Local Football Results and League Tables to 14th November 2021

By Richard Beale….
Week 9: In the AKSA SUPER LEAGUE Gönyeli lead Merit Alsancak by just a point. Gönyeli and Alsancak both winning while early season League leaders Cihangir challenge seems to be fading as they lost 0-1 at home to Lefke.
In the AKSA League 1 L.Gençler Birliği lost 1-0 at Yeniboğaziçi and Çetinkaya took advantage of that slip taking over the leadership after beating Maraş 4-0. In form Karışyaka move up to 3rd place after thrashing bottom club Görneç 5-1.
AKSA SUPER LEAGUE RESULTS
|Binatlı YSK
|1-1
|Yenicamı AK
|Cihangir ASK
|0-1
|Lefke
|Doğan Türk Birliği
|0-0
|Küçük Kaymaklı TSK
|Girne Halk Evi
|1-4
|Mağusa Türk Gücü
|Göçmenköy İYSK
|1-2
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|Gönyeli SK
|2-0
|Mesarya SK
|Hamitkoy ŞHSK
|2-0
|Baf Ülkü Yurdu
|Yonpaş Dumlupınar
|0-1
|Türk Ocak
AKSA LEAGUE 1 RESULTS
|Bostancı Bağcıl SK
|1-0
|Düzkaya KOSK
|Çanakkale TSK
|0-1
|Mormeneşke GBSK
|Çetinkaya TSK
|4-0
|Maraş GSK
|Dörtyol SK
|0-2
|China Bazaar Gençlik Gücü
|Esentepe KKSK
|3-2
|Yalova SK
|Karşıyaka ASK
|5-1
|Görneç KSK
|Miracle Değirmenlik
|2-0
|İncirli SK
AKSA SUPER LEAGUE TABLE
|Total Team Results
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
PTS
|1.
|Gönyeli SK
|
9
|
6
|
2
|
1
|
13
|
6
|
7
|
20
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|
9
|
5
|
4
|
0
|
24
|
14
|
10
|
19
|3.
|Lefke TSK
|
9
|
5
|
3
|
1
|
14
|
10
|
4
|
18
|4.
|Mağusa Türk Gücü
|
9
|
5
|
1
|
3
|
24
|
12
|
12
|
16
|5.
|Doğan Türk Birliği
|
9
|
4
|
3
|
2
|
17
|
11
|
6
|
15
|6.
|Cihangir GSK
|
9
|
4
|
3
|
2
|
16
|
11
|
5
|
15
|7.
|Küçük Kaymaklı TSK
|
9
|
4
|
3
|
2
|
10
|
5
|
5
|
15
|8.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|
9
|
4
|
2
|
3
|
14
|
12
|
2
|
14
|9.
|Mesarya SK
|
9
|
4
|
1
|
4
|
8
|
7
|
1
|
13
|10.
|Türk Ocağı Limasol
|
9
|
3
|
3
|
3
|
10
|
10
|
0
|
12
|11.
|Göçmenköy İYSK
|
9
|
3
|
2
|
4
|
12
|
15
|
-3
|
11
|12.
|Yenicami AK
|
9
|
1
|
5
|
3
|
11
|
12
|
-1
|
8
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|
9
|
2
|
2
|
5
|
10
|
13
|
-3
|
8
|14.
|Binatlı YSK
|
9
|
1
|
2
|
6
|
7
|
19
|
-12
|
5
|15.
|Girne Halk Evi
|
9
|
1
|
1
|
7
|
8
|
24
|
-16
|
4
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|
9
|
0
|
3
|
6
|
6
|
23
|
-17
|
3
AKSA LEAGUE 1 TABLE
|Total Team Results
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
PTS
|1.
|Çetinkaya TSK
|
9
|
7
|
0
|
2
|
21
|
7
|
14
|
21
|2.
|L. Gençler Birliği SK
|
9
|
7
|
0
|
2
|
14
|
7
|
7
|
21
|3.
|Karşıyaka ASK
|
9
|
6
|
2
|
1
|
27
|
13
|
14
|
20
|4.
|Miracle Değirmenlik SK
|
9
|
6
|
1
|
2
|
14
|
8
|
6
|
19
|5.
|Dörtyol SK
|
9
|
5
|
3
|
1
|
21
|
10
|
11
|
18
|6.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|
9
|
4
|
2
|
3
|
13
|
10
|
3
|
14
|7.
|Yeniboğaziçi DSK
|
9
|
3
|
4
|
2
|
12
|
11
|
1
|
13
|8.
|Yalova SK
|
9
|
3
|
2
|
4
|
11
|
11
|
0
|
11
|9.
|Esentepe KKSK
|
9
|
3
|
2
|
4
|
12
|
13
|
-1
|
11
|10.
|İncirli SK
|
9
|
3
|
2
|
4
|
13
|
15
|
-2
|
11
|11.
|Maraş GSK
|
9
|
3
|
2
|
4
|
10
|
13
|
-3
|
11
|12.
|Mormenekşe GBSK
|
9
|
2
|
5
|
2
|
7
|
13
|
-6
|
11
|13.
|Düzkaya KOSK
|
9
|
2
|
1
|
6
|
5
|
14
|
-9
|
7
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|
9
|
2
|
1
|
6
|
3
|
14
|
-11
|
7
|15.
|Çanakkale TSK
|
9
|
1
|
2
|
6
|
10
|
19
|
-9
|
5
|16.
|Görneç KSK
|
9
|
0
|
1
|
8
|
7
|
22
|
-15
|
1
Categories: Entertainment, Sport
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