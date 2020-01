Local Football Fixtures for weekend 24/25/26 January

By Richard Beale…

As you may have only received your copy of CyprusScene E-newspaper on Saturday it may be too late for you to plan going to watch a local football match so every week we will publish the forthcoming weekend matches to make it easier for you to plan ahead.

Now Father Christmas has returned to the North Pole closely followed by Nanook of the North and Captain Scott, the arctic conditions in the TRNC have abated and the second half of the football season begins.

The “Star matches ” in each division are marked with a ***

K-PET SUPER LEAGUE

Home Team Away Team Venue 24/01 19:00 Türk Ocağı Limasol v Mağusa Türk Gücü *** Girne 20 Temmuz Mete Adanır St 24/01 19:00 Göçmenköy İYSK v Doğan Türk Birliği Lefkoşa Atatürk Stadium 25/01 14:00 Cihangir GSK v Çetinkaya TSK Cihangir Stadıum 25/01 14:00 Gençlik Gücü TSK v Küçük Kaymaklı TSK Lefkğşa Atatürk Stadıum 25/01 14:00 Lefke TSK v Hamitköy ŞHSK Lefke 16 Ağustos Stadıum 26/01 14:00 Yenicami AK v Gönyeli SK Lefkoşa Atatürk Stadıum 26/01 14:00 Düzkaya KOSK v Baf Ülkü Yurdu Çatalköy Nıhat Bağcier Stadı 26/01 14:00 Binatlı YSK v Merit Alsancak Yeşilova Güzelyurt Üner Berkamp Stadium

K-PET LEAGUE 1

Home Team Away Team Venue 25/01 14:00 Ozanköy SK v Maraş GSK Mustafa Özkayım Stadı 25/01 14:00 Mormenekşe GBSK v Mesarya SK Mormeneşke Cemal Balses Stadı 25/01 14:00 L. Gençler Birliği SK v Bostancı Bağcıl SK Iskele Cumhuriyet Stadıum 25/01 14:00 Çanakkale TSK v Esentepe KKSK Famağusta Muharrem Döveç St 26/01 14:00 Görneç KSK v Dörtyol SK Görneç Üç Şethit Stadı 26/01 14:00 Karşıyaka ASK v Lapta TBSK *** Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı 26/01 14:00 Yonpaş Dumlupınar TSK v Girne Halk Evi Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadıum

BTM LEAGUE RED GROUP

Home Team Away Team Venue 25/01 14:00 Serdarlı GB v Mehmetçik TÇBSK Serdarlı 14 Ağustos Stadı 25/01 11:00 Yarköy PGSK v Geçitkale GSK Akova Eray Vudalı Stadı 25/01 11:00 İncirli SK v Türkmenköy ASK *** Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı 26/01 14:00 Dipkarpaz TSK v Yeniboğaziçi DSK Dipkarpaz Stadı 26/01 11:00 1461 İskele Trabzonspor v Vadili TÇBSK Akova Eray Vudalı Stadı

BTM WHITE GROUP

Home Team Away Team Venue 25/01 11:00 Dikmen Gücü SK v Tatlısu HOBSK Dikmen Dr Fazıl Küçük Stadı 25/01 11:00 Gülgün Süt Düzova GSK v Ortaköy SK Balıkesir Stadı 26/01 11:00 Değirmenlik SK v Karaoğlanoğlu SB Değirmenlik Sadık Cemil Stadı 26/01 11:00 Yılmazköy SK v Denizli SK *** Lefkoşa Mustafa Üçöz Stadı