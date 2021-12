Local Football Fixtures For Weekend December 17/18 and 19.

By Richard Beale…..

With the CyprusScene Enewspaper currently suspended due to health issues below are selected football fixtures for this weekend.

The matches chosen are in areas where there are ex pats locations.

SL =AKSA Super League: L1=AKSA League 1 ; BTM = Iktisatbank BTM League

Dec 17 Türk Ocak v Doğan Türk Birliği SL 6-00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium Dec18 Karaoğlanoğlu v Lapta TSK BTM 10-30 Orhan Dural Stadium (behind Mountain View Hotel) Dec 18 1461 İskele Trabzon v Serdarli GB BTM 10-30 İskele Cumhuriyet Stadium Dec 18 Girne Halk Evi v Cihangir SL 2-00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium Dec 19 Tatlısu HOBSK v Denizli SK BTM 10-30 Beylerbeyi Dr Ali Özsoy Stadium Dec 19 Sadrazam Kayalar v Yılmazköy SK BTM 10-30 Lapta Şht Şevket Kadir Stadium Dec 19 Mağusa Türk Gücü v Hamitköy ŞHSK SL 2-00 Famağusta Dr Fazıl Kücük Stadium Dec 19 Düzkaya KOSK v Görneç KSK L1 2-00 Nihat Bağcier Stadium (behind old Çatalköy Tempo Supermarket) Dec 19 L. Gençler Birliği v Çanakkale L1 2-00 İskele Cumhuriyet Stadium Dec 19 Maraş v Karşıyaka ASK L1 2-00 Famağusta Necip Halil Kartal Stadium.

SUPPORT YOUR LOCAL FOOTBALL