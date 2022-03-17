Entertainment

Local Football Fixtures for 19/20/26 and 27 March

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By Richard Beale….

Below are “selected ” local football fixtures, for the next two weekends, which may be in Expats locations. Matches marked  *** are what I think are the “pick of the weekend” games.

MATCHES KICK OFF AS STATED

SL =  AKSA Super League.   LI = AKSA League 1.  BTM = BTM League (3rd division). 

Sat Mar 19 Girne Halk Evi v Yenicamı AK SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium ko2-00pm
Sat Mar 19 Maraş GSK v Mormeneşke GBSK L1 Famağusta Necip Halil Kartal Stadium ko2-00pm
Sat Mar 19 Karşıyaka ASK v China Bazaar Gençlik Gücü *** L1 Karşıyaka Necip Halil Kartal Stadium ko 2-00pm
Sat Mar 19 Ozanköy SK v Denizli SK BTM Ozanköy Mustafa Özkayim Stadium ko 2-00pm
Sat Mar 19 Sadrazam Kayalar SK v Ortaköy SK BTM Lapta Şht Şevket Kadir Stadium ko 2-00pm
Sun Mar 20 Mağusa Türk Gücü v Türk Ocak SL Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium ko 2-00pm
Sun Mar 20 Doğan Türk Birliği v Mesarya SK *** SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium ko 2-00pm
Sun Mar 20 Esentepe KKSK v Düzkaya KOSK *** L1 Esentepe Erdal Barut Stadium ko 2-00pm
Sun Mar 20 Geçitkale GBSK v Serdarlı BTM Geçitkale Stadium ko 2-00pm
Sun Mar 20 Yenierenköy ASK v Valdili TÇBSK *** BTM  Yenierenköy Stadium ko 2-00pm
Sat Mar 26 Mağusa Türk Gücü v Girne Halk Evi SL Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium ko 3-30pm
Sat Mar 26 Merit Alsancak Yeşilova v Göçmenköy İYSK SL Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) ko 3-30pm
Sat Mar 26 Düzkaya KOSK v Bostancı Bağcıl SK L1 Çatalköy Nihat Bağcier Stadium (behind Old Tempo Supermarket) ko 3-30pm
Sat Mar 26 L. Gençler Birliği SK v Yeniboğaziçi DSK *** L1 Iskele Cumhuriyet Stadium ko 3-30pm
Sat Mar 26 Mehmetçik SK v Yenierenköy SK *** BTM Mehmetçik Stadium ko 3-30pm
Sat Mar 26 Geçitkale SK v Türkmenköy BTM Geçitkale Stadium ko 3-30pm
Sun Mar 27 Yenicamı AK v Binatlı YSK SL Lefkoşa Atatürk Stadium ko 3-30pm
Sun Mar 27 Türk Ocak v Yonpaş Dumlupınar YSK *** SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium ko 3-30pm
Sun Mar 27 Maraş GSK v Çetinkaya TSK L1 Famağusta Necip Halil Kartal Stadium ko 3-30pm
Sun Mar 27 Tatlısu HOBSK v Ozanköy SK *** BTM Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stadium ko 11-00am
Sun Mar 27 Karaoğlanoğlu SK v Dikmen Gücü SK BTM Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) ko 11-00
Sun Mar 27 Sadrazam Kayalar SK v Doğancı SK BTM Lapta Şht Şevket Kadir Stadium ko 11-00am

Categories: Entertainment, Sport

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