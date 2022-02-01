Local Football Fixtures For February 5/6/8/9/12 And 13.

By Richard Beale….
All the local TRNC Leagues are back in action plus the second round of the Kıbrıs Cup, below are some selected matches in probable ex-pat locations.
ALL MATCHES KİCK OFF AT 2-00PM UNLESS STATED.
SL = AKSA Super League. LI = AKSA League 1. BTM = BTM League (3rd division). KC -Kıbrıs Cup.
|Sat Feb 5
|Girne Halk Evi
|v
|Yonpaş Dumlupınar
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sat Feb 5
|L. Gençler Birliği SK
|v
|Düzkaya KOSK
|L1
|İskele Cumhuriyet Stadium
|Sat Feb 5
|Maraş GSK
|v
|C. B. Gençlik Gücü
|L1
|Famağusta Necip Halil Kartal Stadium
|Sat Feb 5
|Yenierenköy SK
|v
|Geçitkale GSK
|BTM
|Yenierenköy Stadium
|Sat Feb 5
|Lapta TBSK
|v
|Tatlısu HOBSK
|BTM
|Lapta Şht Şevket Kadir Stadium 10-30 am kick off
|Sun Feb 6
|Mağusa Türk Gücü
|v
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|SL
|Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
|Sun Feb 6
|Doğan Türk Birliği
|v
|Hamitköy ŞHSK
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sun Feb 6
|Esentepe KKSK
|v
|Bostancı Bağcil SK
|L1
|Esentepe Erdal Barut Stadium
|Sun Feb 6
|1461 İskele Trabzon
|v
|Türkmenköy ASK
|BTM
|İskele Cumhuriyet Stadium 10-30 am ko
|Sun Feb 6
|Ozanköy SK
|v
|Sadrazam Kayalar SK
|BTM
|Ozanköy Mustafa Özkayım Stadium 10-30 am kick off
|Tues Feb 8
|Girne Halk Evi
|v
|Lefke TSK
|KC
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium 1-00pm kick off
|Wed Feb 9
|Doğan Türk Birliği
|v
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|KC
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium 1-00 pm kick off
|Wed Feb 9
|Yonpaş Dumlupınar
|v
|Göçmenköy İYSK
|KC
|Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
|Sat Feb 12
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|v
|Girne Halk Evi
|SL
|Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel)
|Sat Feb 12
|Düzkaya KOSK
|v
|İncirli SK
|L1
|Çatalköy Nihat Bağcıer Stadium (behind Tempo Supermarket)
|Sat Feb 12
|Çanakkale TSK
|v
|Miracle Değirmenlik
|L1
|Famağusta Canbulat Stadium
|Sun Feb 13
|Türk Ocak
|v
|Cihangir GSK
|SL
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Sun Feb 13
|Yonpaş Dumlupınar
|v
|Binatlı
|SL
|Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium
|Sun Feb 13
|Karşıyaka ASK
|v
|Esentepe KKSK
|L1
|Karşıyaka Ergin Şahdur Stadium
Categories: Entertainment, Sport
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