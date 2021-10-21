Employment

Local Football Results and Tables at 17th October 2021

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By Richard Beale….

Week 5: In the Super the “match of the Day” was at Lapta where Merit Alsancak won an exciting game 5-4 over Doğan Türk Birliği. Alsancak were cruisıng 5-2 with 5 minutes to go before DTB scored twice to nearly snatch a draw.

In League 1 League leaders team Gençler Birliği made it 5 wins out of 5 with a 4-2 win at Incirli.

AKSA SUPER LEAGUE RESULTS

Binatlı YSK 3-0 Baf Ülkü Yurdu
Cihangir GSK 2-0 Göçmenköy İYSK
Doğan Türk Birliği 4-5 Merit Alsancak Yeşilova SK
Girne Halk Evi 0-1 Lefke TSK
Gönyeli SK 1-0 Yonpaş Dumlupınar TSK
Hamitköy ŞHSK 1-2 Türk Ocak
Mağusa Türk Güçü 1-0 Mesarya SK
Yenicamı AK 0-2 Küçük Kaymaklı TSK

AKSA LEAGUE 1 RESULTS

Bostancı Bağcıl SK 0-2 Dörtyol SK
Çetinkaya TSK 3-1 Düzkaya KOSK
Esentepe KKSK 1-1 Çanakkale TSK
İncirli SK 2-4 L. Gençler Birliği SK
Karşıyaka ASK 1-1 Mormeneşke GBSK
Maraş GSK 1-2 Yalova SK
Miracle Değirmenlik SK 2-1 Görneç KSK
Yeniboğaziçi DSK 0-2 China Bazaar G

AKSA SUPER LEAGUE

   Team Total Results

W

D

L

GS

GA

GD

PTS 
1. Cihangir GSK

5

4

1

0

10

3

7

13
2. Gönyeli SK

5

4

0

1

7

3

4

12
3. Merit Alsancak Yeşilova SK

5

3

2

0

18

10

8

11
4. Küçük Kaymaklı TSK

5

3

1

1

5

2

3

10
5. Lefke TSK

5

3

1

1

6

5

1

10
6. Yonpaş Dumlupınar TSK

5

3

0

2

7

5

2

9
7. Mesarya SK

5

3

0

2

5

3

2

9
8. Mağusa Türk Gücü

5

2

1

2

13

7

6

7
9. Doğan Türk Birliği

5

2

1

2

10

8

2

7
10. Göçmenköy İYSK

5

2

0

3

7

10

-3

6
11. Türk Ocağı Limasol

5

1

1

3

4

6

-2

4
12. Hamitköy ŞHSK

5

1

1

3

4

7

-3

4
13. Yenicami AK

5

0

3

2

4

7

-3

3
14. Girne Halk Evi

5

1

0

4

5

11

-6

3
15. Binatlı YSK

5

1

0

4

5

12

-7

3
16. Baf Ülkü Yurdu

5

0

2

3

3

14

-11

2

AKSA LEAGUE 1

   Team Total Results

 P

W

D

L

GS

GA

Gd

 PTS
1. L. Gençler Birliği SK

5

5

0

0

11

5

6

15
2. Dörtyol SK

5

4

1

0

8

2

6

13
3. Karşıyaka ASK

5

3

1

1

11

5

6

10
4. Miracle Değirmenlik SK

5

3

1

1

8

5

3

10
5. Yalova SK

5

3

1

1

8

5

3

10
6. Çetinkaya TSK

5

3

0

2

12

6

6

9
7. Maraş GSK

5

3

0

2

8

6

2

9
8. China Bazaar Gençlik Gücü TSK

5

2

1

2

7

6

1

7
9. Yeniboğaziçi DSK

5

2

1

2

7

7

0

7
10. İncirli SK

5

2

1

2

6

7

-1

7
11. Mormenekşe GBSK

5

1

3

1

3

3

0

6
12. Esentepe KKSK

5

1

2

2

5

7

-2

5
13. Düzkaya KOSK

5

1

1

3

2

6

-4

4
14. Çanakkale TSK

5

0

1

4

4

13

-9

1
15. Görneç KSK

5

0

0

5

3

10

-7

0
16. Bostancı Bağcıl SK

5

0

0

5

1

11

-10

0

Categories: Employment, Entertainment, Sport

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