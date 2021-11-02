Entertainment

Local Football Results and Tables at 31st October

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By Richard Beale …….

Week 8: Cihangir were beaten at home 1-2 by Alsancak to lose top spot in the Super League.  The new leaders are Gönyeli who have quietly gone about their work taking advantage of the inconsistency of the more well known teams.

In League  1 the only team with a 100% record L. Gençler Birliği lost that tag losing 1-0 to Çetinkaya. They still retain top spot  but are being hard pressed by the “football mad” village of Dörtyol who hammered Mormeneşke 7-0

AKSA SUPER LEAGUE RESULTS

Binatlı YSK 0-0 Mesarya SK
Cihangir GSK 1-2 Merit Alsancak Yeşilova
Doğan Türk Birliği 3-3 Lefke TSK
Girne Halk Evi 1-1 Küçük Kaymaklı TSK
Göçmenköy İYSK 1-1 Türk Ocak
Gönyeli SK 2-1 Baf Üldü Yurdu
Hamitköy ŞHSK 2-3 Yonpaş Dumlupınar
Mağusa Türk Gücü 3-0 Yenicamı AK

AKSA LEAGUE 1 RESULTS

Bostancı Bağcıl SK 0-0 China Bazaar Gençlik Gücü
Çetinkaya 1-0 L. Gençler Birliği SK
Dörtyol SK 7-0 Mormeneşke GBSK
Esentepe KKSK 3-0 Görneç KSK
Karşıyaka ASK 3-1 Çanakkale TSK
Maraş GSK 1-1 İncirli SK
Mıracle Değirmenlik SK 2-1 Yalova SK
Yeniboğaziçi DSK 1-1 Düzkaya KOSK
AKSA SUPER LEAGUE TABLE
   Total Team Results

W

D

L

GS

GA

GD

PTS 
1. Gönyeli SK

7

5

1

1

10

5

5

16
2. Merit Alsancak Yeşilova SK

7

4

3

0

21

12

9

15
3. Cihangir GSK

7

4

2

1

14

8

6

14
4. Lefke TSK

7

4

2

1

12

9

3

14
5. Mağusa Türk Gücü

7

4

1

2

18

8

10

13
6. Mesarya SK

7

4

1

2

8

4

4

13
7. Yonpaş Dumlupınar TSK

7

4

1

2

13

10

3

13
8. Doğan Türk Birliği

7

3

2

2

16

11

5

11
9. Küçük Kaymaklı TSK

7

3

2

2

7

5

2

11
10. Göçmenköy İYSK

7

3

1

3

10

12

-2

10
11. Türk Ocağı Limasol

7

1

3

3

6

8

-2

6
12. Hamitköy ŞHSK

7

1

1

5

7

12

-5

4
13. Yenicami AK

7

0

4

3

5

11

-6

4
14. Girne Halk Evi

7

1

1

5

7

15

-8

4
15. Binatlı YSK

7

1

1

5

6

15

-9

4
16. Baf Ülkü Yurdu

7

0

2

5

4

19

-15
AKSA LEAGUE 1
Total Team Results P W D L GS GA GD PTS
1. L. Gençler Birliği SK 7 6 0 1 12 6 6 18
2. Dörtyol SK 7 5 2 0 19 6 13 17
3. Miracle Değirmenlik SK 7 5 1 1 12 6 6 16
4. Çetinkaya TSK 7 5 0 2 14 6 8 15
5. Karşıyaka ASK 7 4 2 1 18 10 8 14
6. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 7 3 2 2 9 6 3 11
7. İncirli SK 7 3 2 2 12 10 2 11
8. Maraş GSK 7 3 1 3 9 8 1 10
9. Yalova SK 7 3 1 3 9 8 1 10
10. Yeniboğaziçi DSK 7 2 3 2 11 11 0 9
11. Esentepe KKSK 7 2 2 3 8 9 -1 8
12. Mormenekşe GBSK 7 1 4 2 5 12 -7 7
13. Çanakkale TSK 7 1 1 5 8 16 -8 4
14. Düzkaya KOSK 7 1 1 5 3 12 -9 4
15. Görneç KSK 7 0 1 6 6 16 -10 1
16. Bostancı Bağcıl SK 7 0 1 6 1 14 -13      1

Categories: Entertainment, Sport

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