Local Football Fixtures For March 5/6/8/9 and 12/13/15/16

By Richard Beale….

Below are “selected ” local football fixtures, for the next two weekends, which may be in Expats locations. Matches marked *** are what I think are the “pick of the weekend” games.

ALL MATCHES KICK-OFF AT 2-00 PM UNLESS STATED.

SL = AKSA Super League. LI = AKSA League 1. BTM = BTM League (3rd division). KC = Kıbrıs Cup Quarter Final, second leg.

Sat Mar 5 Mağusa Türk Gücü v Küçük Kaymaklı TSK SL Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium Sat Mar 5 Girne Halk Evi v Mesarya SK SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium Sat Nar 5 Yenicamı AK v Türk Ocak SL Lefkoşa Atatürk Stadium Sat Mar 5 Esentepe v China Bazaar Gençlik Gücü *** L1 Esentepe Erdal Barut Stadium Sun Mar 6 Doğan Türk Birliği v Baf Ülkü Yurdu SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium Sun Mar 6 Maraş v L.Gençler Birliği L1 Famağusta Maraş Necip Halil Kartal St. Sun Mar 6 Karşıyaka v SFC Dörtyol SK *** L1 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadium Sun Mar 6 Lapta TBSK v Doğancı SK BTM Lapta Şht Şevket Kadir Stad. 10-30am ko Sun Mar 6 Tatlisu HOBSK v Karaoğlanoğlu SK *** BTM Beylerbeyi Dr Özsoy Stad, 10-30am ko Tues Mar 8 Geçitkale v Mehmetçik TCBSK BTM Geçitkale Stadium. Tues Mar 8 1461 İskele Trabzon v Akova Vurdu TÇB *** BTM İskele Cumhuriyet Stadium Wed Mar 9 Ozanköy SK v Yılmazköy SK BTM Ozanköy Mustafa Özkayım Stad .ko 10-30 Wed Mar 9 Karaoğlanoğlu v Tüfekçi Ortaköy SK BTM Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) ko 10-30am Wed Mar 9 Sadrazam Kayalar v Tatlisu HOBSK BTM Lapta Şht Şevket Kadir Stad .ko 10-30am

Sat Mar 12 Yenicamı AK v Mağusa Türk Gücü *** SL Lefkoşa Atatürk Stadium Sat Mar 12 Merit Alsancak Yeşilova v Cihangir GSK SL Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) Sat Mar 12 Yonpaş Dumlupınar v Hamitköy ŞHSK SL Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium Sat Nar 12 Düzkaya KOSK v Yeniboğaziçi DSK L1 Çatalköy Nihat Bağcier (Behind old Tempo Supermarket) Sun Mar 13 Türk Ocak v Göçmenköy İHSK SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium Sun Mar 13 L. Gençler Birliği SK v Çetinkaya TSK *** L1 İskele Cumhuriyet Stadium Sun Mar 13 Çanakkale TŞK v Karşıyaka ASK L1 Famağusta Muharrem Döveç Stadium Sun Mar 13 Lapta TBSK v Ozanköy SK *** BTM Lapta Şht Şevket Kadir Stad .ko 10-30am Sun Mar 13 Tatlisu HOBSK v Doğancı SK BTM Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stad. ko 10-30am Sun Mar 13 Karaoğlanoğlu v Sadrazam Kayalar BTM Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) ko 10-30am Tues Mar 15 Mağusa Türk Gücü v Mesarya SK *** 1st leg1-1 KC Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium Wed Mar 16 Yonpaş Dumlupınar v Küçük Kaymaklı ***1st leg 0-3 KC Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium Wed Mar 16 Girne Halk Evi v Doğan Türk Birliği ***1st leg 2-6. KC Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium