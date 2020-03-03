Local Football Fixtures for weekend 6/7/8 March

By Richard Beale…..
As you may have only received your copy of CyprusScene E-newspaper on Saturday it may be too late for you to plan to go to watch a local football match so every week we will publish the forthcoming weekend matches to make it easier for you to plan ahead.
Matches marked *** are in my opinion are the best match in that League.
K-PET SUPER LEAGUE
|06/03
|18:00
|Türk Ocağı Limasol
|v
|Hamitköy ŞHSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır St
|06/03
|18:00
|Çetinkaya TSK
|v
|Merit Alsancak Yeşilova
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|07/03
|14:30
|Mağusa Türk Gücü
|v
|Gönyeli SK
|Gazimağusa Canbulat Stadıum
|07/03
|14:30
|Cihangir GSK ***
|v
|Doğan Türk Birliği
|Cihangir Stadium
|07/03
|14:30
|Göçmenköy İYSK
|v
|Binatlı YSK
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|08/03
|14:30
|Düzkaya KOSK
|v
|Lefke TSK
|Çatalköy Nihat Bağcıer Stadium
|08/03
|14:30
|Gençlik Gücü TSK
|v
|Yenicami AK
|Lefköşa Atatürk Stadium
|08/03
|14:30
|Baf Ülkü Yurdu
|v
|Küçük Kaymaklı TSK
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
K-PET LEAGUE 1
|07/03
|14:30
|Esentepe KKSK
|v
|Maraş GSK ***
|Erdal Barut Stadium
|07/03
|14:30
|Çanakkale TSK
|v
|Dörtyol SK
|Gazimağusa Muharrem Döveç St
|07/03
|14:30
|Karşıyaka ASK
|v
|Mormenekşe GBSK
|Lefkoşa Göçmenköy Stadium
|08/03
|14:30
|Girne Halk Evi
|v
|Lapta TBSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır St
|08/03
|14:30
|Bostancı Bağcıl SK
|v
|Mesarya SK
|Bostancı Bağcıl Stadium
|08/03
|14:30
|Görneç KSK
|v
|Ozanköy SK
|Görneç Üç Sehitler Stadium
|08/03
|14:30
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|v
|Yalova SK
|Lefkoşa Gönyeli Staium
BTM LEAGUE 1 PROMOTION PLAY OFF FINAL
|08/03
|12:00
|İncirli SK
|
v
|Dikmen Gücü SK ****
|Lefkoşa Hüseyin Ruso Stadium
BTM LEAGUE 1 RELEGATION PLAY OFF FINAL
|08/03
|12;00
|Dipkarpaz TSK
|
v
|Ortaköy SK ****
|Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium
Categories: Entertainment, Sport
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