Local Football Fixtures for weekend 21/22 December

By Richard Beale…
As you may have only received your copy of CyprusScene E-newspaper on Saturday it may be too late for you to plan going to watch a local football match so every week we will publish the forthcoming weekend matches to make it easier for you to plan ahead.
K-Pet Super League
|Date
|Time
|Home Team
|Away Team
|Venue
|21/12
|14:00
|Yenicami AK
|v
|Merit Alsancak Yeşilova
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|21/12
|14:00
|Doğan Türk Birliği
|v
|Hamitköy ŞHSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır St
|21/12
|14:00
|Cihangir GSK
|v
|Mağusa Türk Gücü
|Cihangir Stadium
|21/12
|14:00
|Lefke TSK
|v
|Gönyeli SK
|Lefke 16 Ağustos Stadium
|22/12
|14:00
|Türk Ocağı Limasol
|v
|Göçmenköy İYSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır St
|22/12
|14:00
|Düzkaya KOSK
|v
|Çetinkaya TSK
|Çatalköy Nihat Bağcier Stadı
|22/12
|14:00
|Binatlı YSK
|v
|Küçük Kaymaklı TSK
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
|22/12
|14:00
|Gençlik Gücü TSK
|v
|Baf Ülkü Yurdu
|Lefkoşa Atatürk Stadium
K-Pet League 1
|Date
|Time
|Home Team
|Away Team
|Venue
|21/12
|14:00
|Ozanköy SK
|v
|Lapta TBSK
|Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı
|21/12
|14:00
|Yalova SK
|v
|Mesarya SK
|Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
|21/12
|14:00
|L. Gençler Birliği SK
|v
|Görneç KSK
|Iskele Cumhuriyet Stadium
|21/12
|14:00
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|v
|Esentepe KKSK
|Gazamağusa Dr Fazıl Küçük Stadı
|22/12
|14:00
|Mormenekşe GBSK
|v
|Maraş GSK
|Cemal Balses Stadı
|22/12
|14:00
|Çanakkale TSK
|v
|Bostancı Bağcıl SK
|Muharrem Döveç Stadı
|22/12
|14:00
|Karşıyaka ASK
|v
|Girne Halk Evi
|Karşiyaka Ergin Şahdur Stadı
BTM League Red Group.
|Date
|Time
|Home Team
|Away Team
|Venue
|21/12
|14:00
|1461 İskele Trabzonspor
|v
|Dipkarpaz TSK
|Akova Eray Vudalı Stadı
|21/12
|14:00
|Türkmenköy ASK
|v
|Mehmetçik TÇBSK
|Mehmet Ali Toker Stadı
|22/12
|11:00
|Vadili TÇBSK
|v
|Serdarlı GB
|Vadili 14 Ağustos Stadı
|22/12
|11:00
|Geçitkale GSK
|v
|Yeniboğaziçi DSK
|Geçitkale Stadı
|22/12
|11:00
|İncirli SK
|v
|Yarköy PGSK
|Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri St
BTM League White Group.
|Date
|Time
|Home Team
|Away Team
|Venue
|21/12/
|11:00
|Değirmenlik SK
|v
|Dikmen Gücü SK
|Değirmenlik Sadık Cemal Stadı
|21/12
|11:00
|Karaoğlanoğlu SB
|v
|Denizli SK
|Orhan Dural Stadı
|22/12
|11:00
|Tatlısu HOBSK
|v
|Ortaköy SK
|Beyerlebeyi Dr Ali Özsoy Stadı
|22/12
|11:00
|Zümrütköy SK
|v
|Gülgün Süt Düzova GSK
|Zümrütköy Stadı
Categories: Entertainment, Sport
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