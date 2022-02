Local Football Fixtures For February 5/6/8/9/12 And 13.

By Richard Beale….

All the local TRNC Leagues are back in action plus the second round of the Kıbrıs Cup, below are some selected matches in probable ex-pat locations.

ALL MATCHES KİCK OFF AT 2-00PM UNLESS STATED.

SL = AKSA Super League. LI = AKSA League 1. BTM = BTM League (3rd division). KC -Kıbrıs Cup.

Sat Feb 5 Girne Halk Evi v Yonpaş Dumlupınar SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium Sat Feb 5 L. Gençler Birliği SK v Düzkaya KOSK L1 İskele Cumhuriyet Stadium Sat Feb 5 Maraş GSK v C. B. Gençlik Gücü L1 Famağusta Necip Halil Kartal Stadium Sat Feb 5 Yenierenköy SK v Geçitkale GSK BTM Yenierenköy Stadium Sat Feb 5 Lapta TBSK v Tatlısu HOBSK BTM Lapta Şht Şevket Kadir Stadium 10-30 am kick off Sun Feb 6 Mağusa Türk Gücü v Merit Alsancak Yeşilova SK SL Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium Sun Feb 6 Doğan Türk Birliği v Hamitköy ŞHSK SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium Sun Feb 6 Esentepe KKSK v Bostancı Bağcil SK L1 Esentepe Erdal Barut Stadium Sun Feb 6 1461 İskele Trabzon v Türkmenköy ASK BTM İskele Cumhuriyet Stadium 10-30 am ko Sun Feb 6 Ozanköy SK v Sadrazam Kayalar SK BTM Ozanköy Mustafa Özkayım Stadium 10-30 am kick off Tues Feb 8 Girne Halk Evi v Lefke TSK KC Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium 1-00pm kick off Wed Feb 9 Doğan Türk Birliği v Merit Alsancak Yeşilova SK KC Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium 1-00 pm kick off Wed Feb 9 Yonpaş Dumlupınar v Göçmenköy İYSK KC Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium Sat Feb 12 Merit Alsancak Yeşilova SK v Girne Halk Evi SL Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) Sat Feb 12 Düzkaya KOSK v İncirli SK L1 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadium (behind Tempo Supermarket) Sat Feb 12 Çanakkale TSK v Miracle Değirmenlik L1 Famağusta Canbulat Stadium Sun Feb 13 Türk Ocak v Cihangir GSK SL Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium Sun Feb 13 Yonpaş Dumlupınar v Binatlı SL Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium Sun Feb 13 Karşıyaka ASK v Esentepe KKSK L1 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadium