Entertainment

Local Football Fixtures for weekend 6/7/8 March

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By Richard Beale…..

As you may have only received your copy of CyprusScene E-newspaper on Saturday it may be too late for you to plan to go to watch a local football match so every week we will publish the forthcoming weekend matches to make it easier for you to plan ahead.

Matches marked *** are in my opinion are the best match in that League.

K-PET SUPER LEAGUE

06/03 18:00 Türk Ocağı Limasol v Hamitköy ŞHSK Girne 20 Temmuz Mete Adanır St
06/03 18:00 Çetinkaya TSK v Merit Alsancak Yeşilova Lefkoşa Atatürk Stadium
07/03 14:30 Mağusa Türk Gücü v Gönyeli SK Gazimağusa Canbulat Stadıum
07/03 14:30 Cihangir GSK *** v Doğan Türk Birliği Cihangir Stadium
07/03 14:30 Göçmenköy İYSK v Binatlı YSK Lefkoşa Atatürk Stadium
08/03 14:30 Düzkaya KOSK v Lefke TSK Çatalköy Nihat Bağcıer Stadium
08/03 14:30 Gençlik Gücü TSK v Yenicami AK Lefköşa Atatürk Stadium
08/03 14:30 Baf Ülkü Yurdu v Küçük Kaymaklı TSK Güzelyurt Üner Berkalp Stadium

K-PET LEAGUE 1

07/03 14:30 Esentepe KKSK v Maraş GSK *** Erdal Barut Stadium
07/03 14:30 Çanakkale TSK v Dörtyol SK Gazimağusa Muharrem Döveç St
07/03 14:30 Karşıyaka ASK v Mormenekşe GBSK Lefkoşa Göçmenköy Stadium
08/03 14:30 Girne Halk Evi v Lapta TBSK Girne 20 Temmuz Mete Adanır St
08/03 14:30 Bostancı Bağcıl SK v Mesarya SK Bostancı Bağcıl Stadium
08/03 14:30 Görneç KSK v Ozanköy SK Görneç Üç Sehitler Stadium
08/03 14:30 Yonpaş Dumlupınar TSK v Yalova SK Lefkoşa Gönyeli Staium

BTM LEAGUE 1 PROMOTION PLAY OFF FINAL

08/03 12:00 İncirli SK

v

 Dikmen Gücü SK **** Lefkoşa Hüseyin Ruso Stadium

BTM LEAGUE 1 RELEGATION PLAY OFF FINAL

08/03 12;00 Dipkarpaz TSK

v

 Ortaköy SK **** Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Entertainment, Sport

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