Entertainment

Local Football Results and League Tables to 14th November 2021

By on ( Leave a comment )

By Richard Beale….

Week 9: In the AKSA SUPER LEAGUE Gönyeli lead Merit Alsancak by just a point. Gönyeli and Alsancak both winning while early season League leaders Cihangir challenge seems to be fading  as they lost 0-1 at home to Lefke.

In the AKSA League 1  L.Gençler Birliği lost 1-0 at Yeniboğaziçi and Çetinkaya took advantage of that slip taking over the leadership after beating Maraş 4-0. In form Karışyaka move up to 3rd place after thrashing bottom club Görneç 5-1.

AKSA SUPER LEAGUE RESULTS

Binatlı YSK 1-1 Yenicamı AK
Cihangir ASK 0-1 Lefke
Doğan Türk Birliği 0-0 Küçük Kaymaklı TSK
Girne Halk Evi 1-4 Mağusa Türk Gücü
Göçmenköy İYSK 1-2 Merit Alsancak Yeşilova SK
Gönyeli SK 2-0 Mesarya SK
Hamitkoy ŞHSK 2-0 Baf Ülkü Yurdu
Yonpaş Dumlupınar 0-1 Türk Ocak

AKSA LEAGUE 1 RESULTS

Bostancı Bağcıl SK 1-0 Düzkaya KOSK
Çanakkale TSK 0-1 Mormeneşke GBSK
Çetinkaya TSK 4-0 Maraş GSK
Dörtyol SK 0-2 China Bazaar Gençlik Gücü
Esentepe KKSK 3-2 Yalova SK
Karşıyaka ASK 5-1 Görneç KSK
Miracle Değirmenlik 2-0 İncirli SK

AKSA SUPER LEAGUE TABLE

   Total Team Results

 P

W

D

L

GS

GA

GD

PTS 
1. Gönyeli SK

9

6

2

1

13

6

7

20
2. Merit Alsancak Yeşilova SK

9

5

4

0

24

14

10

19
3. Lefke TSK

9

5

3

1

14

10

4

18
4. Mağusa Türk Gücü

9

5

1

3

24

12

12

16
5. Doğan Türk Birliği

9

4

3

2

17

11

6

15
6. Cihangir GSK

9

4

3

2

16

11

5

15
7. Küçük Kaymaklı TSK

9

4

3

2

10

5

5

15
8. Yonpaş Dumlupınar TSK

9

4

2

3

14

12

2

14
9. Mesarya SK

9

4

1

4

8

7

1

13
10. Türk Ocağı Limasol

9

3

3

3

10

10

0

12
11. Göçmenköy İYSK

9

3

2

4

12

15

-3

11
12. Yenicami AK

9

1

5

3

11

12

-1

8
13. Hamitköy ŞHSK

9

2

2

5

10

13

-3

8
14. Binatlı YSK

9

1

2

6

7

19

-12

5
15. Girne Halk Evi

9

1

1

7

8

24

-16

4
16. Baf Ülkü Yurdu

9

0

3

6

6

23

-17

3

AKSA LEAGUE 1 TABLE

   Total Team Results

W

D

L

GS

GA

GD

PTS 
1. Çetinkaya TSK

9

7

0

2

21

7

14

21
2. L. Gençler Birliği SK

9

7

0

2

14

7

7

21
3. Karşıyaka ASK

9

6

2

1

27

13

14

20
4. Miracle Değirmenlik SK

9

6

1

2

14

8

6

19
5. Dörtyol SK

9

5

3

1

21

10

11

18
6. China Bazaar Gençlik Gücü TSK

9

4

2

3

13

10

3

14
7. Yeniboğaziçi DSK

9

3

4

2

12

11

1

13
8. Yalova SK

9

3

2

4

11

11

0

11
9. Esentepe KKSK

9

3

2

4

12

13

-1

11
10. İncirli SK

9

3

2

4

13

15

-2

11
11. Maraş GSK

9

3

2

4

10

13

-3

11
12. Mormenekşe GBSK

9

2

5

2

7

13

-6

11
13. Düzkaya KOSK

9

2

1

6

5

14

-9

7
14. Bostancı Bağcıl SK

9

2

1

6

3

14

-11

7
15. Çanakkale TSK

9

1

2

6

10

19

-9

5
16. Görneç KSK

9

0

1

8

7

22

-15

1

Categories: Entertainment, Sport

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.