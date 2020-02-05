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K-PET Super League and League 1 Results and Tables at 31 Jan – 1/2 Feb

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By Richard Beale……

With the new season underway, I am bringing news of the  K-PET Super League and League 1 results at 31 January – 1/2 February.

K-PET SUPER LEAGUE.

31/01 Doğan Türk Birliği 4 – 1 Lefke TSK
31/01 Çetinkaya TSK 1 – 2 Türk Ocağı Limasol
01/02 Mağusa Türk Gücü 3 – 1 Göçmenköy İYSK
01/02 Hamitköy ŞHSK 3 – 1 Yenicami AK
01/02 Baf Ülkü Yurdu 0 – 3 Cihangir GSK
02/02 Gönyeli SK 4 – 1 Binatlı YSK
02/02 Küçük Kaymaklı TSK 3 – 2 Düzkaya KOSK
02/02 Merit Alsancak Yeşilova 3 – 1 Gençlik Gücü TSK

KP PET SUPER LEAGUE TABLE.

     P  W  L  F  A  GD  Pts
1. Mağusa Türk Gücü 17 13 2 2 51 16 35 41
2. Doğan Türk Birliği 17 12 1 4 39 20 19 37
3. Türk Ocağı Limasol 17 10 5 2 28 16 12 35
4. Cihangir GSK 17 11 1 5 45 24 21 34
5. Merit Alsancak Yeşilova 17 10 2 5 44 28 16 32
6. Küçük Kaymaklı TSK 17 9 2 6 35 29 6 29
7. Yenicami AK 17 8 3 6 49 37 12 27
8. Baf Ülkü Yurdu 17 7 3 7 29 38 -9 24
9. Göçmenköy İYSK 17 6 4 7 25 30 -5 22
10. Lefke TSK 17 6 4 7 27 33 -6 22
11. Hamitköy ŞHSK 17 6 2 9 35 48 -13 20
12. Binatlı YSK 17 4 3 10 29 38 -9 15
13. Çetinkaya TSK 17 4 3 10 22 32 -10 15
14. Gönyeli SK 17 4 1 12 29 51 -22 13
15. Düzkaya KOSK 17 3 2 12 23 49 -26 11
16. Gençlik Gücü TSK 17 2 4 11 21 42 -21 10

K-PET LEAGUE 1

01/02 Esentepe KKSK 3 – 5 L. Gençler Birliği SK
01/02 Lapta TBSK 0 – 2 Yonpaş Dumlupınar TSK
01/02 Maraş GSK 2 – 3 Karşıyaka ASK
02/02 Girne Halk Evi 4 – 0 Çanakkale TSK
02/02 Bostancı Bağcıl SK 2 – 2 Görneç KSK
02/02 Dörtyol SK 1 – 1 Yalova SK
02/02 Mesarya SK 3 – 0 Ozanköy SK

K-PET LEAGUE 1 TABLE

     P  W  L  F  A  GD  Pts
1. Mesarya SK 17 12 4 1 41 12 29 40
2. Yonpaş Dumlupınar TSK 17 10 3 4 31 6 25 33
3. L. Gençler Birliği SK 17 10 2 5 34 23 11 32
4. Girne Halk Evi 17 9 4 4 33 21 12 31
5. Yalova SK 17 8 6 3 31 15 16 30
6. Maraş GSK 17 9 2 6 31 22 9 29
7. Esentepe KKSK 17 6 6 5 25 21 4 24
8. Dörtyol SK 17 6 6 5 21 20 1 24
9. Görneç KSK 17 6 5 6 30 28 2 23
10. Karşıyaka ASK 17 6 5 6 19 25 -6 23
11. Mormenekşe GBSK 16 6 4 6 21 31 -10 22
12. Lapta TBSK 17 6 1 10 23 28 -5 19
13. Çanakkale TSK 17 4 4 9 22 38 -16 16
14. Ozanköy SK 17 4 3 10 17 34 -17 15
15. Bostancı Bağcıl SK 17 3 5 9 20 27 -7 14
16. Doğancı SK 16 0 0 16 0 48 -48 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Entertainment, Sport

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