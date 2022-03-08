Local Football Fixtures For March 12/13/15/16 and 19/20.

By Richard Beale….
Below are “selected ” local football fixtures, for the next two weekends, which may be in Expats locations. Matches marked *** are what I think are the “pick of the weekend” games.
ALL MATCHES KICK-OFF AT 2-00 PM UNLESS STATED.
SL = AKSA Super League. LI = AKSA League 1. BTM = BTM League (3rd division). KC = Kıbrıs Cup Quarter Final, second leg.
|Sat Mar 12
|Yenicamı AK
|v
|Mağusa Türk Gücü ***
|SL
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Sat Mar 12
|Merit Alsancak Yeşilova
|v
|Cihangir GSK
|SL
|Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel)
|Sat Mar 12
|Yonpaş Dumlupınar
|v
|Hamitköy ŞHSK
|SL
|Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
|Sat Nar 12
|Düzkaya KOSK
|v
|Yeniboğaziçi DSK
|L1
|Çatalköy Nihat Bağcier (Behind old Tempo Supermarket)
|Sun Mar 13
|Türk Ocak
|v
|Göçmenköy İHSK
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sun Mar 13
|L. Gençler Birliği SK
|v
|Çetinkaya TSK ***
|L1
|İskele Cumhuriyet Stadium
|Sun Mar 13
|Çanakkale TŞK
|v
|Karşıyaka ASK
|L1
|Famağusta Muharrem Döveç Stadium
|Sun Mar 13
|Lapta TBSK
|v
|Ozanköy SK***
|BTM
|Lapta Şht Şevket Kadir Stad.ko 10-30am
|Sun Mar 13
|Tatlisu HOBSK
|v
|Doğancı SK
|BTM
|Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stad. ko 10-30am
|Sun Mar 13
|Karaoğlanoğlu
|v
|Sadrazam Kayalar
|BTM
|Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) ko 10-30am
|Tues Mar 15
|Mağusa Türk Gücü
|v
|Mesarya SK *** 1st leg1-1
|KC
|Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
|Wed Mar 16
|Yonpaş Dumlupınar
|v
|Küçük Kaymaklı ***1st leg 0-3
|KC
|Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
|Wed Mar 16
|Girne Halk Evi
|v
|Doğan Türk Birliği ***1st leg 2-6.
|KC
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sat Mar 19
|Girne Halk Evi
|v
|Yenicamı AK
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sat Mar 19
|Maraş GSK
|v
|Mormeneşke GBSK
|L1
|Famağusta Necip Halil Kartal Stadium
|Sat Mar 19
|Karşıyaka ASK
|v
|China Bazaar Gençlik Gücü ***
|L1
|Karşıyaka Necip Halil Kartal Stadium
|Sat Mar 19
|Ozanköy SK
|v
|Denizli SK
|BTM
|Ozanköy Mustafa Özkayim Stadium
|Sat Mar 19
|Sadrazam Kayalar SK
|v
|Ortaköy SK
|BTM
|Lapta Şht Şevket Kadir Stadium
|Sun Mar 20
|Mağusa Türk Gücü
|v
|Türk Ocak
|SL
|Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium
|Sun Mar 20
|Doğan Türk Birliği
|v
|Mesarya SK ***
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sun Mar 20
|Esentepe KKSK
|v
|Düzkaya KOSK ***
|L1
|Esentepe Erdal Barut Stadium
|Sun Mar 20
|Geçitkale GBSK
|v
|Serdarlı
|BTM
|Geçitkale Stadium
|Sun Mar 20
|Yenierenköy ASK
|v
|Valdili TÇBSK ***
|BTM
|Yenierenköy Stadium
Categories: Entertainment, Sport
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