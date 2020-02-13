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K-PET Super League and League 1 Results and Tables at 8/9/10 February

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By Richard Beale……

With the new season underway, I am bringing news of the  K-PET Super League and League 1 results at 8/9/10 February

K-PET SUPER LEAGUE.

08/02 Mağusa Türk Gücü 5 – 1 Çetinkaya TSK
08/02 Düzkaya KOSK 1 – 4 Merit Alsancak Yeşilova
08/02 Gençlik Gücü TSK 0 – 4 Gönyeli SK
09/02 Türk Ocağı Limasol 2 – 0 Baf Ülkü Yurdu
09/02 Binatlı YSK 1 – 0 Hamitköy ŞHSK
09/02 Cihangir GSK 2 – 1 Küçük Kaymaklı TSK
09/02 Göçmenköy İYSK 0 – 2 Lefke TSK
10/02 Yenicami AK 4 – 0 Doğan Türk Birliği

KP PET SUPER LEAGUE TABLE.

P W D L F A GD Pts
1. Mağusa Türk Gücü 18 14 2 2 56 17 39 44
2. Türk Ocağı Limasol 18 11 5 2 30 16 14 38
3. Cihangir GSK 18 12 1 5 47 25 22 37
4. Doğan Türk Birliği 18 12 1 5 39 24 15 37
5. Merit Alsancak Yeşilova 18 11 2 5 48 29 19 35
6. Yenicami AK 18 9 3 6 53 37 16 30
7. Küçük Kaymaklı TSK 18 9 2 7 36 31 5 29
8. Lefke TSK 18 7 4 7 29 33 -4 25
9. Baf Ülkü Yurdu 18 7 3 8 29 40 -11 24
10. Göçmenköy İYSK 18 6 4 8 25 32 -7 22
11. Hamitköy ŞHSK 18 6 2 10 35 49 -14 20
12. Binatlı YSK 18 5 3 10 30 38 -8 18
13. Gönyeli SK 18 5 1 12 33 51 -18 16
14. Çetinkaya TSK 18 4 3 11 23 37 -14 15
15. Düzkaya KOSK 18 3 2 13 24 53 -29 11
16. Gençlik Gücü TSK 18 2 4 12 21 46 -25 10

K-PET LEAGUE 1

Ozanköy SK (H) 3 – 0 *** Doğancı SK
08/02 Bostancı Bağcıl SK 1 – 2 Esentepe KKSK
08/02 L. Gençler Birliği SK 0 – 2 Girne Halk Evi
08/02 Çanakkale TSK 0 – 3 Lapta TBSK
08/02 Görneç KSK 1 – 1 Yalova SK
09/02 Mormenekşe GBSK 2 – 3 Dörtyol SK
09/02 Karşıyaka ASK 0 – 1 Mesarya SK
09/02 Yonpaş Dumlupınar TSK 2 – 0 Maraş GSK

*** Match awarded to Ozanköy as Doğancı unable this season to fulfil their fixtures.

K-PET LEAGUE 1 TABLE

P W D L F A GD Pts
1. Mesarya SK 18 13 4 1 42 12 30 43
2. Yonpaş Dumlupınar TSK 18 11 3 4 33 6 27 36
3. Girne Halk Evi 18 10 4 4 35 21 14 34
4. L. Gençler Birliği SK 18 10 2 6 34 25 9 32
5. Yalova SK 18 8 7 3 32 16 16 31
6. Maraş GSK 18 9 2 7 31 24 7 29
7. Esentepe KKSK 18 7 6 5 27 22 5 27
8. Dörtyol SK 18 7 6 5 24 22 2 27
9. Mormenekşe GBSK 18 7 4 7 26 34 -8 25
10. Görneç KSK 18 6 6 6 31 29 2 24
11. Karşıyaka ASK 18 6 5 7 19 26 -7 23
12. Lapta TBSK 18 7 1 10 26 28 -2 22
13. Ozanköy SK 18 5 3 10 20 34 -14 18
14. Çanakkale TSK 18 4 4 10 22 41 -19 16
15. Bostancı Bağcıl SK 18 3 5 10 21 29 -8 14
16. Doğancı SK 18 0 0 18 0 54 -54 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Entertainment, Sport

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