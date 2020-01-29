BTM League Results and Tables for 25/26 January

By Richard Beale……
Here are the current TRNC BTM League Football results and league tables up to 25/26 January.
BTM LEAGUE RESULTS RED GROUP.
|25/01
|Serdarlı GB
|2 – 6
|Mehmetçik TÇBSK
|25/01
|Yarköy PGSK
|1 – 3
|Geçitkale GSK
|25/01
|İncirli SK
|0 – 0
|Türkmenköy ASK
|26/01
|Dipkarpaz TSK
|0 – 2
|Yeniboğaziçi DSK
|26/01
|1461 İskele Trabzonspor
|0 – 1
|Vadili TÇBSK
BTM LEAGUE RED GROUP TABLE.
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|Pts
|1.
|Yeniboğaziçi DSK
|13
|12
|0
|1
|28
|7
|21
|36
|2.
|İncirli SK
|13
|8
|3
|2
|33
|12
|21
|27
|3.
|Geçitkale GSK
|13
|8
|2
|3
|30
|19
|11
|26
|4.
|Vadili TÇBSK
|13
|7
|3
|3
|39
|21
|18
|24
|5.
|Türkmenköy ASK
|13
|5
|3
|5
|21
|23
|-2
|18
|6.
|1461 İskele Trabzonspor
|13
|4
|3
|6
|16
|27
|-11
|15
|7.
|Mehmetçik TÇBSK
|13
|4
|2
|7
|26
|31
|-5
|14
|8.
|Serdarlı GB
|13
|3
|2
|8
|21
|27
|-6
|11
|9.
|Yarköy PGSK
|13
|1
|3
|9
|16
|30
|-14
|6
|10.
|Dipkarpaz TSK
|13
|1
|3
|9
|19
|52
|-33
|6
BTM LEAGUE WHITE GROUP RESULTS.
|25/01
|Dikmen Gücü SK
|1 – 3
|Tatlısu HOBSK
|25/01
|Gülgün Süt Düzova GSK
|2 – 3
|Ortaköy SK
|26/01
|Değirmenlik SK
|5 – 1
|Karaoğlanoğlu SB
|26/01
|Yılmazköy SK
|2 – 1
|Denizli SK
BTM LEAGUE WHITE GROUP TABLE.
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|Pts
|1.
|Değirmenlik SK
|11
|8
|3
|0
|36
|8
|28
|27
|2.
|Yılmazköy SK
|12
|7
|0
|5
|17
|15
|2
|21
|3.
|Tatlısu HOBSK
|12
|5
|3
|4
|17
|15
|2
|18
|4.
|Denizli SK
|12
|5
|2
|5
|22
|22
|0
|17
|5.
|Gülgün Süt Düzova GSK
|12
|5
|2
|5
|24
|26
|-2
|17
|6.
|Dikmen Gücü SK
|11
|4
|3
|4
|14
|16
|-2
|15
|7.
|Ortaköy SK
|11
|4
|2
|5
|21
|25
|-4
|14
|8.
|Karaoğlanoğlu SB
|12
|3
|4
|5
|15
|19
|-4
|13
|9.
|Zümrütköy SK
|11
|1
|1
|9
|15
|35
|-20
|4
.
Categories: Entertainment, Sport
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