Local Football Fixtures for weekend 24/25/26 January

By Richard Beale…
As you may have only received your copy of CyprusScene E-newspaper on Saturday it may be too late for you to plan going to watch a local football match so every week we will publish the forthcoming weekend matches to make it easier for you to plan ahead.
Now Father Christmas has returned to the North Pole closely followed by Nanook of the North and Captain Scott, the arctic conditions in the TRNC have abated and the second half of the football season begins.
The “Star matches ” in each division are marked with a ***
K-PET SUPER LEAGUE
|Home Team
|Away Team
|Venue
|24/01
|19:00
|Türk Ocağı Limasol
|v
|Mağusa Türk Gücü ***
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır St
|24/01
|19:00
|Göçmenköy İYSK
|v
|Doğan Türk Birliği
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|25/01
|14:00
|Cihangir GSK
|v
|Çetinkaya TSK
|Cihangir Stadıum
|25/01
|14:00
|Gençlik Gücü TSK
|v
|Küçük Kaymaklı TSK
|Lefkğşa Atatürk Stadıum
|25/01
|14:00
|Lefke TSK
|v
|Hamitköy ŞHSK
|Lefke 16 Ağustos Stadıum
|26/01
|14:00
|Yenicami AK
|v
|Gönyeli SK
|Lefkoşa Atatürk Stadıum
|26/01
|14:00
|Düzkaya KOSK
|v
|Baf Ülkü Yurdu
|Çatalköy Nıhat Bağcier Stadı
|26/01
|14:00
|Binatlı YSK
|v
|Merit Alsancak Yeşilova
|Güzelyurt Üner Berkamp Stadium
K-PET LEAGUE 1
|Home Team
|Away Team
|Venue
|25/01
|14:00
|Ozanköy SK
|v
|Maraş GSK
|Mustafa Özkayım Stadı
|25/01
|14:00
|Mormenekşe GBSK
|v
|Mesarya SK
|Mormeneşke Cemal Balses Stadı
|25/01
|14:00
|L. Gençler Birliği SK
|v
|Bostancı Bağcıl SK
|Iskele Cumhuriyet Stadıum
|25/01
|14:00
|Çanakkale TSK
|v
|Esentepe KKSK
|Famağusta Muharrem Döveç St
|26/01
|14:00
|Görneç KSK
|v
|Dörtyol SK
|Görneç Üç Şethit Stadı
|26/01
|14:00
|Karşıyaka ASK
|v
|Lapta TBSK ***
|Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı
|26/01
|14:00
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|v
|Girne Halk Evi
|Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadıum
BTM LEAGUE RED GROUP
|Home Team
|Away Team
|Venue
|25/01
|14:00
|Serdarlı GB
|v
|Mehmetçik TÇBSK
|Serdarlı 14 Ağustos Stadı
|25/01
|11:00
|Yarköy PGSK
|v
|Geçitkale GSK
|Akova Eray Vudalı Stadı
|25/01
|11:00
|İncirli SK
|v
|Türkmenköy ASK ***
|Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı
|26/01
|14:00
|Dipkarpaz TSK
|v
|Yeniboğaziçi DSK
|Dipkarpaz Stadı
|26/01
|11:00
|1461 İskele Trabzonspor
|v
|Vadili TÇBSK
|Akova Eray Vudalı Stadı
BTM WHITE GROUP
|Home Team
|Away Team
|Venue
|25/01
|11:00
|Dikmen Gücü SK
|v
|Tatlısu HOBSK
|Dikmen Dr Fazıl Küçük Stadı
|25/01
|11:00
|Gülgün Süt Düzova GSK
|v
|Ortaköy SK
|Balıkesir Stadı
|26/01
|11:00
|Değirmenlik SK
|v
|Karaoğlanoğlu SB
|Değirmenlik Sadık Cemil Stadı
|26/01
|11:00
|Yılmazköy SK
|v
|Denizli SK ***
|Lefkoşa Mustafa Üçöz Stadı
Categories: Entertainment, Sport
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