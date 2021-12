Local Football League Fixtures for 4th/5th December

By Richard Beale….

Below are the football fixtures for both the AKSA SUPER LEAGUE and AKSA LEAGUE 1.

The matches in red are games I think are the “Pick of the Weekend”.

ALL MATCHES KICK OFF 2-00pm (unless indicated) – SUPPORT LOCAL FOOTBALL.

AKSA SUPER LEAGUE

Dec 4 Yenicamı AK v Cihangir GSK Lefkoşa Atatürk Stadium Dec 4 Türk Ocak v Binatlı YSK Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium Dec 4 Lefke TSK v Yonpaş Dumlupınar 16 Ağustos Stadium Dec 4 Mesarya SK v Göçmenköy İYSK Paşaköy 100 yıl Stadium Dec 5 Mağusa Türk Gücü v Gönyeli SK Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium Dec 5 Küçük Kaymaklı TSK v Hamitköy ŞHSK Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadium Dec 5 Girne Halk Evi v Doğan Türk Birliği Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium Dec 5 Baf Ülkü Yurdu v Merit Alsancak Yeşilova TSK Güzelyurt Üner Berkalp Stadium

AKSA LEAGUE 1

Dec 4 Yalova SK v Dörtyol SK Bostancı Tashin Mertekçi St Dec 4 Mormeneşke GBSK v Miracle Degirmenlik Cemal Balses Stadium Dec 4 L. Gençler Birliği SK v Karşıyaka ASK İskele Cumhuriyet Stadium Dec 4 Maraş GBSK v Esentepe KKSK Maraş Necip Halil Kartal St Dec 5 Çetinkaya TSK v Yeniboğaziçi DSK Lefkoşa Atatürk Stadium Dec 5 Düzkaya KOSK v Çanakkale TSK Çatalköy Nihat Bağcier Stad Dec 5 Görneç KSK v China Bazaar Gençlik Gücü TSK Gorneç Üç Şehitler Stadium Dec 5 İncirli SK v Bostancı Bağcıl Hüseyin Altıncıoğlu Stadıum

