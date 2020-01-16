Kıbrıs Cup Draw has been announced

By Richard Beale ….
Last Monday the draw for the Second Round of the domestic Kıbrıs Cup was made.
The only League 1 side left in the competition, Karşıyaka, were given a home tie against Türk Ocak Limasol.
Holders Mağusa Türk Gücu were given a tough away draw at Güzelyurt against Binatlı.
All matches will be played on Wednesday February 5th.
The draw was :
|Binatlı YSK
|v
|Mağusa Türk Güçü
|Gönyeli SK
|v
|Küçük Kaymaklı TSK
|Yenicamı SK
|v
|Merit Alsancak Yeşilova
|Çetinkaya TSK
|v
|Lefke TSK
|Doğan Türk Birliği
|v
|Hamıtköy ŞHSK
|Karşıyaka SK
|v
|Türk Ocak Limasol
|Cihangir GSK
|v
|Gençlik Güçü TSK
|Düzkaya KOSK
|v
|Göçmenköy İYSK