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BTM Football League Results and Tables for 14/15 December

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By Richard Beale……

Here are the current TRNC BTM League Football results and league tables up to 15th December.

BTM LEAGUE RESULTS RED GROUP.

14/12 Dipkarpaz TSK 1 – 1 Yarköy PGSK
14/12 Serdarlı GB 3 – 0 1461 İskele Trabzonspor
15/12 Yeniboğaziçi DSK 1 – 0 Vadili TÇBSK
15/12 Mehmetçik TÇBSK 2 – 3 İncirli SK
15/12 Türkmenköy ASK 1 – 2 Geçitkale GSK

BTM LEAGUE RED GROUP TABLE.

P W D L F A GD Pts
1. Yeniboğaziçi DSK 8 8 0 0 19 4 15 24
2. Geçitkale GSK 8 6 1 1 23 11 12 19
3. İncirli SK 8 5 1 2 20 10 10 16
4. Vadili TÇBSK 8 4 1 3 24 13 11 13
5. Türkmenköy ASK 8 3 1 4 15 19 -4 10
6. 1461 İskele Trabzonspor 8 3 1 4 10 17 -7 10
7. Serdarlı GB 8 2 1 5 14 13 1 7
8. Mehmetçik TÇBSK 8 2 1 5 16 23 -7 7
9. Dipkarpaz TSK 8 1 2 5 12 35 -23 5
10. Yarköy PGSK 8 1 1 6 11 19 -8 4

BTM LEAGUE WHITE GROUP RESULTS.

14/12 Yılmazköy SK 0 – 2 Değirmenlik SK
15/12 Tatlısu HOBSK 1 – 1 Karaoğlanoğlu SB
15/12 Ortaköy SK 2 – 3 Dikmen Gücü SK
15/12 Denizli SK 6 – 4 Zümrütköy SK

BTM LEAGUE WHITE GROUP TABLE.

P W D L F A GD Pts
1. Değirmenlik SK 7 4 3 0 21 5 16 15
2. Yılmazköy SK 8 5 0 3 12 8 4 15
3. Dikmen Gücü SK 6 3 2 1 10 6 4 11
4. Ortaköy SK 7 3 2 2 16 15 1 11
5. Karaoğlanoğlu SB 7 2 3 2 8 8 0 9
6. Tatlısu HOBSK 6 2 3 1 6 6 0 9
7. Denizli SK 7 2 2 3 15 16 -1 8
8. Gülgün Süt Düzova GSK 7 2 1 4 8 15 -7 7
9. Zümrütköy SK 7 0 0 7 7 24 -17 0

 

 

 

 

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Categories: Entertainment, Sport

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