K-PET Super League and League 1 Results and Tables at 31 Jan – 1/2 Feb

By Richard Beale……
With the new season underway, I am bringing news of the K-PET Super League and League 1 results at 31 January – 1/2 February.
K-PET SUPER LEAGUE.
|31/01
|Doğan Türk Birliği
|4 – 1
|Lefke TSK
|31/01
|Çetinkaya TSK
|1 – 2
|Türk Ocağı Limasol
|01/02
|Mağusa Türk Gücü
|3 – 1
|Göçmenköy İYSK
|01/02
|Hamitköy ŞHSK
|3 – 1
|Yenicami AK
|01/02
|Baf Ülkü Yurdu
|0 – 3
|Cihangir GSK
|02/02
|Gönyeli SK
|4 – 1
|Binatlı YSK
|02/02
|Küçük Kaymaklı TSK
|3 – 2
|Düzkaya KOSK
|02/02
|Merit Alsancak Yeşilova
|3 – 1
|Gençlik Gücü TSK
KP PET SUPER LEAGUE TABLE.
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|Pts
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|17
|13
|2
|2
|51
|16
|35
|41
|2.
|Doğan Türk Birliği
|17
|12
|1
|4
|39
|20
|19
|37
|3.
|Türk Ocağı Limasol
|17
|10
|5
|2
|28
|16
|12
|35
|4.
|Cihangir GSK
|17
|11
|1
|5
|45
|24
|21
|34
|5.
|Merit Alsancak Yeşilova
|17
|10
|2
|5
|44
|28
|16
|32
|6.
|Küçük Kaymaklı TSK
|17
|9
|2
|6
|35
|29
|6
|29
|7.
|Yenicami AK
|17
|8
|3
|6
|49
|37
|12
|27
|8.
|Baf Ülkü Yurdu
|17
|7
|3
|7
|29
|38
|-9
|24
|9.
|Göçmenköy İYSK
|17
|6
|4
|7
|25
|30
|-5
|22
|10.
|Lefke TSK
|17
|6
|4
|7
|27
|33
|-6
|22
|11.
|Hamitköy ŞHSK
|17
|6
|2
|9
|35
|48
|-13
|20
|12.
|Binatlı YSK
|17
|4
|3
|10
|29
|38
|-9
|15
|13.
|Çetinkaya TSK
|17
|4
|3
|10
|22
|32
|-10
|15
|14.
|Gönyeli SK
|17
|4
|1
|12
|29
|51
|-22
|13
|15.
|Düzkaya KOSK
|17
|3
|2
|12
|23
|49
|-26
|11
|16.
|Gençlik Gücü TSK
|17
|2
|4
|11
|21
|42
|-21
|10
K-PET LEAGUE 1
|01/02
|Esentepe KKSK
|3 – 5
|L. Gençler Birliği SK
|01/02
|Lapta TBSK
|0 – 2
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|01/02
|Maraş GSK
|2 – 3
|Karşıyaka ASK
|02/02
|Girne Halk Evi
|4 – 0
|Çanakkale TSK
|02/02
|Bostancı Bağcıl SK
|2 – 2
|Görneç KSK
|02/02
|Dörtyol SK
|1 – 1
|Yalova SK
|02/02
|Mesarya SK
|3 – 0
|Ozanköy SK
K-PET LEAGUE 1 TABLE
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|Pts
|1.
|Mesarya SK
|17
|12
|4
|1
|41
|12
|29
|40
|2.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|17
|10
|3
|4
|31
|6
|25
|33
|3.
|L. Gençler Birliği SK
|17
|10
|2
|5
|34
|23
|11
|32
|4.
|Girne Halk Evi
|17
|9
|4
|4
|33
|21
|12
|31
|5.
|Yalova SK
|17
|8
|6
|3
|31
|15
|16
|30
|6.
|Maraş GSK
|17
|9
|2
|6
|31
|22
|9
|29
|7.
|Esentepe KKSK
|17
|6
|6
|5
|25
|21
|4
|24
|8.
|Dörtyol SK
|17
|6
|6
|5
|21
|20
|1
|24
|9.
|Görneç KSK
|17
|6
|5
|6
|30
|28
|2
|23
|10.
|Karşıyaka ASK
|17
|6
|5
|6
|19
|25
|-6
|23
|11.
|Mormenekşe GBSK
|16
|6
|4
|6
|21
|31
|-10
|22
|12.
|Lapta TBSK
|17
|6
|1
|10
|23
|28
|-5
|19
|13.
|Çanakkale TSK
|17
|4
|4
|9
|22
|38
|-16
|16
|14.
|Ozanköy SK
|17
|4
|3
|10
|17
|34
|-17
|15
|15.
|Bostancı Bağcıl SK
|17
|3
|5
|9
|20
|27
|-7
|14
|16.
|Doğancı SK
|16
|0
|0
|16
|0
|48
|-48
|0
Categories: Entertainment, Sport
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