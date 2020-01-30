K-PET Super League and League 1 Results and Tables at 24/25/26 January

By Richard Beale……
With the new season underway, I am bringing news of the K-PET Super League and League 1 results at 24/25/26 January.
K-PET SUPER LEAGUE.
|24/01
|Türk Ocağı Limasol
|0 – 3
|Mağusa Türk Gücü
|24/01
|Göçmenköy İYSK
|0 – 2
|Doğan Türk Birliği
|25/01
|Cihangir GSK
|0 – 0
|Çetinkaya TSK
|25/01
|Gençlik Gücü TSK
|1 – 3
|Küçük Kaymaklı TSK
|25/01
|Lefke TSK
|2 – 0
|Hamitköy ŞHSK
|26/01
|Yenicami AK
|7 – 3
|Gönyeli SK
|26/01
|Düzkaya KOSK
|3 – 1
|Baf Ülkü Yurdu
|26/01
|Binatlı YSK
|3 – 5
|Merit Alsancak Yeşilova
KP PET SUPER LEAGUE TABLE.
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|16
|12
|2
|2
|48
|15
|33
|38
|2.
|Doğan Türk Birliği
|16
|11
|1
|4
|35
|19
|16
|34
|3.
|Türk Ocağı Limasol
|16
|9
|5
|2
|26
|15
|11
|32
|4.
|Cihangir GSK
|16
|10
|1
|5
|42
|24
|18
|31
|5.
|Merit Alsancak Yeşilova
|16
|9
|2
|5
|41
|27
|14
|29
|6.
|Yenicami AK
|16
|8
|3
|5
|48
|34
|14
|27
|7.
|Küçük Kaymaklı TSK
|16
|8
|2
|6
|32
|27
|5
|26
|8.
|Baf Ülkü Yurdu
|16
|7
|3
|6
|29
|35
|-6
|24
|9.
|Lefke TSK
|16
|6
|4
|6
|26
|29
|-3
|22
|10.
|Göçmenköy İYSK
|16
|6
|4
|6
|24
|27
|-3
|22
|11.
|Hamitköy ŞHSK
|16
|5
|2
|9
|32
|47
|-15
|17
|12.
|Binatlı YSK
|16
|4
|3
|9
|28
|34
|-6
|15
|13.
|Çetinkaya TSK
|16
|4
|3
|9
|21
|30
|-9
|15
|14.
|Düzkaya KOSK
|16
|3
|2
|11
|21
|46
|-25
|11
|15.
|Gençlik Gücü TSK
|16
|2
|4
|10
|20
|39
|-19
|10
|16.
|Gönyeli SK
|16
|3
|1
|12
|25
|50
|-25
|10
K-PET LEAGUE 1
|25/01
|Ozanköy SK
|1 – 0
|Maraş GSK
|25/01
|Mormenekşe GBSK
|0 – 0
|Mesarya SK
|25/01
|L. Gençler Birliği SK
|3 – 1
|Bostancı Bağcıl SK
|25/01
|Çanakkale TSK
|1 – 4
|Esentepe KKSK
|26/01
|Görneç KSK
|2 – 3
|Dörtyol SK
|26/01
|Karşıyaka ASK
|2 – 0
|Lapta TBSK
|26/01
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|0 – 2
|Girne Halk Evi
K-PET LEAGUE 1 TABLE
|1.
|Mesarya SK
|16
|11
|4
|1
|38
|12
|26
|37
|2.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|16
|9
|3
|4
|29
|6
|23
|30
|3.
|Maraş GSK
|16
|9
|2
|5
|29
|19
|10
|29
|4.
|L. Gençler Birliği SK
|16
|9
|2
|5
|29
|20
|9
|29
|5.
|Girne Halk Evi
|16
|8
|4
|4
|29
|21
|8
|28
|6.
|Yalova SK
|15
|7
|5
|3
|27
|14
|13
|26
|7.
|Esentepe KKSK
|16
|6
|6
|4
|22
|16
|6
|24
|8.
|Dörtyol SK
|16
|6
|5
|5
|20
|19
|1
|23
|9.
|Görneç KSK
|16
|6
|4
|6
|28
|26
|2
|22
|10.
|Mormenekşe GBSK
|16
|6
|4
|6
|21
|31
|-10
|22
|11.
|Karşıyaka ASK
|16
|5
|5
|6
|16
|23
|-7
|20
|12.
|Lapta TBSK
|16
|6
|1
|9
|23
|26
|-3
|19
|13.
|Çanakkale TSK
|16
|4
|4
|8
|22
|34
|-12
|16
|14.
|Ozanköy SK
|16
|4
|3
|9
|17
|31
|-14
|15
|15.
|Bostancı Bağcıl SK
|16
|3
|4
|9
|18
|25
|-7
|13
|16.
|Doğancı SK
|15
|0
|0
|15
|0
|45
|-45
|0
Categories: Entertainment, Sport
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