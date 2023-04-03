Local Football Fixtures For Weekend 5/7/8/9 and 12 April

April 3, 2023

By Richard Beale….

The next 10 days or so will see a bumper number of matches as the TRNC football leagues are playing “catch up” after the Turkey earthquake disaster.

I have chosen matches in possible ex pat locations, with matches marked **** of what I think are games that are the “pick of the weekend”.

ALL KİCK OFFS now 4-00pm, unless stated.

SL = Super League, L1 =League 1, BTM = BTM League 1

Wed Apr 5 Doğan Türk Birliği SL Küçük Kaymaklı TSK Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium.
Wed Apr 5 Çetinkaya TSK SL China Bazaar Gençlik Güçü Lefkoşa Atatürk Stadium **** kick off 7-30pm
Wed Apr 5 Göçmenköy İYSK SL Merit Alsancak Yeşilova SK Alsancak Mustafa Hidayet Stadium
Fri Apr 7 Girne Halk Evi L1 Pera L.Gençler Birliği SK Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium. **** kick off 8-00pm
Sat Ap 8 Türk Ocak SL Göçmenköy İYSK Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium.
Sat Apr 8 Gönyeli SK SL Chiangir GSK Gönyeli Stadium
Sat Apr 8 China Bazaar Gençik Gücü SL Lefke TSK Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stad.
Sat Apr 8 Esentepe KKSK L1 Yenierenköy TSK Esentepe Erdal Barut Stadium
Sat Apr 8 Baf Ülkü Yurdu L1 Yeniboğaziçi DSK**** Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
Sat Apr 8 Unimar Maraş GSK L1 İncirli SK**** Famağusta Necip Halil Kartal St.
Sat Apr 8 Miracle Karşıyaka L1 Yilmazköy SK Karşıyaka Şengül Töreham Stad.
Sat Apr 8 Mehmetçik TÇBSK BTM Kaplıca Karadeniz 61 SK Mehmetçik Stadium Kick off 12-30pm
Sun Apr 9 Mağusa Türk Gücü SL Yonpaş Dumlupınar TSK**** Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium
Sun Apr 9 Küçük Kaymaklı TSK SL Çetinkaya TSK**** Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stad.
Sun Apr 9 Merit Alsancak Yeşilova SK SL Hamitköy ŞHSK Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadium
Sun Apr 9 Tatlısu HOBSK BTM Denizli SK Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stadium kick off 12-30pm
Wed Apr 12 Pera L.Gençler Birliği SK L1 Baf Ülkü Yurdu**** İskele Cumhuriyet Stadium
Wed Apr 12 Yeniboğaziçi DSK L1 Yalova SK**** Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadium
Wed Apr 12 Düzkaya KOSK L1 İncirli SK Çatalkoy Nihat Bağcıer Stadium (behind Old Tempo Supermarket)
Wed Apr 12 Yenierenköy TSK L1 Mormeneşke GBSK Yenierenkoy 8 Ağustos Stadium
Wed Apr 12 Lapta TBSK L1 Unimar Maraş GBSK Lapta Şht Şevket Kadir Stadium
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