Local Football Results and Tables at 31st October

By Richard Beale …….
Week 8: Cihangir were beaten at home 1-2 by Alsancak to lose top spot in the Super League. The new leaders are Gönyeli who have quietly gone about their work taking advantage of the inconsistency of the more well known teams.
In League 1 the only team with a 100% record L. Gençler Birliği lost that tag losing 1-0 to Çetinkaya. They still retain top spot but are being hard pressed by the “football mad” village of Dörtyol who hammered Mormeneşke 7-0
AKSA SUPER LEAGUE RESULTS
|Binatlı YSK
|0-0
|Mesarya SK
|Cihangir GSK
|1-2
|Merit Alsancak Yeşilova
|Doğan Türk Birliği
|3-3
|Lefke TSK
|Girne Halk Evi
|1-1
|Küçük Kaymaklı TSK
|Göçmenköy İYSK
|1-1
|Türk Ocak
|Gönyeli SK
|2-1
|Baf Üldü Yurdu
|Hamitköy ŞHSK
|2-3
|Yonpaş Dumlupınar
|Mağusa Türk Gücü
|3-0
|Yenicamı AK
AKSA LEAGUE 1 RESULTS
|Bostancı Bağcıl SK
|0-0
|China Bazaar Gençlik Gücü
|Çetinkaya
|1-0
|L. Gençler Birliği SK
|Dörtyol SK
|7-0
|Mormeneşke GBSK
|Esentepe KKSK
|3-0
|Görneç KSK
|Karşıyaka ASK
|3-1
|Çanakkale TSK
|Maraş GSK
|1-1
|İncirli SK
|Mıracle Değirmenlik SK
|2-1
|Yalova SK
|Yeniboğaziçi DSK
|1-1
|Düzkaya KOSK
|Total Team Results
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
PTS
|1.
|Gönyeli SK
|
7
|
5
|
1
|
1
|
10
|
5
|
5
|
16
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|
7
|
4
|
3
|
0
|
21
|
12
|
9
|
15
|3.
|Cihangir GSK
|
7
|
4
|
2
|
1
|
14
|
8
|
6
|
14
|4.
|Lefke TSK
|
7
|
4
|
2
|
1
|
12
|
9
|
3
|
14
|5.
|Mağusa Türk Gücü
|
7
|
4
|
1
|
2
|
18
|
8
|
10
|
13
|6.
|Mesarya SK
|
7
|
4
|
1
|
2
|
8
|
4
|
4
|
13
|7.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|
7
|
4
|
1
|
2
|
13
|
10
|
3
|
13
|8.
|Doğan Türk Birliği
|
7
|
3
|
2
|
2
|
16
|
11
|
5
|
11
|9.
|Küçük Kaymaklı TSK
|
7
|
3
|
2
|
2
|
7
|
5
|
2
|
11
|10.
|Göçmenköy İYSK
|
7
|
3
|
1
|
3
|
10
|
12
|
-2
|
10
|11.
|Türk Ocağı Limasol
|
7
|
1
|
3
|
3
|
6
|
8
|
-2
|
6
|12.
|Hamitköy ŞHSK
|
7
|
1
|
1
|
5
|
7
|
12
|
-5
|
4
|13.
|Yenicami AK
|
7
|
0
|
4
|
3
|
5
|
11
|
-6
|
4
|14.
|Girne Halk Evi
|
7
|
1
|
1
|
5
|
7
|
15
|
-8
|
4
|15.
|Binatlı YSK
|
7
|
1
|
1
|
5
|
6
|
15
|
-9
|
4
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|
7
|
0
|
2
|
5
|
4
|
19
|
-15
|Total Team Results
|P
|W
|D
|L
|GS
|GA
|GD
|PTS
|1.
|L. Gençler Birliği SK
|7
|6
|0
|1
|12
|6
|6
|18
|2.
|Dörtyol SK
|7
|5
|2
|0
|19
|6
|13
|17
|3.
|Miracle Değirmenlik SK
|7
|5
|1
|1
|12
|6
|6
|16
|4.
|Çetinkaya TSK
|7
|5
|0
|2
|14
|6
|8
|15
|5.
|Karşıyaka ASK
|7
|4
|2
|1
|18
|10
|8
|14
|6.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|7
|3
|2
|2
|9
|6
|3
|11
|7.
|İncirli SK
|7
|3
|2
|2
|12
|10
|2
|11
|8.
|Maraş GSK
|7
|3
|1
|3
|9
|8
|1
|10
|9.
|Yalova SK
|7
|3
|1
|3
|9
|8
|1
|10
|10.
|Yeniboğaziçi DSK
|7
|2
|3
|2
|11
|11
|0
|9
|11.
|Esentepe KKSK
|7
|2
|2
|3
|8
|9
|-1
|8
|12.
|Mormenekşe GBSK
|7
|1
|4
|2
|5
|12
|-7
|7
|13.
|Çanakkale TSK
|7
|1
|1
|5
|8
|16
|-8
|4
|14.
|Düzkaya KOSK
|7
|1
|1
|5
|3
|12
|-9
|4
|15.
|Görneç KSK
|7
|0
|1
|6
|6
|16
|-10
|1
|16.
|Bostancı Bağcıl SK
|7
|0
|1
|6
|1
|14
|-13
|1
Categories: Entertainment, Sport
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