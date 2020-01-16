Kıbrıs Cup Draw has been announced

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By Richard Beale ….

Last Monday the draw for the Second Round of the domestic Kıbrıs Cup was made.

The only League 1 side left in the competition, Karşıyaka, were given a home tie against Türk Ocak Limasol.

Holders Mağusa Türk Gücu were given a tough away draw at Güzelyurt against Binatlı.

All matches will be played on Wednesday February 5th.

The draw was :

Binatlı YSK v Mağusa Türk Güçü
Gönyeli SK v Küçük Kaymaklı TSK
Yenicamı SK v Merit Alsancak Yeşilova
Çetinkaya TSK v Lefke TSK
Doğan Türk Birliği v Hamıtköy ŞHSK
Karşıyaka SK v Türk Ocak Limasol
Cihangir GSK v Gençlik Güçü TSK
Düzkaya KOSK v Göçmenköy İYSK

 

 

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