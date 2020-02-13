K-PET Super League and League 1 Results and Tables at 8/9/10 February

By Richard Beale……
With the new season underway, I am bringing news of the K-PET Super League and League 1 results at 8/9/10 February
K-PET SUPER LEAGUE.
|08/02
|Mağusa Türk Gücü
|5 – 1
|Çetinkaya TSK
|08/02
|Düzkaya KOSK
|1 – 4
|Merit Alsancak Yeşilova
|08/02
|Gençlik Gücü TSK
|0 – 4
|Gönyeli SK
|09/02
|Türk Ocağı Limasol
|2 – 0
|Baf Ülkü Yurdu
|09/02
|Binatlı YSK
|1 – 0
|Hamitköy ŞHSK
|09/02
|Cihangir GSK
|2 – 1
|Küçük Kaymaklı TSK
|09/02
|Göçmenköy İYSK
|0 – 2
|Lefke TSK
|10/02
|Yenicami AK
|4 – 0
|Doğan Türk Birliği
KP PET SUPER LEAGUE TABLE.
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|Pts
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|18
|14
|2
|2
|56
|17
|39
|44
|2.
|Türk Ocağı Limasol
|18
|11
|5
|2
|30
|16
|14
|38
|3.
|Cihangir GSK
|18
|12
|1
|5
|47
|25
|22
|37
|4.
|Doğan Türk Birliği
|18
|12
|1
|5
|39
|24
|15
|37
|5.
|Merit Alsancak Yeşilova
|18
|11
|2
|5
|48
|29
|19
|35
|6.
|Yenicami AK
|18
|9
|3
|6
|53
|37
|16
|30
|7.
|Küçük Kaymaklı TSK
|18
|9
|2
|7
|36
|31
|5
|29
|8.
|Lefke TSK
|18
|7
|4
|7
|29
|33
|-4
|25
|9.
|Baf Ülkü Yurdu
|18
|7
|3
|8
|29
|40
|-11
|24
|10.
|Göçmenköy İYSK
|18
|6
|4
|8
|25
|32
|-7
|22
|11.
|Hamitköy ŞHSK
|18
|6
|2
|10
|35
|49
|-14
|20
|12.
|Binatlı YSK
|18
|5
|3
|10
|30
|38
|-8
|18
|13.
|Gönyeli SK
|18
|5
|1
|12
|33
|51
|-18
|16
|14.
|Çetinkaya TSK
|18
|4
|3
|11
|23
|37
|-14
|15
|15.
|Düzkaya KOSK
|18
|3
|2
|13
|24
|53
|-29
|11
|16.
|Gençlik Gücü TSK
|18
|2
|4
|12
|21
|46
|-25
|10
K-PET LEAGUE 1
|Ozanköy SK
|(H) 3 – 0 ***
|Doğancı SK
|08/02
|Bostancı Bağcıl SK
|1 – 2
|Esentepe KKSK
|08/02
|L. Gençler Birliği SK
|0 – 2
|Girne Halk Evi
|08/02
|Çanakkale TSK
|0 – 3
|Lapta TBSK
|08/02
|Görneç KSK
|1 – 1
|Yalova SK
|09/02
|Mormenekşe GBSK
|2 – 3
|Dörtyol SK
|09/02
|Karşıyaka ASK
|0 – 1
|Mesarya SK
|09/02
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|2 – 0
|Maraş GSK
*** Match awarded to Ozanköy as Doğancı unable this season to fulfil their fixtures.
K-PET LEAGUE 1 TABLE
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|Pts
|1.
|Mesarya SK
|18
|13
|4
|1
|42
|12
|30
|43
|2.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|18
|11
|3
|4
|33
|6
|27
|36
|3.
|Girne Halk Evi
|18
|10
|4
|4
|35
|21
|14
|34
|4.
|L. Gençler Birliği SK
|18
|10
|2
|6
|34
|25
|9
|32
|5.
|Yalova SK
|18
|8
|7
|3
|32
|16
|16
|31
|6.
|Maraş GSK
|18
|9
|2
|7
|31
|24
|7
|29
|7.
|Esentepe KKSK
|18
|7
|6
|5
|27
|22
|5
|27
|8.
|Dörtyol SK
|18
|7
|6
|5
|24
|22
|2
|27
|9.
|Mormenekşe GBSK
|18
|7
|4
|7
|26
|34
|-8
|25
|10.
|Görneç KSK
|18
|6
|6
|6
|31
|29
|2
|24
|11.
|Karşıyaka ASK
|18
|6
|5
|7
|19
|26
|-7
|23
|12.
|Lapta TBSK
|18
|7
|1
|10
|26
|28
|-2
|22
|13.
|Ozanköy SK
|18
|5
|3
|10
|20
|34
|-14
|18
|14.
|Çanakkale TSK
|18
|4
|4
|10
|22
|41
|-19
|16
|15.
|Bostancı Bağcıl SK
|18
|3
|5
|10
|21
|29
|-8
|14
|16.
|Doğancı SK
|18
|0
|0
|18
|0
|54
|-54
|0
Categories: Entertainment, Sport
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