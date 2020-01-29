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BTM League Results and Tables for 25/26 January

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By Richard Beale……

Here are the current TRNC BTM League Football results and league tables up to 25/26 January.

BTM LEAGUE RESULTS RED GROUP.

25/01 Serdarlı GB 2 – 6 Mehmetçik TÇBSK
25/01 Yarköy PGSK 1 – 3 Geçitkale GSK
25/01 İncirli SK 0 – 0 Türkmenköy ASK
26/01 Dipkarpaz TSK 0 – 2 Yeniboğaziçi DSK
26/01 1461 İskele Trabzonspor 0 – 1 Vadili TÇBSK

BTM LEAGUE RED GROUP TABLE.

P W D L F A GD Pts
1. Yeniboğaziçi DSK 13 12 0 1 28 7 21 36
2. İncirli SK 13 8 3 2 33 12 21 27
3. Geçitkale GSK 13 8 2 3 30 19 11 26
4. Vadili TÇBSK 13 7 3 3 39 21 18 24
5. Türkmenköy ASK 13 5 3 5 21 23 -2 18
6. 1461 İskele Trabzonspor 13 4 3 6 16 27 -11 15
7. Mehmetçik TÇBSK 13 4 2 7 26 31 -5 14
8. Serdarlı GB 13 3 2 8 21 27 -6 11
9. Yarköy PGSK 13 1 3 9 16 30 -14 6
10. Dipkarpaz TSK 13 1 3 9 19 52 -33 6

BTM LEAGUE WHITE GROUP RESULTS.

25/01 Dikmen Gücü SK 1 – 3 Tatlısu HOBSK
25/01 Gülgün Süt Düzova GSK 2 – 3 Ortaköy SK
26/01 Değirmenlik SK 5 – 1 Karaoğlanoğlu SB
26/01 Yılmazköy SK 2 – 1 Denizli SK

BTM LEAGUE WHITE GROUP TABLE.

P W D L F A GD Pts
1. Değirmenlik SK 11 8 3 0 36 8 28 27
2. Yılmazköy SK 12 7 0 5 17 15 2 21
3. Tatlısu HOBSK 12 5 3 4 17 15 2 18
4. Denizli SK 12 5 2 5 22 22 0 17
5. Gülgün Süt Düzova GSK 12 5 2 5 24 26 -2 17
6. Dikmen Gücü SK 11 4 3 4 14 16 -2 15
7. Ortaköy SK 11 4 2 5 21 25 -4 14
8. Karaoğlanoğlu SB 12 3 4 5 15 19 -4 13
9. Zümrütköy SK 11 1 1 9 15 35 -20 4

 

 

 

 

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Categories: Entertainment, Sport

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