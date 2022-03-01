Local Football Fixtures For March 5/6/8/9 and 12/13/15/16

By Richard Beale….
Below are “selected ” local football fixtures, for the next two weekends, which may be in Expats locations. Matches marked *** are what I think are the “pick of the weekend” games.
ALL MATCHES KICK-OFF AT 2-00 PM UNLESS STATED.
SL = AKSA Super League. LI = AKSA League 1. BTM = BTM League (3rd division). KC = Kıbrıs Cup Quarter Final, second leg.
|Sat Mar 5
|Mağusa Türk Gücü
|v
|Küçük Kaymaklı TSK
|SL
|Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
|Sat Mar 5
|Girne Halk Evi
|v
|Mesarya SK
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sat Nar 5
|Yenicamı AK
|v
|Türk Ocak
|SL
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Sat Mar 5
|Esentepe
|v
|China Bazaar Gençlik Gücü ***
|L1
|Esentepe Erdal Barut Stadium
|Sun Mar 6
|Doğan Türk Birliği
|v
|Baf Ülkü Yurdu
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sun Mar 6
|Maraş
|v
|L.Gençler Birliği
|L1
|Famağusta Maraş Necip Halil Kartal St.
|Sun Mar 6
|Karşıyaka
|v
|SFC Dörtyol SK ***
|L1
|Karşıyaka Ergin Şahdur Stadium
|Sun Mar 6
|Lapta TBSK
|v
|Doğancı SK
|BTM
|Lapta Şht Şevket Kadir Stad. 10-30am ko
|Sun Mar 6
|Tatlisu HOBSK
|v
|Karaoğlanoğlu SK ***
|BTM
|Beylerbeyi Dr Özsoy Stad, 10-30am ko
|Tues Mar 8
|Geçitkale
|v
|Mehmetçik TCBSK
|BTM
|Geçitkale Stadium.
|Tues Mar 8
|1461 İskele Trabzon
|v
|Akova Vurdu TÇB***
|BTM
|İskele Cumhuriyet Stadium
|Wed Mar 9
|Ozanköy SK
|v
|Yılmazköy SK
|BTM
|Ozanköy Mustafa Özkayım Stad.ko 10-30
|Wed Mar 9
|Karaoğlanoğlu
|v
|Tüfekçi Ortaköy SK
|BTM
|Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) ko 10-30am
|Wed Mar 9
|Sadrazam Kayalar
|v
|Tatlisu HOBSK
|BTM
|Lapta Şht Şevket Kadir Stad.ko 10-30am
|Sat Mar 12
|Yenicamı AK
|v
|Mağusa Türk Gücü ***
|SL
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Sat Mar 12
|Merit Alsancak Yeşilova
|v
|Cihangir GSK
|SL
|Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel)
|Sat Mar 12
|Yonpaş Dumlupınar
|v
|Hamitköy ŞHSK
|SL
|Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
|Sat Nar 12
|Düzkaya KOSK
|v
|Yeniboğaziçi DSK
|L1
|Çatalköy Nihat Bağcier (Behind old Tempo Supermarket)
|Sun Mar 13
|Türk Ocak
|v
|Göçmenköy İHSK
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sun Mar 13
|L. Gençler Birliği SK
|v
|Çetinkaya TSK ***
|L1
|İskele Cumhuriyet Stadium
|Sun Mar 13
|Çanakkale TŞK
|v
|Karşıyaka ASK
|L1
|Famağusta Muharrem Döveç Stadium
|Sun Mar 13
|Lapta TBSK
|v
|Ozanköy SK***
|BTM
|Lapta Şht Şevket Kadir Stad.ko 10-30am
|Sun Mar 13
|Tatlisu HOBSK
|v
|Doğancı SK
|BTM
|Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stad. ko 10-30am
|Sun Mar 13
|Karaoğlanoğlu
|v
|Sadrazam Kayalar
|BTM
|Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) ko 10-30am
|Tues Mar 15
|Mağusa Türk Gücü
|v
|Mesarya SK *** 1st leg1-1
|KC
|Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
|Wed Mar 16
|Yonpaş Dumlupınar
|v
|Küçük Kaymaklı ***1st leg 0-3
|KC
|Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
|Wed Mar 16
|Girne Halk Evi
|v
|Doğan Türk Birliği ***1st leg 2-6.
|KC
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Categories: Entertainment, Sport
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