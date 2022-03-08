Entertainment

Local Football Fixtures For March 12/13/15/16 and 19/20.

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By Richard Beale….

Below are “selected ” local football fixtures, for the next two weekends, which may be in Expats locations. Matches marked  *** are what I think are the “pick of the weekend” games.

ALL MATCHES KICK-OFF AT 2-00 PM UNLESS STATED.

SL =  AKSA Super League.   LI = AKSA League 1.  BTM = BTM League (3rd division). KC = Kıbrıs Cup Quarter Final, second leg.

Sat Mar 12 Yenicamı AK v Mağusa Türk Gücü *** SL Lefkoşa Atatürk Stadium
Sat Mar 12 Merit Alsancak Yeşilova v Cihangir GSK SL Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel)
Sat Mar 12 Yonpaş Dumlupınar v Hamitköy ŞHSK SL Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
Sat Nar 12 Düzkaya KOSK v Yeniboğaziçi DSK L1 Çatalköy Nihat Bağcier (Behind old Tempo Supermarket)
Sun Mar 13 Türk Ocak v Göçmenköy İHSK SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Sun Mar 13 L. Gençler Birliği SK v Çetinkaya TSK *** L1 İskele Cumhuriyet Stadium
Sun Mar 13 Çanakkale TŞK v Karşıyaka ASK L1 Famağusta Muharrem Döveç Stadium
Sun Mar 13 Lapta TBSK v Ozanköy SK*** BTM Lapta Şht Şevket Kadir Stad.ko 10-30am
Sun Mar 13 Tatlisu HOBSK v Doğancı SK BTM Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stad. ko 10-30am
Sun Mar 13 Karaoğlanoğlu v Sadrazam Kayalar BTM Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) ko 10-30am
Tues Mar 15 Mağusa Türk Gücü v Mesarya SK *** 1st leg1-1 KC Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
Wed Mar 16 Yonpaş Dumlupınar v Küçük Kaymaklı ***1st leg 0-3 KC Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
Wed Mar 16 Girne Halk Evi v Doğan Türk Birliği ***1st leg 2-6. KC Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Sat Mar 19 Girne Halk Evi v Yenicamı AK SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Sat Mar 19 Maraş GSK v Mormeneşke GBSK L1 Famağusta Necip Halil Kartal Stadium
Sat Mar 19 Karşıyaka ASK v China Bazaar Gençlik Gücü *** L1 Karşıyaka Necip Halil Kartal Stadium
Sat Mar 19 Ozanköy SK v Denizli SK BTM Ozanköy Mustafa Özkayim Stadium
Sat Mar 19 Sadrazam Kayalar SK v Ortaköy SK BTM Lapta Şht Şevket Kadir Stadium
Sun Mar 20 Mağusa Türk Gücü v Türk Ocak SL Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium
Sun Mar 20 Doğan Türk Birliği v Mesarya SK *** SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Sun Mar 20 Esentepe KKSK v Düzkaya KOSK *** L1 Esentepe Erdal Barut Stadium
Sun Mar 20 Geçitkale GBSK v Serdarlı BTM Geçitkale Stadium
Sun Mar 20 Yenierenköy ASK v Valdili TÇBSK *** BTM  Yenierenköy Stadium

Categories: Entertainment, Sport

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