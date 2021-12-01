Local Football League Fixtures for 4th/5th December

By Richard Beale….
Below are the football fixtures for both the AKSA SUPER LEAGUE and AKSA LEAGUE 1.
The matches in red are games I think are the “Pick of the Weekend”.
ALL MATCHES KICK OFF 2-00pm (unless indicated) – SUPPORT LOCAL FOOTBALL.
AKSA SUPER LEAGUE
|Dec 4
|Yenicamı AK
|v
|Cihangir GSK
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Dec 4
|Türk Ocak
|v
|Binatlı YSK
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Dec 4
|Lefke TSK
|v
|Yonpaş Dumlupınar
|16 Ağustos Stadium
|Dec 4
|Mesarya SK
|v
|Göçmenköy İYSK
|Paşaköy 100 yıl Stadium
|Dec 5
|Mağusa Türk Gücü
|v
|Gönyeli SK
|Famağusta Dr Fazıl Küçük Stadium
|Dec 5
|Küçük Kaymaklı TSK
|v
|Hamitköy ŞHSK
|Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadium
|Dec 5
|Girne Halk Evi
|v
|Doğan Türk Birliği
|Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadium
|Dec 5
|Baf Ülkü Yurdu
|v
|Merit Alsancak Yeşilova TSK
|Güzelyurt Üner Berkalp Stadium
AKSA LEAGUE 1
|Dec 4
|Yalova SK
|v
|Dörtyol SK
|Bostancı Tashin Mertekçi St
|Dec 4
|Mormeneşke GBSK
|v
|Miracle Degirmenlik
|Cemal Balses Stadium
|Dec 4
|L. Gençler Birliği SK
|v
|Karşıyaka ASK
|İskele Cumhuriyet Stadium
|Dec 4
|Maraş GBSK
|v
|Esentepe KKSK
|Maraş Necip Halil Kartal St
|Dec 5
|Çetinkaya TSK
|v
|Yeniboğaziçi DSK
|Lefkoşa Atatürk Stadium
|Dec 5
|Düzkaya KOSK
|v
|Çanakkale TSK
|Çatalköy Nihat Bağcier Stad
|Dec 5
|Görneç KSK
|v
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|Gorneç Üç Şehitler Stadium
|Dec 5
|İncirli SK
|v
|Bostancı Bağcıl
|Hüseyin Altıncıoğlu Stadıum
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Categories: Entertainment, Sport
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