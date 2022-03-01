Entertainment

Local Football Fixtures For March 5/6/8/9 and 12/13/15/16

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By Richard Beale….

Below are “selected ” local football fixtures, for the next two weekends, which may be in Expats locations. Matches marked  *** are what I think are the “pick of the weekend” games.

ALL MATCHES KICK-OFF AT 2-00 PM UNLESS STATED.

SL =  AKSA Super League.   LI = AKSA League 1.  BTM = BTM League (3rd division). KC = Kıbrıs Cup Quarter Final, second leg.

Sat Mar 5 Mağusa Türk Gücü v Küçük Kaymaklı TSK SL Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
Sat Mar 5 Girne Halk Evi v Mesarya SK SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Sat Nar 5 Yenicamı AK v Türk Ocak SL Lefkoşa Atatürk Stadium
Sat Mar 5 Esentepe  China Bazaar Gençlik Gücü ***  L1 Esentepe Erdal Barut Stadium 
Sun Mar 6 Doğan Türk Birliği  Baf Ülkü Yurdu  SL  Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Sun Mar 6 Maraş   L.Gençler Birliği  L1  Famağusta Maraş Necip Halil Kartal St. 
Sun Mar 6 Karşıyaka   SFC Dörtyol SK ***  L1  Karşıyaka Ergin Şahdur Stadium 
Sun Mar 6 Lapta TBSK  Doğancı SK  BTM  Lapta Şht Şevket Kadir Stad. 10-30am ko
Sun Mar 6 Tatlisu HOBSK  Karaoğlanoğlu SK ***  BTM Beylerbeyi Dr Özsoy Stad, 10-30am ko
Tues Mar 8 Geçitkale  v Mehmetçik TCBSK BTM Geçitkale Stadium.
Tues Mar 8 1461 İskele Trabzon v Akova Vurdu TÇB*** BTM İskele Cumhuriyet Stadium
Wed Mar 9 Ozanköy SK v Yılmazköy SK BTM  Ozanköy Mustafa Özkayım Stad.ko 10-30
Wed Mar 9 Karaoğlanoğlu v Tüfekçi Ortaköy SK BTM Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) ko 10-30am
Wed Mar 9 Sadrazam Kayalar v Tatlisu HOBSK BTM Lapta Şht Şevket Kadir Stad.ko 10-30am
Sat Mar 12 Yenicamı AK v Mağusa Türk Gücü *** SL Lefkoşa Atatürk Stadium
Sat Mar 12 Merit Alsancak Yeşilova v Cihangir GSK SL Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel)
Sat Mar 12 Yonpaş Dumlupınar v Hamitköy ŞHSK SL Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
Sat Nar 12 Düzkaya KOSK v Yeniboğaziçi DSK L1 Çatalköy Nihat Bağcier (Behind old Tempo Supermarket)
Sun Mar 13 Türk Ocak v Göçmenköy İHSK SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Sun Mar 13 L. Gençler Birliği SK v Çetinkaya TSK *** L1 İskele Cumhuriyet Stadium
Sun Mar 13 Çanakkale TŞK v Karşıyaka ASK L1 Famağusta Muharrem Döveç Stadium
Sun Mar 13 Lapta TBSK v Ozanköy SK*** BTM Lapta Şht Şevket Kadir Stad.ko 10-30am
Sun Mar 13 Tatlisu HOBSK v Doğancı SK BTM Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stad. ko 10-30am
Sun Mar 13 Karaoğlanoğlu v Sadrazam Kayalar BTM Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) ko 10-30am
Tues Mar 15 Mağusa Türk Gücü v Mesarya SK *** 1st leg1-1 KC Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
Wed Mar 16 Yonpaş Dumlupınar v Küçük Kaymaklı ***1st leg 0-3 KC Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
Wed Mar 16 Girne Halk Evi v Doğan Türk Birliği ***1st leg 2-6. KC Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium

Categories: Entertainment, Sport

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