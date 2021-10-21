Local Football Results and Tables at 17th October 2021

By Richard Beale….
Week 5: In the Super the “match of the Day” was at Lapta where Merit Alsancak won an exciting game 5-4 over Doğan Türk Birliği. Alsancak were cruisıng 5-2 with 5 minutes to go before DTB scored twice to nearly snatch a draw.
In League 1 League leaders team Gençler Birliği made it 5 wins out of 5 with a 4-2 win at Incirli.
AKSA SUPER LEAGUE RESULTS
|Binatlı YSK
|3-0
|Baf Ülkü Yurdu
|Cihangir GSK
|2-0
|Göçmenköy İYSK
|Doğan Türk Birliği
|4-5
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|Girne Halk Evi
|0-1
|Lefke TSK
|Gönyeli SK
|1-0
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|Hamitköy ŞHSK
|1-2
|Türk Ocak
|Mağusa Türk Güçü
|1-0
|Mesarya SK
|Yenicamı AK
|0-2
|Küçük Kaymaklı TSK
AKSA LEAGUE 1 RESULTS
|Bostancı Bağcıl SK
|0-2
|Dörtyol SK
|Çetinkaya TSK
|3-1
|Düzkaya KOSK
|Esentepe KKSK
|1-1
|Çanakkale TSK
|İncirli SK
|2-4
|L. Gençler Birliği SK
|Karşıyaka ASK
|1-1
|Mormeneşke GBSK
|Maraş GSK
|1-2
|Yalova SK
|Miracle Değirmenlik SK
|2-1
|Görneç KSK
|Yeniboğaziçi DSK
|0-2
|China Bazaar G
AKSA SUPER LEAGUE
|Team Total Results
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
GD
|
PTS
|1.
|Cihangir GSK
|
5
|
4
|
1
|
0
|
10
|
3
|
7
|
13
|2.
|Gönyeli SK
|
5
|
4
|
0
|
1
|
7
|
3
|
4
|
12
|3.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|
5
|
3
|
2
|
0
|
18
|
10
|
8
|
11
|4.
|Küçük Kaymaklı TSK
|
5
|
3
|
1
|
1
|
5
|
2
|
3
|
10
|5.
|Lefke TSK
|
5
|
3
|
1
|
1
|
6
|
5
|
1
|
10
|6.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|
5
|
3
|
0
|
2
|
7
|
5
|
2
|
9
|7.
|Mesarya SK
|
5
|
3
|
0
|
2
|
5
|
3
|
2
|
9
|8.
|Mağusa Türk Gücü
|
5
|
2
|
1
|
2
|
13
|
7
|
6
|
7
|9.
|Doğan Türk Birliği
|
5
|
2
|
1
|
2
|
10
|
8
|
2
|
7
|10.
|Göçmenköy İYSK
|
5
|
2
|
0
|
3
|
7
|
10
|
-3
|
6
|11.
|Türk Ocağı Limasol
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4
|
6
|
-2
|
4
|12.
|Hamitköy ŞHSK
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4
|
7
|
-3
|
4
|13.
|Yenicami AK
|
5
|
0
|
3
|
2
|
4
|
7
|
-3
|
3
|14.
|Girne Halk Evi
|
5
|
1
|
0
|
4
|
5
|
11
|
-6
|
3
|15.
|Binatlı YSK
|
5
|
1
|
0
|
4
|
5
|
12
|
-7
|
3
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|
5
|
0
|
2
|
3
|
3
|
14
|
-11
|
2
AKSA LEAGUE 1
|Team Total Results
|
P
|
W
|
D
|
L
|
GS
|
GA
|
Gd
|
PTS
|1.
|L. Gençler Birliği SK
|
5
|
5
|
0
|
0
|
11
|
5
|
6
|
15
|2.
|Dörtyol SK
|
5
|
4
|
1
|
0
|
8
|
2
|
6
|
13
|3.
|Karşıyaka ASK
|
5
|
3
|
1
|
1
|
11
|
5
|
6
|
10
|4.
|Miracle Değirmenlik SK
|
5
|
3
|
1
|
1
|
8
|
5
|
3
|
10
|5.
|Yalova SK
|
5
|
3
|
1
|
1
|
8
|
5
|
3
|
10
|6.
|Çetinkaya TSK
|
5
|
3
|
0
|
2
|
12
|
6
|
6
|
9
|7.
|Maraş GSK
|
5
|
3
|
0
|
2
|
8
|
6
|
2
|
9
|8.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7
|
6
|
1
|
7
|9.
|Yeniboğaziçi DSK
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7
|
7
|
0
|
7
|10.
|İncirli SK
|
5
|
2
|
1
|
2
|
6
|
7
|
-1
|
7
|11.
|Mormenekşe GBSK
|
5
|
1
|
3
|
1
|
3
|
3
|
0
|
6
|12.
|Esentepe KKSK
|
5
|
1
|
2
|
2
|
5
|
7
|
-2
|
5
|13.
|Düzkaya KOSK
|
5
|
1
|
1
|
3
|
2
|
6
|
-4
|
4
|14.
|Çanakkale TSK
|
5
|
0
|
1
|
4
|
4
|
13
|
-9
|
1
|15.
|Görneç KSK
|
5
|
0
|
0
|
5
|
3
|
10
|
-7
|
0
|16.
|Bostancı Bağcıl SK
|
5
|
0
|
0
|
5
|
1
|
11
|
-10
|
0
Categories: Employment, Entertainment, Sport
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