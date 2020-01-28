Local Football Fixtures for weekend 31 Jan – 1/2 Feb

By Richard Beale…
As you may have only received your copy of CyprusScene E-newspaper on Saturday it may be too late for you to plan going to watch a local football match so every week we will publish the forthcoming weekend matches to make it easier for you to plan ahead.
The “Star matches ” in each division are marked with a ***
K-PET SUPER LEAGUE
|Home Team
|Away Team
|Venue
|31/01
|19:00
|Doğan Türk Birliği
|v
|Lefke TSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|31/01
|19:00
|Çetinkaya TSK
|v
|Türk Ocağı Limasol
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|01/02
|14:00
|Mağusa Türk Gücü
|v
|Göçmenköy İYSK
|Gazımağusa Canbulat Stadı
|01/02
|14:00
|Hamitköy ŞHSK ***
|v
|Yenicami AK
|Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
|01/02
|14:00
|Baf Ülkü Yurdu
|v
|Cihangir GSK
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
|02/02
|14:00
|Gönyeli SK
|v
|Binatlı YSK
|Gönyeli Stadı
|02/02
|14:00
|Küçük Kaymaklı TSK
|v
|Düzkaya KOSK
|Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadium
|02/02
|14:00
|Merit Alsancak Yeşilova
|v
|Gençlik Gücü TSK
|Karoğlanoğlu Orhan Dural Stadı
K-PET LEAGUE 1
|Home Team
|Away Team
|Venue
|01/02
|14:00
|Esentepe KKSK
|v
|L. Gençler Birliği SK
|Erdal Barut Stadium
|01/02
|14:00
|Lapta TBSK ***
|v
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|Lapta Şht Şevket Kadır Stadı
|01/02
|14:00
|Maraş GSK
|v
|Karşıyaka ASK
|Maraş Necip Halil Kartal Stadı
|02/02
|14:00
|Girne Halk Evi
|v
|Çanakkale TSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|02/02
|14:00
|Bostancı Bağcıl SK
|v
|Görneç KSK
|Bostancı Bağcıl Stadı
|02/02
|14:00
|Dörtyol SK
|v
|Yalova SK
|Dörtyol Stadı
|02/02
|14:00
|Mesarya SK
|v
|Ozanköy SK
|Paşaköy 100 Yıl Stadı
BTM LEAGUE RED GROUP
|Home Team
|Away Team
|Venue
|01/02
|14:00
|Mehmetçik TÇBSK
|v
|Vadili TÇBSK
|Mehmetçik Stadı
|01/02
|11:00
|Geçitkale GSK
|v
|1461 İskele Trabzonspor
|Geçitkale Stadı
|02/02
|11:00
|Yeniboğaziçi DSK ***
|v
|İncirli SK
|Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı
|02/02
|14:00
|Serdarlı GB
|v
|Dipkarpaz TSK
|Serdarlı 14 Ağustos Stadı
|02/02
|11:00
|Türkmenköy ASK
|v
|Yarköy PGSK
|Türkmenköy Mehmet Ali Toker St.
BTM WHITE GROUP
|Home Team
|Away Team
|Venue
|01/02
|11:00
|Tatlısu HOBSK ***
|v
|Değirmenlik SK
|Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stadı
|01/02
|11:00
|Ortaköy SK
|v
|Zümrütköy SK
|Lefköşa Ortaköy Stadı
|02/02
|11:00
|Denizli SK
|v
|Dikmen Gücü SK
|Denizli Bilal İyigün Stadı
|02/02
|11:00
|Gülgün Süt Düzova GSK
|v
|Yılmazköy SK
|Balıkesir Stadı
Categories: Entertainment, Sport
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