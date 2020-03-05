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K-PET Super League and League 1 Results and Tables 29 Feb and 1 March

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By Richard Beale……

I am bringing news of the  K-PET Super League and League 1 results at 29th February and 1st March.

K-PET SUPER LEAGUE.

29/02 Yenicami AK 1 – 2 Binatlı YSK
29/02 Doğan Türk Birliği 1 – 0 Düzkaya KOSK
29/02 Lefke TSK 3 – 1 Gençlik Gücü TSK
01/03 Gönyeli SK 2 – 1 Türk Ocağı Limasol
01/03 Hamitköy ŞHSK 1 – 1 Cihangir GSK
01/03 Küçük Kaymaklı TSK 3 – 1 Çetinkaya TSK
01/03 Baf Ülkü Yurdu 0 – 0 Göçmenköy İYSK
01/03 Merit Alsancak Yeşilova 3 – 4 Mağusa Türk Gücü

KP PET SUPER LEAGUE TABLE.

P W D L F A GD Pts
1. Mağusa Türk Gücü 21 17 2 2 69 22 47 53
2. Doğan Türk Birliği 21 14 1 6 44 27 17 43
3. Türk Ocağı Limasol 21 12 6 3 36 21 15 42
4. Cihangir GSK 21 12 2 7 50 32 18 38
5. Merit Alsancak Yeşilova 21 12 2 7 54 37 17 38
6. Yenicami AK 21 11 3 7 62 41 21 36
7. Küçük Kaymaklı TSK 21 10 3 8 41 39 2 32
8. Lefke TSK 21 9 4 8 35 38 -3 31
9. Göçmenköy İYSK 21 7 5 9 28 37 -9 26
10. Gönyeli SK 21 8 1 12 45 54 -9 25
11. Baf Ülkü Yurdu 21 7 4 10 31 46 -15 25
12. Hamitköy SHSK 21 7 3 11 37 51 -14 24
13. Binatlı YSK 21 6 3 12 33 44 -11 21
14. Çetinkaya TSK 21 5 3 13 27 42 -15 18
15. Düzkaya KOSK 21 4 2 15 26 60 -34 14
16. Gençlik Gücü TSK 21 3 4 14 24 51 -27 13

K-PET LEAGUE 1  *** Match awarded to Çanakkale as Doğancı unable to fulfil fixtures.

Doğancı SK 0 – 3 *** Çanakkale TSK
29/02 Dörtyol SK 2 – 3 Yonpaş Dumlupınar TSK
29/02 Maraş GSK 1 – 1 Bostancı Bağcıl SK
29/02 Mesarya SK 2 – 1 L. Gençler Birliği SK
01/03 Girne Halk Evi 4 – 0 Görneç KSK
01/03 Lapta TBSK 1 – 2 Esentepe KKSK
01/03 Yalova SK 1 – 0 Karşıyaka ASK
01/03 Mormenekşe GBSK 4 – 0 Ozanköy SK

K-PET LEAGUE 1 TABLE

P W D L F A GD Pts
1. Mesarya SK 21 14 6 1 46 15 31 48
2. Yonpaş Dumlupınar TSK 21 13 4 4 40 9 31 43
3. Yalova SK 21 11 7 3 36 16 20 40
4. Girne Halk Evi 21 11 6 4 42 24 18 39
5. L. Gençler Birliği SK 21 11 3 7 39 28 11 36
6. Maraş GSK 21 9 5 7 32 25 7 32
7. Esentepe KKSK 21 8 8 5 33 27 6 32
8. Dörtyol SK 21 8 7 6 36 28 8 31
9. Mormenekşe GBSK 21 9 4 8 33 36 -3 31
10. Karşıyaka ASK 21 7 6 8 25 30 -5 27
11. Görneç KSK 21 6 7 8 34 38 -4 25
12. Lapta TBSK 21 7 2 12 30 36 -6 23
13. Çanakkale TSK 21 5 6 10 26 42 -16 21
14. Ozanköy SK 21 5 3 13 20 47 -27 18
15. Bostancı Bağcıl SK 21 3 8 10 25 33 -8 17
16. Doğancı SK 21 0 0 21 0 63 -63 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Entertainment, Sport

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