AKSA Super League and League 1 Fixtures for December 17/18/19.

By Richard Beale….
Week 14: Below are the AKSA Super League and League 1 fixtures for weekend December 17/18 and 19.
The matches in “red” are games I consider to be the “top picks” of the weekend.
ALL MATCHES KICK OFF AT 2-00PM (except where indicated) – ENJOY and SUPPORT LOCAL FOOTBALL.
AKSA SUPER LEAGUE
|Dec 17
|Türk Ocak
|v
|Doğan Türk Birliği
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium 6-00pm
|Dec 18
|Küçük Kaymaklı TSK
|v
|Yonpaş Dumlupınar
|Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadium
|Dec 18
|Girne Halk Evi
|v
|Cihangir GSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Dec 18
|Binatlı YSK
|v
|Gönyeli SK
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
|Dec 18
|Mesarya SK
|v
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|Paşaköy 100 yıl Stadium
|Dec 19
|Yenicamı AK
|v
|Göçmenköy İYSK
|Lefkoşa Atatürk Stad.
|Dec 19
|Mağusa Türk Gücü
|v
|Hamitköy ŞHSK
|Gazımağusa Dr Fazıl Küçük Stadium
|Dec 19
|Lefke TSK
|v
|Baf Ülkü Yurdu
|Lefke 16 Ağustos Stad.
AKSA LEAGUE 1
|Dec 18
|Çetinkaya TSK
|v
|Bostancı Bağcıl SK
|Lefkoşa Atatürk Stad.
|Dec 18
|Mormeneşke GBSK
|v
|Yeniboğaziçi DSK
|Cemal Balses Stadium
|Dec 18
|İncirli SK
|v
|SFC Dörtyol
|İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadium
|Dec 18
|Miracle Değirmenlik SK
|v
|Esentepe KKSK
|Sadık Cemil Stadium
|Dec 19
|Düzkaya KOSK
|v
|Görneç KSK
|Çatalköy Nıhat Bağcıer Stadium
|Dec 19
|Yalova SK
|v
|China Bazaar Gençlik Gücü
|Bostancı Tahsın Mertekçi Stadium
|Dec 19
|L. Gençler Birliği SK
|v
|Çanakkale TSK
|İskele Cumhuriyet Stad
|Dec 19
|Maraş GSK
|v
|Karşıyaka ASK
|Maraş Necip Halil Kartal Stadium.
Categories: Entertainment, Sport
Leave a Reply