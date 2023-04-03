Local Football Fixtures For Weekend 5/7/8/9 and 12 April
By Richard Beale….
The next 10 days or so will see a bumper number of matches as the TRNC football leagues are playing “catch up” after the Turkey earthquake disaster.
I have chosen matches in possible ex pat locations, with matches marked **** of what I think are games that are the “pick of the weekend”.
ALL KİCK OFFS now 4-00pm, unless stated.
SL = Super League, L1 =League 1, BTM = BTM League 1
|Wed Apr 5
|Doğan Türk Birliği
|SL
|Küçük Kaymaklı TSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium.
|Wed Apr 5
|Çetinkaya TSK
|SL
|China Bazaar Gençlik Güçü
|Lefkoşa Atatürk Stadium **** kick off 7-30pm
|Wed Apr 5
|Göçmenköy İYSK
|SL
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|Alsancak Mustafa Hidayet Stadium
|Fri Apr 7
|Girne Halk Evi
|L1
|Pera L.Gençler Birliği SK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium. **** kick off 8-00pm
|Sat Ap 8
|Türk Ocak
|SL
|Göçmenköy İYSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium.
|Sat Apr 8
|Gönyeli SK
|SL
|Chiangir GSK
|Gönyeli Stadium
|Sat Apr 8
|China Bazaar Gençik Gücü
|SL
|Lefke TSK
|Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stad.
|Sat Apr 8
|Esentepe KKSK
|L1
|Yenierenköy TSK
|Esentepe Erdal Barut Stadium
|Sat Apr 8
|Baf Ülkü Yurdu
|L1
|Yeniboğaziçi DSK****
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
|Sat Apr 8
|Unimar Maraş GSK
|L1
|İncirli SK****
|Famağusta Necip Halil Kartal St.
|Sat Apr 8
|Miracle Karşıyaka
|L1
|Yilmazköy SK
|Karşıyaka Şengül Töreham Stad.
|Sat Apr 8
|Mehmetçik TÇBSK
|BTM
|Kaplıca Karadeniz 61 SK
|Mehmetçik Stadium Kick off 12-30pm
|Sun Apr 9
|Mağusa Türk Gücü
|SL
|Yonpaş Dumlupınar TSK****
|Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium
|Sun Apr 9
|Küçük Kaymaklı TSK
|SL
|Çetinkaya TSK****
|Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stad.
|Sun Apr 9
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|SL
|Hamitköy ŞHSK
|Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadium
|Sun Apr 9
|Tatlısu HOBSK
|BTM
|Denizli SK
|Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stadium kick off 12-30pm
|Wed Apr 12
|Pera L.Gençler Birliği SK
|L1
|Baf Ülkü Yurdu****
|İskele Cumhuriyet Stadium
|Wed Apr 12
|Yeniboğaziçi DSK
|L1
|Yalova SK****
|Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium
|Wed Apr 12
|Düzkaya KOSK
|L1
|İncirli SK
|Çatalkoy Nihat Bağcıer Stadium (behind Old Tempo Supermarket)
|Wed Apr 12
|Yenierenköy TSK
|L1
|Mormeneşke GBSK
|Yenierenkoy 8 Ağustos Stadium
|Wed Apr 12
|Lapta TBSK
|L1
|Unimar Maraş GBSK
|Lapta Şht Şevket Kadir Stadium