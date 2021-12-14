Entertainment

AKSA Super League and League 1 Fixtures for December 17/18/19.

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By Richard Beale….

Week 14: Below are the AKSA Super League and League 1 fixtures for weekend December 17/18 and 19.

The matches in “red” are games I consider to be the “top picks” of the weekend.

ALL MATCHES KICK OFF AT 2-00PM (except where indicated) – ENJOY and SUPPORT LOCAL FOOTBALL.

AKSA SUPER LEAGUE

Dec 17 Türk Ocak v Doğan Türk Birliği Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium 6-00pm
Dec 18 Küçük Kaymaklı TSK v Yonpaş Dumlupınar Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadium
Dec 18 Girne Halk Evi v Cihangir GSK Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
Dec 18 Binatlı YSK v Gönyeli SK Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
Dec 18 Mesarya SK v Merit Alsancak Yeşilova SK Paşaköy 100 yıl Stadium
Dec 19 Yenicamı AK v Göçmenköy İYSK Lefkoşa Atatürk Stad.
Dec 19 Mağusa Türk Gücü v Hamitköy ŞHSK Gazımağusa Dr Fazıl Küçük Stadium
Dec 19 Lefke TSK v Baf Ülkü Yurdu Lefke 16 Ağustos Stad.

AKSA LEAGUE 1

Dec 18 Çetinkaya TSK v Bostancı Bağcıl SK Lefkoşa Atatürk Stad.
Dec 18 Mormeneşke GBSK v Yeniboğaziçi DSK Cemal Balses Stadium
Dec 18 İncirli SK v SFC Dörtyol İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadium
Dec 18 Miracle Değirmenlik SK v Esentepe KKSK Sadık Cemil Stadium
Dec 19 Düzkaya KOSK v Görneç KSK Çatalköy Nıhat Bağcıer Stadium
Dec 19 Yalova SK v China Bazaar Gençlik Gücü Bostancı Tahsın Mertekçi Stadium
Dec 19 L. Gençler Birliği SK v Çanakkale TSK İskele Cumhuriyet Stad
Dec 19 Maraş GSK v Karşıyaka ASK Maraş Necip Halil Kartal Stadium.

Categories: Entertainment, Sport

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