March

By Richard Beale……
I am bringing news of the K-PET Super League and League 1 results at 29th February and 1st March.
K-PET SUPER LEAGUE.
|29/02
|Yenicami AK
|1 – 2
|Binatlı YSK
|29/02
|Doğan Türk Birliği
|1 – 0
|Düzkaya KOSK
|29/02
|Lefke TSK
|3 – 1
|Gençlik Gücü TSK
|01/03
|Gönyeli SK
|2 – 1
|Türk Ocağı Limasol
|01/03
|Hamitköy ŞHSK
|1 – 1
|Cihangir GSK
|01/03
|Küçük Kaymaklı TSK
|3 – 1
|Çetinkaya TSK
|01/03
|Baf Ülkü Yurdu
|0 – 0
|Göçmenköy İYSK
|01/03
|Merit Alsancak Yeşilova
|3 – 4
|Mağusa Türk Gücü
KP PET SUPER LEAGUE TABLE.
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|Pts
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|21
|17
|2
|2
|69
|22
|47
|53
|2.
|Doğan Türk Birliği
|21
|14
|1
|6
|44
|27
|17
|43
|3.
|Türk Ocağı Limasol
|21
|12
|6
|3
|36
|21
|15
|42
|4.
|Cihangir GSK
|21
|12
|2
|7
|50
|32
|18
|38
|5.
|Merit Alsancak Yeşilova
|21
|12
|2
|7
|54
|37
|17
|38
|6.
|Yenicami AK
|21
|11
|3
|7
|62
|41
|21
|36
|7.
|Küçük Kaymaklı TSK
|21
|10
|3
|8
|41
|39
|2
|32
|8.
|Lefke TSK
|21
|9
|4
|8
|35
|38
|-3
|31
|9.
|Göçmenköy İYSK
|21
|7
|5
|9
|28
|37
|-9
|26
|10.
|Gönyeli SK
|21
|8
|1
|12
|45
|54
|-9
|25
|11.
|Baf Ülkü Yurdu
|21
|7
|4
|10
|31
|46
|-15
|25
|12.
|Hamitköy SHSK
|21
|7
|3
|11
|37
|51
|-14
|24
|13.
|Binatlı YSK
|21
|6
|3
|12
|33
|44
|-11
|21
|14.
|Çetinkaya TSK
|21
|5
|3
|13
|27
|42
|-15
|18
|15.
|Düzkaya KOSK
|21
|4
|2
|15
|26
|60
|-34
|14
|16.
|Gençlik Gücü TSK
|21
|3
|4
|14
|24
|51
|-27
|13
K-PET LEAGUE 1 *** Match awarded to Çanakkale as Doğancı unable to fulfil fixtures.
|Doğancı SK
|0 – 3 ***
|Çanakkale TSK
|29/02
|Dörtyol SK
|2 – 3
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|29/02
|Maraş GSK
|1 – 1
|Bostancı Bağcıl SK
|29/02
|Mesarya SK
|2 – 1
|L. Gençler Birliği SK
|01/03
|Girne Halk Evi
|4 – 0
|Görneç KSK
|01/03
|Lapta TBSK
|1 – 2
|Esentepe KKSK
|01/03
|Yalova SK
|1 – 0
|Karşıyaka ASK
|01/03
|Mormenekşe GBSK
|4 – 0
|Ozanköy SK
K-PET LEAGUE 1 TABLE
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|Pts
|1.
|Mesarya SK
|21
|14
|6
|1
|46
|15
|31
|48
|2.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|21
|13
|4
|4
|40
|9
|31
|43
|3.
|Yalova SK
|21
|11
|7
|3
|36
|16
|20
|40
|4.
|Girne Halk Evi
|21
|11
|6
|4
|42
|24
|18
|39
|5.
|L. Gençler Birliği SK
|21
|11
|3
|7
|39
|28
|11
|36
|6.
|Maraş GSK
|21
|9
|5
|7
|32
|25
|7
|32
|7.
|Esentepe KKSK
|21
|8
|8
|5
|33
|27
|6
|32
|8.
|Dörtyol SK
|21
|8
|7
|6
|36
|28
|8
|31
|9.
|Mormenekşe GBSK
|21
|9
|4
|8
|33
|36
|-3
|31
|10.
|Karşıyaka ASK
|21
|7
|6
|8
|25
|30
|-5
|27
|11.
|Görneç KSK
|21
|6
|7
|8
|34
|38
|-4
|25
|12.
|Lapta TBSK
|21
|7
|2
|12
|30
|36
|-6
|23
|13.
|Çanakkale TSK
|21
|5
|6
|10
|26
|42
|-16
|21
|14.
|Ozanköy SK
|21
|5
|3
|13
|20
|47
|-27
|18
|15.
|Bostancı Bağcıl SK
|21
|3
|8
|10
|25
|33
|-8
|17
|16.
|Doğancı SK
|21
|0
|0
|21
|0
|63
|-63
|0
Categories: Entertainment, Sport
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