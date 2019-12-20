BTM Football League Results and Tables for 14/15 December

By Richard Beale……
Here are the current TRNC BTM League Football results and league tables up to 15th December.
BTM LEAGUE RESULTS RED GROUP.
|14/12
|Dipkarpaz TSK
|1 – 1
|Yarköy PGSK
|14/12
|Serdarlı GB
|3 – 0
|1461 İskele Trabzonspor
|15/12
|Yeniboğaziçi DSK
|1 – 0
|Vadili TÇBSK
|15/12
|Mehmetçik TÇBSK
|2 – 3
|İncirli SK
|15/12
|Türkmenköy ASK
|1 – 2
|Geçitkale GSK
BTM LEAGUE RED GROUP TABLE.
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|Pts
|1.
|Yeniboğaziçi DSK
|8
|8
|0
|0
|19
|4
|15
|24
|2.
|Geçitkale GSK
|8
|6
|1
|1
|23
|11
|12
|19
|3.
|İncirli SK
|8
|5
|1
|2
|20
|10
|10
|16
|4.
|Vadili TÇBSK
|8
|4
|1
|3
|24
|13
|11
|13
|5.
|Türkmenköy ASK
|8
|3
|1
|4
|15
|19
|-4
|10
|6.
|1461 İskele Trabzonspor
|8
|3
|1
|4
|10
|17
|-7
|10
|7.
|Serdarlı GB
|8
|2
|1
|5
|14
|13
|1
|7
|8.
|Mehmetçik TÇBSK
|8
|2
|1
|5
|16
|23
|-7
|7
|9.
|Dipkarpaz TSK
|8
|1
|2
|5
|12
|35
|-23
|5
|10.
|Yarköy PGSK
|8
|1
|1
|6
|11
|19
|-8
|4
BTM LEAGUE WHITE GROUP RESULTS.
|14/12
|Yılmazköy SK
|0 – 2
|Değirmenlik SK
|15/12
|Tatlısu HOBSK
|1 – 1
|Karaoğlanoğlu SB
|15/12
|Ortaköy SK
|2 – 3
|Dikmen Gücü SK
|15/12
|Denizli SK
|6 – 4
|Zümrütköy SK
BTM LEAGUE WHITE GROUP TABLE.
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|GD
|Pts
|1.
|Değirmenlik SK
|7
|4
|3
|0
|21
|5
|16
|15
|2.
|Yılmazköy SK
|8
|5
|0
|3
|12
|8
|4
|15
|3.
|Dikmen Gücü SK
|6
|3
|2
|1
|10
|6
|4
|11
|4.
|Ortaköy SK
|7
|3
|2
|2
|16
|15
|1
|11
|5.
|Karaoğlanoğlu SB
|7
|2
|3
|2
|8
|8
|0
|9
|6.
|Tatlısu HOBSK
|6
|2
|3
|1
|6
|6
|0
|9
|7.
|Denizli SK
|7
|2
|2
|3
|15
|16
|-1
|8
|8.
|Gülgün Süt Düzova GSK
|7
|2
|1
|4
|8
|15
|-7
|7
|9.
|Zümrütköy SK
|7
|0
|0
|7
|7
|24
|-17
|0
.
Categories: Entertainment, Sport
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