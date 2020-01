BTM League Football Fixtures for 11/12 January

By Richard Beale…

As you may have only received your copy of CyprusScene E-newspaper on Saturday it may be too late for you to plan going to watch a local football match so every week we will publish the forthcoming weekend matches to make it easier for you to plan ahead.

The main TRNC football Leagues may have shut down for the severe Cyprus winter weather, luckily the BTM League footballers ( League 3) are made of sterner stuff and carry on regardless.

BTM League Red Group.

Home Team Away Team Venue 11/01 14:00 Dipkarpaz TSK v Geçitkale GSK Dipkarpaz Stadı 11/01 14:00 İncirli SK v Vadili TÇBSK Beyarmudu Mustafa Taner Yallurı Stadı 12/01 14:00 Yeniboğaziçi SK v Mehmetçik TÇBSK Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet St 12/01 14:00 Serdarlı GB v Türkmenköy ASK Serdarlı 14 Ağustos Stadı 12/01 14:00 Yarköy PGSK v 1461 İskele Trabzonspor Akova Eray Vudalı Stadı

BTM League White Group.

11/01 14:00 Dikmen Gücü SK v Zümrütköy SK Dikmen Dr Fazıl Küçük Stadı 11/01 14:00 Yılmazköy SK v Karaoğlanoğlu SB Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı 12/01 14:00 Denizli SK v Ortaköy SK Denizli Bilal İyigün Stadı 12/01 14:00 Gülgün Süt Düzova GSK v Tatlısu HOBSK Balıksır Stadı