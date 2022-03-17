Local Football Fixtures for 19/20/26 and 27 March

By Richard Beale….
Below are “selected ” local football fixtures, for the next two weekends, which may be in Expats locations. Matches marked *** are what I think are the “pick of the weekend” games.
MATCHES KICK OFF AS STATED
SL = AKSA Super League. LI = AKSA League 1. BTM = BTM League (3rd division).
|Sat Mar 19
|Girne Halk Evi
|v
|Yenicamı AK
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium ko2-00pm
|Sat Mar 19
|Maraş GSK
|v
|Mormeneşke GBSK
|L1
|Famağusta Necip Halil Kartal Stadium ko2-00pm
|Sat Mar 19
|Karşıyaka ASK
|v
|China Bazaar Gençlik Gücü ***
|L1
|Karşıyaka Necip Halil Kartal Stadium ko 2-00pm
|Sat Mar 19
|Ozanköy SK
|v
|Denizli SK
|BTM
|Ozanköy Mustafa Özkayim Stadium ko 2-00pm
|Sat Mar 19
|Sadrazam Kayalar SK
|v
|Ortaköy SK
|BTM
|Lapta Şht Şevket Kadir Stadium ko 2-00pm
|Sun Mar 20
|Mağusa Türk Gücü
|v
|Türk Ocak
|SL
|Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium ko 2-00pm
|Sun Mar 20
|Doğan Türk Birliği
|v
|Mesarya SK ***
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium ko 2-00pm
|Sun Mar 20
|Esentepe KKSK
|v
|Düzkaya KOSK ***
|L1
|Esentepe Erdal Barut Stadium ko 2-00pm
|Sun Mar 20
|Geçitkale GBSK
|v
|Serdarlı
|BTM
|Geçitkale Stadium ko 2-00pm
|Sun Mar 20
|Yenierenköy ASK
|v
|Valdili TÇBSK ***
|BTM
|Yenierenköy Stadium ko 2-00pm
|Sat Mar 26
|Mağusa Türk Gücü
|v
|Girne Halk Evi
|SL
|Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium ko 3-30pm
|Sat Mar 26
|Merit Alsancak Yeşilova
|v
|Göçmenköy İYSK
|SL
|Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) ko 3-30pm
|Sat Mar 26
|Düzkaya KOSK
|v
|Bostancı Bağcıl SK
|L1
|Çatalköy Nihat Bağcier Stadium (behind Old Tempo Supermarket) ko 3-30pm
|Sat Mar 26
|L. Gençler Birliği SK
|v
|Yeniboğaziçi DSK ***
|L1
|Iskele Cumhuriyet Stadium ko 3-30pm
|Sat Mar 26
|Mehmetçik SK
|v
|Yenierenköy SK ***
|BTM
|Mehmetçik Stadium ko 3-30pm
|Sat Mar 26
|Geçitkale SK
|v
|Türkmenköy
|BTM
|Geçitkale Stadium ko 3-30pm
|Sun Mar 27
|Yenicamı AK
|v
|Binatlı YSK
|SL
|Lefkoşa Atatürk Stadium ko 3-30pm
|Sun Mar 27
|Türk Ocak
|v
|Yonpaş Dumlupınar YSK ***
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium ko 3-30pm
|Sun Mar 27
|Maraş GSK
|v
|Çetinkaya TSK
|L1
|Famağusta Necip Halil Kartal Stadium ko 3-30pm
|Sun Mar 27
|Tatlısu HOBSK
|v
|Ozanköy SK ***
|BTM
|Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stadium ko 11-00am
|Sun Mar 27
|Karaoğlanoğlu SK
|v
|Dikmen Gücü SK
|BTM
|Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) ko 11-00
|Sun Mar 27
|Sadrazam Kayalar SK
|v
|Doğancı SK
|BTM
|Lapta Şht Şevket Kadir Stadium ko 11-00am
Categories: Entertainment, Sport
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